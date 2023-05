Suis-je anti-conservateur?

Moi, Mario Levesque, anti-conservateur?

Je comprends que les gens pensent ainsi s’ils ne lisent que mes articles dans l’Acadie Nouvelle. D’ailleurs, c’est exactement ce que certains m’ont reproché à la suite d’une conférence que j’ai donnée récemment à un groupe communautaire de Moncton.

Mais non, je ne suis pas anti-conservateur.

Et oui, j’ai été invité à donner une conférence sur le bilan du gouvernement Higgs et son impact sur les communautés acadiennes du Nouveau-Brunswick et sur la montée de la politique de droite.

Dans mon intervention, j’ai été critique. Je veux dire, admettons-le, il y a beaucoup de décisions du gouvernement Higgs qui affectent les francophones et les citoyens bilingues de la province.

Ma liste comprend la tentative d’élimination des exigences de bilinguisme pour les ambulanciers, l’examen tardif et les changements proposés à la Loi sur les langues officielles, les changements proposés au Commissariat aux langues officielles, la nomination d’une lieutenante-gouverneure unilingue (ce qui a été jugée inconstitutionnelle par les tribunaux) et les changements proposés – puis abandonnés – au programme d’immersion française dans les écoles. La liste est longue, n’est-ce pas? Et ce n’est pas tout, mais je n’en parlerai pas ici.

L’ensemble de ces mesures peut être considéré comme une grave érosion des droits linguistiques des francophones. En d’autres termes, une assimilation lente et forcée. Comme je l’ai fait remarquer au groupe auquel je m’adressais, cela n’a pas fonctionné en 1755 lors de la Déportation des Acadiens, qui sont revenus pour construire les communautés vivantes et dynamiques que nous connaissons aujourd’hui.

Et cela ne fonctionnera pas non plus aujourd’hui.

Tout cela pourrait laisser penser que je suis anti-conservateur, mais ce n’est pas le cas.

J’ai également critiqué les gouvernements précédents. Par exemple, dans des commentaires et analyses (radio, journaux, télévision), j’ai reproché au gouvernement libéral de Brian Gallant d’avoir licencié l’ancienne médecin-hygiéniste en chef, Eilish Cleary et d’avoir accordé des subventions à de grandes entreprises telles que la Banque TD. J’ai décrié la situation de conflit d’intérêt du ministre Donald Arseneault en 2017. Et qui peut oublier le scandale plage Parlee-Victor Boudreau?

J’ai aussi critiqué le NPD pour son inefficacité et son manque d’organisation. En fait, j’ai même écrit, en 2020, un article académique sur la situation du NPD dans la Revue d’études sur le Nouveau-Brunswick (qui est disponible gratuitement en ligne).

En ce moment, je travaille sur un article qui évalue les défis (leadership, positionnement) auxquels est confronté le Parti vert du Nouveau-Brunswick.

Qu’est-ce que je fais? J’évalue et critique tous les partis et tous les gouvernements. Pourquoi? Au bout du compte, je crois que les gens veulent de la bonne gouvernance, quelle que soit la couleur du parti.

C’est pourquoi je demande aux partis et aux gouvernements de rendre des comptes lorsqu’ils n’obtiennent pas de bons résultats.

Mais je le fais aussi pour mettre en lumière les stratégies utilisées par les partis pour nous manipuler dans la réalisation de leur programme politique, afin que le public soit mieux informé et puisse prendre des décisions éclairées.

Tout cela pour dire que la politique au Nouveau-Brunswick est très intéressante!

Soyons clairs. Il y a de grands défis dans notre province. Nous devons travailler ensemble – francophones, autochtones, anglophones, nouveaux arrivants – pour réduire les inégalités afin que chacun puisse participer à la société néo-brunswickoise comme il l’entend.

Cela nécessite de la bonne gouvernance et, dans le cadre de mon travail de politologue axé sur la politique du Nouveau-Brunswick, je continuerai à souligner les lacunes dans ce domaine.