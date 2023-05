La pesée: on l’adopte ou en s’en balance?

Chaque printemps, avant l’arrivée de l’été, il est courant que je reçoive de nombreuses questions sur la perte de poids. Et cette année n’a pas fait exception. Plusieurs m’ont demandé mon avis sur l’utilisation ou non de la balance durant leur démarche de remise en forme. Par exemple: faut-il se peser, si oui, combien de fois par semaine, à quel moment de la journée et de la semaine?

La question de la pesée est très personnelle. En tant que diététiste, je ne suis pas là pour encourager les gens à se peser ou de les en dissuader, mais plutôt pour les informer sur tous les aspects liés à cette pratique.

Pour ou contre la pesée?

La question de savoir s’il est préférable de se peser suscite souvent des débats dans le domaine du bien-être et de la santé. Certains professionnels encouragent vivement cette pratique, car elle permet un suivi précis du poids, elle favorise la motivation et l’engagement quotidiens, et elle permet une prise de conscience des habitudes de vie. D’autres, au contraire, soutiennent que cela peut conduire à des comportements malsains chez les personnes plus vulnérables, par exemple l’obsession de l’image corporelle, les troubles du comportement alimentaire ou les fluctuations de l’humeur en fonction du chiffre affiché sur la balance. Examinons de plus près quelques-uns des arguments.

Pour

– La pesée régulière permet de détecter plus rapidement les fluctuations de poids et, au besoin, d’ajuster le plan alimentaire ou le programme d’exercices.

– La pesée régulière peut servir de motivation en ce qu’elle «concrétise» les efforts et les progrès et peut ainsi renforcer l’engagement envers ses objectifs de perte de poids.

– La pesée régulière peut sensibiliser la personne aux effets que produisent certaines habitudes alimentaires ou de vie; ainsi, elle peut favoriser des choix plus sains.

Contre

– La pesée régulière peut entraîner du stress et une obsession autour du poids.

– Il est important de noter que les fluctuations de poids sont tout à fait normales. Le nutritionniste Hubert Cormier mentionne dans un article que le poids moyen d’un adulte peut varier de quatre à six livres par jour. Ces variations peuvent être attribuées à divers facteurs tels que la consommation d’aliments ou de boissons riches en sel ou en sucre, la rétention d’eau, les fluctuations hormonales, l’entraînement musculaire intense et le sommeil. Une autre observation intéressante que fait M. Cormier: le poids a tendance à être plus élevé le dimanche soir et plus bas le vendredi matin. Comme vous l’aurez deviné, il est important de tenir compte de ces variations quotidiennes, car elles ne reflètent pas toujours un gain de graisse corporelle.

– La santé ne se résume pas seulement à un chiffre sur la balance; elle englobe également la fierté, la confiance en soi, les efforts fournis, la force physique et bien plus encore. Il est important de nous rappeler que notre valeur et notre bien-être ne sont pas déterminés uniquement par un nombre affiché sur le pèse-personne!

Dans ma pratique, j’aborde toujours la question de la relation d’une personne avec la balance. Si elle m’informe que la pesée hebdomadaire lui est bénéfique, qu’elle se sent en contrôle et que cela n’influe pas sur son bien-être émotionnel, il n’y a donc aucun problème à garder son habitude.

Dans ce cas, je lui suggère de se peser à jeun, au même endroit, le même jour de la semaine, à la même heure et dans les mêmes vêtements pour obtenir des mesures cohérentes et comparables.

Cela permet d’avoir une référence plus précise de son poids et de mieux évaluer les changements sur le long terme. Cependant, si la personne me confie que les résultats sur la balance la démoralisent pour le reste de la semaine, qu’ils diminuent son estime de soi et génèrent du stress ou de la tristesse, je lui suggère alors de «balancer sa balance» pendant un certain temps.

La réaction de chacun est très personnelle par rapport à son poids; il est plus important d’adopter une approche bienveillante qui convienne le mieux à ses objectifs de santé et de bien-être, avec ou sans la balance.

Je vous souhaite un bon samedi et un peu de chaleur!