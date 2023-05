Le roi Charles III est entré officiellement en fonction samedi. Dans le cadre d’une cérémonie fastueuse que plusieurs générations n’ont jamais vue. En Grande-Bretagne, le dernier couronnement a été celui de Élisabeth II en 1953.

Comme le veut la tradition, c’est l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, qui a présidé la cérémonie du couronnement à l’abbaye de Westminster. Elle est essentiellement religieuse puisque la tradition anglicane considère le monarque comme étant choisi par Dieu. Il est aussi, de facto, gouverneur suprême de l’Église anglicane.

On nous a annoncé une brève cérémonie, mais reflétant la diversité du Royaume. Comme ce fut le cas lors des funérailles de la reine en septembre dernier, il y aura une place pour toutes les confessions chrétiennes présentes au Royaume-Uni. De même que pour les non-croyants. L’évolution des pratiques au sein de l’anglicanisme sera aussi visible: des femmes ayant reçu les ordres sacrés participeront à la cérémonie.

Des éléments du rituel religieux traversent les époques. Ainsi, en plus de recevoir les symboles royaux du sceptre et de la couronne, Charles sera aussi marqué avec le Saint Chrême, une huile sainte parfumée. L’huile sainte qui sera utilisée aujourd’hui a été bénie dans l’église du Saint-Sépulcre à Jérusalem pendant le carême.

+++

Depuis l’Antiquité, l’huile d’olive utilisée lors des couronnements provient de la terre sainte. L’huile utilisée aujourd’hui à Westminster a été fabriquée à partir d’olives récoltées dans deux oliveraies sur le mont des Oliviers à Jérusalem et pressées dans la ville palestinienne de Bethléem en Cisjordanie. Elle est parfumée aux huiles essentielles avec des essences de sésame, de rose, de jasmin, de cannelle et de fleurs d’oranger.

Les origines du geste de l’onction sont lointaines. Dans l’Ancien Testament, le premier livre de Samuel (ch. 16) relate comment David est devenu roi d’Israël: lorsqu’il a reçu l’onction d’huile sur sa tête par le prophète Samuel. Ce geste signifiait que David était l’élu et qu’il recevait l’esprit de discernement.

Ce geste de l’onction d’huile est présent dans plusieurs rituels religieux. Il n’est pas étranger aux catholiques puisqu’il fait partie de l’univers sacramentel. Pour signifier que les baptisés sont choisis par Dieu et qu’ils ont une place de rois dans le Royaume, une onction avec le Saint Chrême est faite lors du baptême, de la confirmation et des ordinations.

C’est aussi l’huile d’olive qui est utilisée pour oindre le front et les mains des malades lors du sacrement qui leur est destiné.

+++

Le geste de l’onction est éminemment symbolique. Les fonctions de l’huile sont diverses dans nos vies. J’aime me les rappeler chaque fois que je fais une onction sur le front ou les mains d’une personne.

Il y a l’huile de lampe qui permet d’éclairer, comme certains ont la mission d’illuminer. Il y a les huiles essentielles qui apaisent et créent un climat de détente, comme les artisans de paix dont la présence est bienfaisante. Il y a l’huile qui rehausse la saveur des aliments, comme les chrétiens appelés à mettre en valeur ce qu’il y a de beau dans le monde.

Il y a aussi les huiles parfumées, comme les baptisés qui apportent dans le monde la bonne odeur du Christ. L’huile qui sert à masser les muscles endoloris pour réconforter et guérir, tout comme l’administration des sacrements de l’Église apporte un baume sur les douleurs et donne des énergies nouvelles pour la mission.

Enfin, l’huile répandue à profusion sur le corps dans les combats de lutte turque pour empêcher l’adversaire d’avoir une prise sur soi, tout comme l’onction d’huile signifiant le combat à mener avec l’Adversaire.

+++

Lorsque le roi David a reçu l’onction au milieu de ses frères il y a 3000 ans, ces derniers ont vu en lui l’élu de Dieu. Si le rituel a traversé les siècles, je ne suis pas certain qu’il en a été de même pour la croyance. Ce qui donne sens au rite, c’est son fondement sous-jacent. Mais ce ne sera pas le seul paradoxe de la cérémonie d’aujourd’hui.

David était un roi aimé de ses sujets et qui avait à cœur la défense de son royaume: il s’est même mesuré à la force du géant Goliath pour défendre les siens. Charles en ferait-il autant? Peut-être pour les Anglais; mais il me semble que plus on s’éloigne du château, moins les intérêts des sujets doivent peser dans la balance.

Il n’y a pas qu’en Écosse, en Jamaïque ou au Québec que les liens avec la monarchie sont fortement contestés. Les reportages de la semaine ont fait état d’un désintérêt croissant des Anglais eux-mêmes par rapport à ce symbole identitaire. Pas sûr qu’on assistera à l’onction du roi dans 3000 ans.