Quel avenir pour la pêche industrielle?

La question peut sembler futile, tout particulièrement pour les trois milliards de personnes qui dépendent de l’industrie de la pêche pour se nourrir ou gagner leur vie. Mais alors que la population humaine continue d’augmenter, que les ressources de la planète continuent de se détériorer et que les enjeux écologiques se multiplient dangereusement, la question se pose: devrions-nous mettre définitivement fin à la pêche industrielle?

Quiconque s’intéresse le moindrement aux enjeux environnementaux le sait: la pêche industrielle représente une réelle aberration à une époque où nous tentons désespérément d’éviter une catastrophe climatique et écologique. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la «Journée mondiale pour la fin de la pêche», qui se tient le dernier samedi de mars de chaque année, fut officiellement créée en 2017.

Les organisateurs de cette journée revendiquent des droits fondamentaux pour les animaux aquatiques; la fin de la pêche sous toutes ses formes, ainsi que la fin de l’élevage des animaux aquatiques, leur usage comme animaux de compagnie et comme cobayes scientifiques. Toutes ces revendications sont d’ailleurs scientifiquement, philosophiquement et éthiquement parfaitement légitimes.

La production mondiale de poissons et de fruits de mer a quadruplé au cours des 50 dernières années, à un tel point qu’aujourd’hui, le tiers des stocks de poissons sont surexploités. Et comme de fait, non seulement la population mondiale a plus que doublé au cours de cette période, mais l’être humain consomme aujourd’hui presque deux fois plus d’animaux aquatiques qu’il y a un demi-siècle.

Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la pression sur les populations de poissons a elle aussi plus que doublé depuis 1980, ce qui signifie que les niveaux actuels de capture de poissons ne sont pas viables, c’est-à-dire que nous les capturons plus rapidement qu’ils ne peuvent se reproduire pour maintenir le niveau de la population.

Et comment défendre la pêche industrielle en plein cœur d’une véritable crise de la biodiversité? À l’échelle planétaire, les poissons, reconnus par les scientifiques comme étant des êtres conscients, doués de sensibilités et ressentant la douleur, sont des centaines de milliards chaque année à étouffer dans les filets de pêche. En plus, toujours selon la FAO, 35% des poissons pêchés dans le monde ne sont même pas consommés.

La pêche industrielle utilise désormais des navires-usines. Les lignes de traîne peuvent atteindre jusqu’à 120 kilomètres. On estime que, chaque jour, plus de 27 millions d’hameçons sont déployés. Le problème, c’est qu’une telle façon de pêcher entraîne une destruction massive des océans. Les lignes de traîne longue de 120 kilomètres tuent les « espèces cibles », certes, mais aussi au moins 145 autres espèces aquatiques avec elles.

Une récente étude sur le sujet démontrait que plus de 4,5 millions d’animaux marins sont tués annuellement en tant que « prise accessoire », soit la capture d’espèces non ciblées et parfois vulnérables, comme les tortues, les requins, les raies, les mammifères aquatiques et les oiseaux marins. C’est d’ailleurs en grande partie pour cette raison que 100 millions de requins sont tués annuellement. C’est une aberration environnementale.

Sans compter que cette façon de faire est d’une rare cruauté, alors que des millions d’animaux non humains se retrouvent broyés, déchirés et littéralement écrasés contre les rochers, avant de subir une décompression lors de la sortie de l’eau, ce qui fait parfois jaillir les yeux de leur orbite.

Une innovation a permis d’atténuer la pression exercée sur les captures de poissons sauvages: l’aquaculture. Cette forme d’élevage est devenue, au fil du temps, un réel élevage intensif de poisson, surpassant même les captures sauvages sur le plan de la production, qui engendre fort malheureusement autant de problèmes écologiques et éthiques que la pêche industrielle et l’élevage intensif d’animaux terrestres.

Économiquement, socialement et culturellement, l’industrie de la pêche possède son importance. Elle ne disparaîtra pas de sitôt. Mais à une époque où la biodiversité s’effondre à un rythme sans précédent et où les enjeux écologiques et éthiques se multiplient, force est d’admettre que le futur de l’alimentation risque de devoir être fort différent d’aujourd’hui.