Conte de fée recyclé

Il était une fois, à Londres, le couronnement du roi et de la reine qu’on sort aux grandes occasions. Et il n’y a pas plus grande occasion qu’un couronnement, comme l’a bien montré la foule qui campait le long du parcours du palais de Buckingham jusqu’à l’abbaye de Westminster, en attendant de voir passer le carrosse royal halant leurs majestés.

La foule ne fut pas déçue, car le roi et la reine apparurent dans un carrosse tout équipé: chauffage, air climatisée, pitons pour les vitres, quasiment grandes comme des vitrines de magasin. Y avait même une caméra insérée dans la couronne en or ornant le dessus du carrosse.

Probablement au cas où ils auraient une envie subite de prendre un selfie.

Arrivés à Westminster, deux arbres de Noël sortirent du carrosse! Charles et Camilla, attifés de galons, de pompons, de rubans, de boutonnières, de glands, de dentelles, de guirlandes, de médailles et de franges tentèrent de maintenir leur look de majesté tout en halant le gros tapis de velours et d’hermine dans lesquels ils avaient eu la mauvaise idée de s’enrouler, sans doute pour ne pas attraper froid. On sait que le mozusse de virus court encore.

Heureusement, ils ont des petits-enfants serviables qui les aidèrent en tirant eux aussi sur les tapis pour qu’ils puissent enfin sortir du carrosse et s’aligner vers la porte d’entrée sans tomber à plein visage. Ils sont probablement scouts, c’est là qu’on apprend à aider les vieilles personnes à se tenir debout. On appelle ça, une B-A. Y a même une badge pour ça. Yéé.

***

Puis, ce fut l’interminable procession jusqu’au chœur de l’abbaye. Les invités avaient assez hâte de les voir passer qu’ils avaient tourné leurs chaises vers l’allée, plutôt que vers l’autel. Bizarre, ces protestants.

Donc, après être passées sous le jubé, où avait été reléguée l’orchestre du couronnement, leurs majestés arrivèrent de peine et de misère au cœur de l’action, là où personne n’osait bouger un cil.

Les invités de cette section, dont plusieurs drapés dans des rideaux de qualité, attendaient patiemment qu’il se passe quelque chose. Certains lisaient leur Prions en église protestant, des femmes ajustaient leur antenne parabolique sur la tête, probablement pour enregistrer en cachette cette cérémonie publique diffusée sur toute la planète.

Sauf la princesse Anne qui semblait s’être trompée de cérémonie, car elle portait un bicorne gréé d’une grosse plume rouge. Très à la mode du temps de Napoléon. Peut-être croyait-elle assister à un service pour marquer la victoire anglaise de Waterloo?

***

Quoi qu’il en soit, cela a donné la chance aux millions de téléspectateurs de jouer à «peek-a-boo» avec l’infortuné prince Harry, pogné pour éviter la plume de sa tante afin d’être vu par le monde entier quand la caméra se braquait sur lui, étant donné qu’il avait été condamné à être assis derrière elle, en troisième rangée, le pauvre, ce qui accentuera sans doute son sentiment victimaire et nous donnera éventuellement un autre documentaire Netflix! Yéé.

Évidemment, des langues vipérines appartenant à des esprits lucides eurent tôt fait de dresser un parallèle entre cette plume rouge étonnante masquant le prince Harry et l’épisode du gros cierge mortuaire barrant le minois de sa femme, l’intrigante Meghan, lors des funérailles de la reine Élisabeth en septembre dernier, nous privant de ses précieuses larmes ducales!

Décidément, voilà un couple pourchassé par une fatalité sans nom! On dirait quasiment que la famille royale ne veut plus leur voir la face! Même la divine Oprah les évite, apparemment. Et ça, c’est pire que la monarchie! Pity.

***

Finalement, ce fut l’heure du couronnement. Moment intense entre tous où l’on présente le roi à l’assemblée, comme si personne ne le connaissait. Ensuite, c’est l’onction, qui se fait en cachette, derrière un paravent, on se demande bien pourquoi. On se croirait au serment de la Patente! Puis, le roi sort enfin de sa cachette, en chemise pas de col, l’air désemparé.

Vite, on lui fait enfiler une sorte de jaquette blanche sans manche, appelée le Colobium Sindonis, déjà portée par George VI, puis une tunique en soie d’or qu’avait aussi portée Élisabeth II, et on lui couvre les épaules avec une super belle chape, tissée de fil d’or également, vu que c’est pas le temps de faire son Séraphin, ornée de broderies de roses rouges, de chardons bleus, de trèfles verts et de fleurs de lys, symboles du Royaume-Uni, et qui n’avait pas été sortie des boules à mites depuis le couronnement du roi George IV en 1821, il y a deux siècles.

Déjà reconnu pour son engagement envers l’écologie, on découvre maintenant un roi Charles porté sur le recyclage. Quel beau message à notre jeunesse!

Bref, le roi est finalement habillé en évêque lors du Saint-Sacrement! Puis, les autres évêques présents lui offrent des cadeaux: une épée, un gant, une bague, des éperons, des bracelets, que le roi refuse poliment: il veut la couronne de saint Édouard!

***

On finit par la lui caler sur le coco royal. Elle est HÉNAURME, plus de deux kilos d’or massif, parée de plus de 400 pierres précieuses. Ainsi coiffé, le roi ne peut plus bouger, sauf les yeux, et attendra sagement que Camilla soit couronnée à son tour avant que le couple ne s’éclipse en sacristie pour revêtir leurs tapis de sortie et Charles, une nouvelle couronne, sertie de 2868 diamants, celle-là, dont un de 317 carats!

À leur deux, ils portent une bijouterie au complet sur la tête!

Arrivés dehors, grande surprise: leur premier carrosse moderne s’est transformé en vieux carrosse de quatre tonnes, doré à la feuille, dont le corps central est suspendu par des bretelles. Construit en 1760, pas de stabilisateurs hydrauliques ici, ça fait que la randonnée est pas mal chaotique.

Comme le furent, en pire, les voyages des victimes de la Déportation au même moment!

Puis, comme dans un conte de fée recyclé, le roi et la reine rentrèrent au château où ils vécurent heureux et eurent plusieurs petits-enfants.

Han, Madame?