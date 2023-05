Oeuvres contemplatives et délicates

Cette semaine, je vous propose de découvrir le nouveau recueil d’Hélène Harbec, une oeuvre contemplative et sensible près de la nature. Et puis en musique, le folk alternatif de l’auteure-compositrice gaspésienne Jeanne Côté, lauréate des Francouvertes 2023.

Les retombées du désordre suivi de Trente-sept acres de solitude, Hélène Harbec

Divisé en deux parties assez différentes, le nouveau recueil d’Hélène Harbec relate une rupture amoureuse et le chemin emprunté pour se reconstruire. Au fil des textes d’une grande sensibilité, la poète évoque cette brisure, la déroute et la douleur d’une séparation. «Et me voici dehors / éblouie éperdue / de beauté / de déroute / dans un paysage de neige et de verglas / impardonnable / qui a du front», ainsi s’ouvre le recueil.

Si la première partie est intense et parfois tumultueuse, le deuxième segment nous transporte dans la nature sur les rives de la Petitcodiac, là où la poète cherche à retrouver ses forces. Ses sens sont en éveil, observant ce qui l’entoure et guettant chaque mouvement, dans ses moindres détails. Une nature éblouissante et rassurante. «Les merles turlutent, perchés haut. Becs grands ouverts, têtes penchées vers l’arrière», relate l’autrice. Celle-ci fait état du temps qui passe et de l’effet sur son corps, comparant les racines des arbres jonchant le sol à sa main. «Je marche sur des veines. C’est comme le dessus de ma main.»

Les poèmes de Trente-sept acres de solitude ont été écrits au cours de quatre séjours dans une cabane de la Solitude de Pré-d’en-haut, un lieu de silence, de contemplation et d’introspection. Cette collection se lit un peu comme un récit poétique. La poète relate son quotidien, ses rituels, chacun de ses gestes, ses promenades et ses réflexions. Ce sont des textes qui nous sont racontés doucement, jour après jour, nous permettant d’entrer dans son intimité.

Si cette retraite en forêt lui apporte une sorte de paix intérieure, le manque est encore profond. On le sent dans plusieurs de ses poèmes. «Les reflets des invisibles ondulent dans le sous-bois / Ils ne sont pas la femme que j’aime / ils n’ont pas de nom ni de visage.»

Au fil de la lecture, elle se fraye un chemin vers la lumière et on sourit. Son écriture est lumineuse et parfois d’une belle simplicité. La poète qui est aussi une grande marcheuse se révèle une fine observatrice de la vie et du paysage.

Originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Hélène Harbec qui a vécu 50 ans à Moncton est établie maintenant à Québec. Elle a 12 publications à son actif: poésie, roman et récits. Les retombées du désordre suivi de Trente-sept acres de solitude est son 7e recueil de poésie. (Éditions du Noroît, 2023) ♥♥♥♥

Hélène Harbec – Gracieuseté: Rachelle Richard-Léger Suite pour personne de Jeanne Côté. – Gracieuseté: Anne-Marie Garand Les retombées du désordre suivi de Trente-sept acres de solitude de la poète Hélène Harbec. Gracieuseté: Éditions du Noroît

Suite pour personne, Jeanne Côté

Lauréate des 27es Francouvertes (concours-vitrine musical), Jeanne Côté a lancé plus tôt cette année un album au style folk alternatif teinté de sonorités pop, me rappelant à certains égards l’univers musical de Marie-Jo Thério ou encore le timbre de voix de Klô Pelgag. Poussé par le vent du large et le mouvement des vagues, le premier opus complet de l’auteure-compositrice-interprète gaspésienne propose des textes intimistes sur ses états d’âme. Ses mélodies légères douces et enveloppantes ancrées dans ses racines évoquant le territoire au «parfum salé» sont portées par sa voix juste et limpide. Dans cette collection de dix chansons, elle explore beaucoup la solitude, ainsi que les relations humaines, ses espoirs, ses inquiétudes et sa place dans le monde. Certaines chansons sont plus poétiques que d’autres, inspirées par sa Gaspésie natale. Voici un extrait de La vague particulièrement réussi.

«La solitude m’a façonnée / Trempée dans l’écume et l’écho / Je porte son parfum salé / En tous points cousu sur la peau… Quand arrive la vague / J’avale la vague / Forte et sauvage».

Sur cet album, elle offre une magnifique version de la chanson Je n’y suis pour personne de Sylvain Lelièvre et Daniel Lavoie. L’auteure-compositrice-interprète s’accompagne à l’harmonium et au piano. C’est une belle découverte musicale très prometteuse. La musique fait littéralement partie de son ADN, son père Alan Coté étant le directeur général et artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée. Jeanne Côté a déjà un univers qui lui est propre quoiqu’il manque un peu d’audace à mon avis. J’ai hâte d’écouter ses prochains albums. Suite pour personne est paru en janvier 2023. ♥♥♥½