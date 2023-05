Allons danser avec Beauxmont!

Voici deux œuvres ancrées dans l’histoire et la tradition, mais qui cherchent aussi à faire sauter les barrières. Tout d’abord la musique de Beauxmont et puis en littérature, le nouveau roman de François-Xavier Simard.

Album éponyme, Beauxmont

Préparez-vous à bouger; les nouveaux venus sur la scène Trad acadienne débarquent avec une première offrande de dix pièces qui naviguent dans une diversité de couleurs musicales. Ancré dans la musique d’inspiration traditionnelle acadienne, le septuor flirte avec le country, le folk, les musiques celtiques, tout cela agrémenté d’un soupçon de «poivre de cayenne» louisianais. C’est d’abord et avant tout une musique festive, dansante avec des harmonies vocales que l’on pourrait comparer à des formations comme Bois Joli, 1755 ou encore plus récemment les Gars du Nord et Salebarbes. Le chanteur Félix Belliveau qui a grandi au sein de l’illustre famille de musiciens, les Belliveau de Beaumont, s’était promis un jour de fonder un groupe. Il mène une carrière solo depuis plusieurs années. Avant de créer une formation, il tenait à faire son chemin de façon plus individuelle, afin justement de se démarquer de sa famille.

«J’ai grandi en voyant Bois Joli grandir et éventuellement, je savais que j’allais le faire», a raconté l’auteur-compositeur-interprète, en entrevue à la veille de leur premier spectacle de lancement.

La formation qui n’existe que depuis novembre dernier suscite déjà un bel engouement, ce qui augure très bien pour la suite des choses. Tous les billets pour leur spectacle à Moncton se sont envolés en moins d’une semaine. Le spectacle affiche complet. Les deux chanteurs principaux du groupe, Félix Belliveau et Éric Dow, sont agréablement surpris de la tournure des événements.

Beauxmont rassemble sept musiciens d’expérience des Maritimes ayant évolué avec d’autres formations. L’album est composé à 70% d’oeuvres originales, de quelques reprises de chansons traditionnelles, dont une version renouvelée du folklore Pommier doux et de la pièce Ma petite fille est gone de Zachary Richard au style zarico. Si l’ensemble du disque est festif, on y retrouve aussi une certaine saveur de folk contemporain aux allures de Cy et une ballade country intitulée 11h sur la vie d’un musicien en tournée.

Le disque se conclut sur une chanson interprétée en swahili par Jonathan Mpunge, musicien de Moncton d’origine congolaise.

«On parlait beaucoup de comment l’album est influencé par nos racines acadiennes, mais on voulait quand même que Jon puisse présenter ce qu’il est à travers de ça. Pour nous, ça a été un moment vraiment touchant et de pouvoir dire aussi que ça fait partie de notre Acadie itou», a exprimé Éric Dow.

Si chacun arrive avec des idées de chansons, les compositions sont le fruit d’un effort collectif. Il faut dire que la formation ratisse très large avec ce disque éclectique. Éric Dow précise que c’est justement ça la musique acadienne, un gumbo musical influencé par plusieurs cultures et styles. Les paroles sont inspirées de voyages, de personnages réels, fictifs ou légendaires, d’histoires vécues et d’expériences de tournées.

On peut s’attendre à un spectacle de lancement qui déménage, sur la scène de la salle Bernard-LeBlanc, vendredi soir. Beauxmont sera en tournée cet été dans les Provinces maritimes. Si vous aimez le style traditionnel avec des harmonies vocales, vous serez certainement conquis par cette formation 100% acadienne qui donne un grand coup de fraîcheur au Trad. L’album qui sort ce vendredi de façon numérique a été enregistré au studio La Classe à Memramcook. ♥♥♥½

Le groupe Beauxmont lance son premier album. – Gracieuseté La dernière chance de François-Xavier Simard – Gracieuseté: Éditions de la Francophonie

La dernière chance, François-Xavier Simard

Ce roman à saveur historique qui se déroule au Saguenay dans les années 1930 suit le parcours d’une adolescente délurée qui se révolte contre les moeurs strictes du début du siècle sous l’emprise de la religion catholique. D’une grande beauté, Ève Gagnon veut sortir du carcan familial. Contrairement à l’ordre établi, la jeune fille n’aspire pas au mariage ni à fonder une famille comme d’autres femmes l’ont fait avant elle.

Elle grandit au sein d’une famille conventionnelle auprès d’une mère soumise et d’un père très froid. Elle étouffe et elle rêve d’épanouissement. Éprise d’un désir croissant de liberté et d’amour, la fille de Walter Gagnon découvre les plaisirs sensuels. Au couvent des religieuses du Bon-Pasteur, elle fait la rencontre d’Isabelle, une camarade de classe, avec qui elle vivra une idylle. Elle aura aussi quelques relations avec des hommes. Une grossesse inattendue l’obligera à faire un choix qu’elle n’avait pas envisagé. Ève traverse des troubles émotionnels qui embrument parfois ses pensées, des visions de libellules la hantent depuis l’enfance.

Cette histoire nous est racontée par Ève peu après avoir été accueillie par Albert, un homme plus âgé qui lui tend la main pour l’aider à retrouver la lumière. Il l’encourage à écrire son histoire pour apaiser ses tourments. Parfois, il faut sombrer au plus profond pour pouvoir remonter vers quelque chose de plus lumineux. Avec ce livre, l’auteur s’attaque à certains tabous de cette époque de Grande noirceur, au sujet de la liberté sexuelle et des questions morales. Un roman pertinent, mais qui à quelques moments, m’a laissé perplexe, quant à la crédibilité du personnage principal qui, je dois dire, est difficile à saisir parfois. J’aurais aimé qu’on développe davantage le contexte historique et l’actualité de l’époque, mais il est vrai que ce roman se veut d’abord intimiste. D’origine franco-ontarienne, François-Xavier Simard est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont la biographie de Pierre Péladeau. (Éditions de la Francophonie, 2023). ♥♥♥