Créer avec ses mains

Plusieurs prêtres francophones du Nouveau-Brunswick étaient en retraite cette semaine. Avais-je besoin de cela pour réaliser que la physionomie de notre clergé devient de plus en plus internationale? Pas vraiment. Mais j’en avais besoin pour profiter des bienfaits d’une mise à l’écart et pour me laisser former par l’Autre.

Au début d’une retraite, j’aime me rappeler l’image du potier (Jérémie 18, 3-10). Nous sommes l’argile entre ses mains. Avec douceur, il façonne nos vies afin de leur donner une forme unique. Or, afin de recevoir sa spécificité, chacun est modelé à partir d’une même terre.

Souvent, nous mettons l’accent sur les différences entre nous, alors que nous sommes de la même pâte humaine. Nos particularités ne sont pas dues à des formes de béton qui ont forgé notre personnalité; elles relèvent davantage des circonstances et des contingences historiques.

En plus de cette image biblique du potier, il y en a une autre qui me fascine: celle du sculpteur. On imagine alors le cours d’une existence humaine comme une suite de dépouillements imposés. C’est ainsi que surgit la personnalité de chacun. Il m’est revenu à l’esprit une rencontre des derniers mois.

J’ai vu un bloc de bois qui trainait par terre. Serge m’a dit qu’un canard était caché dedans. J’ai souri. Et j’ai compris ce qu’il voulait dire lorsqu’il m’a montré une œuvre presque achevée sur laquelle il travaillait: un beau canard malard.

Serge est sculpteur à ses heures. Ce n’est pas son métier, mais un passe-temps qui l’occupe beaucoup. Pour faire jaillir une œuvre d’un simple morceau de bois, il faut donner des coups de couteau. Et recommencer des centaines et des centaines de fois, patiemment. C’est un travail exigeant pour le maître. Et douloureux pour la matière.

Pour voir apparaître l’œuvre, il est nécessaire d’enlever. On n’ajoute rien au morceau de bois. Au contraire: on retire une éclisse à la fois, l’une après l’autre. La perfection advient lorsqu’il n’y a plus rien à retirer. Jamais un maître sculpteur ne se débarrassera d’une matière noble. Arrive un moment où l’équilibre a été atteint entre ce qui doit être enlevé et ce qui doit être conservé.

Il en est de même pour faire de notre vie un chef d’œuvre. Il n’y a rien à ajouter.

Au contraire: simplement se débarrasser du superflu. Le travail, c’est de viser le dépouillement et la simplicité.

En ajoutant des choses à nos vies, elles perdent de leur valeur. La marche devient ardue parce que nous avons tant de choses à traîner. Nous devenons lourds de tant de pesanteurs que nous croyons nécessaires et qui ne le sont pas. La beauté de la vie est dans sa légèreté. Même dans la vie spirituelle, il ne s’agit pas de remplir un cœur de connaissances et d’expériences. Le vide est salutaire.

Le maître-sculpteur Bourgault sculptait ses oeuvres à partir d’images intérieures sans faire d’esquisses ou de dessins préliminaires. Il méditait pendant son travail.

Lorsqu’il sculptait des scènes ou des figures religieuses, il priait: «Seigneur, faites que je vous voie tel que vous étiez sur la croix; montrez-moi vos souffrances, votre douceur, votre expression de paix.» Cela lui a permis d’exprimer sa spiritualité à travers des statues et des chemins de croix, comme celui dans l’église de Caraquet.

Parfois, on empêche l’expérience de Bourgault, comme de tout autres artistes, d’entrer en nous. On se limite à jeter un regard distrait ou à prêter une oreille furtive. Pour que l’expérience de l’artiste puisse se transmettre à celui qui regarde ou écoute, une disponibilité et un espace d’accueil sont nécessaires.

Nous sommes entourés de beautés naturelles et de chefs d’oeuvre créés par l’être humain. Nous oublions souvent toutes ces bénédictions. Nous regardons sans voir; nous entendons sans écouter. L’attention est au fondement d’une vie qui sait apprécier et se réjouir de ce qui l’entoure.

«Enlève tout ce qui est superflu»

«Si tu ne vois pas encore ta propre beauté, fais comme le sculpteur d’une statue qui doit devenir belle: il enlève ceci, il gratte cela, il rend tel endroit lisse, il nettoie tel autre, jusqu’à ce qu’il fasse apparaître le beau visage dans la statue. De la même manière, toi aussi, enlève tout ce qui est superflu, redresse ce qui est oblique, purifiant tout ce qui est ténébreux pour le rendre brillant, et ne cesse de scuplter ta propre statue jusqu’à ce que brille en toi la clarté divine de la vertu» (Plotin, philosophe gréco-romain du 3e siècle).