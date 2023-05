La folie de Higgs et Austin

Que doivent savoir les parents sur leurs enfants à l’école? C’est une bonne question et elle est au cœur des changements proposés par le premier ministre Blaine Higgs et le ministre Kris Austin à la politique 713.

Oui, j’inclus Kris Austin dans cette liste, car pour toute question controversée, il est important d’examiner qui s’exprime sur le sujet, mais aussi qui reste silencieux. Austin est jusqu’à présent silencieux sur cette question, mais ne vous y trompez pas, il est très probablement en train de travailler en coulisses sur cette question parce qu’elle est cohérente avec ses vues idéologiques étroites d’extrême-droite.

Alors, pourquoi Higgs poursuit-il cette démarche? Tout d’abord parce qu’il est d’accord avec Austin. D’autre part, le premier ministre veut probablement s’attaquer à cette question afin de protéger Austin et sa future candidature à la direction du Parti conservateur. Le silence d’Austin suggère qu’il n’a rien à voir avec cette affaire, de sorte qu’au moment de la course à la direction du parti, il aura l’air «propre». Voilà où nous en sommes.

Ceci dit, qu’est-ce que la politique 713?

La politique 713 protège les élèves. Elle le fait en préservant leur confidentialité, en ce sens que ce qu’ils disent aux responsables de l’école au sujet de leurs pronoms préférés, entre autres choses, reste avec les responsables de l’école. En d’autres termes, les parents ne sont pas informés de ce fait. Il s’agit d’une bonne politique.

Pourtant, Higgs et Austin veulent éliminer cette protection en rendant obligatoire la communication aux parents de tout ce que les responsables de l’école apprennent.

Ce changement proposé est une pure folie. Pourquoi?

Tout d’abord, les élèves ont besoin d’un espace sûr. Ils doivent savoir que, quoi qu’ils disent aux responsables de l’école, ces derniers ne feront pas automatiquement volte-face et ne les dénonceront pas. Sinon, les élèves ne s’ouvriront pas aux enseignants et aux conseillers, ce que nous ne voulons pas.

Ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que les parents ne doivent pas être conscients des performances de leur enfant à l’école. Les parents doivent connaître les progrès réalisés par leurs enfants dans leur apprentissage. Les parents doivent également savoir si une situation présente un danger pour leur enfant ou si leur enfant constitue une menace pour les autres. C’est ce qui est fait lorsque les jeunes parlent avec un travailleur social ou un psychologue, par exemple. Si ce qui leur est révélé représente un danger pour l’enfant, s’il a des pensées suicidaires, ou si l’enfant représente un danger pour les autres, s’il menace de commettre des actes de violence, alors oui, les parents doivent être informés et collaborer avec les autorités.

Le choix des pronoms préférés n’entre dans aucun de ces cas.

Deuxièmement, le fait d’informer automatiquement les parents peut également amener les élèves à craindre que leurs parents ne leur fassent du mal, comme s’ils avaient fait quelque chose de mal. Comment les élèves peuvent-ils apprendre dans ce type d’environnement? Ce n’est pas le genre de situation que nous souhaitons, car elle est pour le moins régressive.

En outre, le fait d’informer les parents suggère que le comportement est inhabituel, qu’il n’est pas correct ou anormal et qu’il doit être corrigé. C’est tout simplement faux. Le fait que votre fille dise «Je crois que j’aime les filles» ou que votre fils dise «Je crois que j’aime les garçons» n’est pas un problème. Ils sont jeunes et ne savent pas vraiment ce qu’ils aiment à cet âge, car ils découvrent les choses.

Nous devons honorer et respecter les différences entre les gens et ne pas leur faire honte ou leur porter préjudice. Nous devons dire «voilà qui vous êtes, et c’est très bien ainsi». C’est ainsi que nous construisons des communautés inclusives!

Les modifications proposées par Higgs et Austin à la politique 713 visent à forcer les gens à se conformer à une idéologie dépassée. Cela nous ramène aux années 1800. On pourrait penser que nous avons tourné la page sur cette époque. Après tout, nous sommes en 2023!

La politique suggère également que nous n’avons rien appris de nos tentatives coloniales au cours des 400 dernières années pour assimiler les peuples autochtones et effacer leur culture. Éliminer les différences, les rendre conformes, telle était l’idée. Ce génocide culturel était mal à l’époque et c’est mal aujourd’hui.

Aimez vos enfants. Célébrez-les. Aidez-les à grandir et à apprendre à devenir des personnes qui valorisent la diversité et respectent les différences. Ils doivent savoir que qui qu’ils soient, tout va bien.

C’est pourquoi les changements proposés par les conservateurs à la politique 713 sont une pure folie!