Pelleter du flou

L’affaire nébuleuse de l’ingérence chinoise dans la politique canadienne fait couler beaucoup d’encre dans les médias et de salive de la part des partis d’opposition fédéraux toujours à l’affût d’un juteux scandale libéral. De quoi s’agit-il au juste? Plusieurs éléments sont à l’œuvre et j’ai essayé de démêler tout ça pour en avoir le cœur net.

Ainsi, aux élections fédérales de 2019 et 2021, la Chine aurait manigancé pour discréditer des candidats critiques du régime chinois, tout en magouillant pour faire nommer des candidats qui lui étaient favorables. En exerçant, entre autres, des pressions sur la diaspora chinoise au Canada et en orchestrant des campagnes sur les réseaux sociaux.

Il y a aussi eu une affaire de postes de police chinois clandestins installés au Canada afin d’intimider certains ressortissants chinois pour les forcer à rentrer en Chine.

Il y a aussi eu une affaire de dons chinois de plus de cent mille dollars offerts en 2016 à la Fondation Pierre Elliott Trudeau (qui les aurait remboursés), dans le but de s’attirer les bonnes grâces du gouvernement Trudeau.

Cela n’a manifestement pas fonctionné, puisqu’un scandale s’ensuivit, scandale menant à la démission du conseil d’administration bénévole et de la présidente-directrice générale de la Fondation en avril dernier!

***

Évidemment, les partis d’opposition réclamaient une commission d’enquête publique pour faire la lumière sur tout ça, y compris sur les renseignements que possédaient à cet égard le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), et sur ce que savait le premier ministre et ses proches collaborateurs.

Le premier ministre a refusé autant que faire se peut, alléguant la nécessité de maintenir le secret pour préserver la sécurité nationale. Les partis d’opposition, appuyés par les médias, n’allaient pas se contenter de cette fin de non-recevoir, on s’en doute bien, et Justin Trudeau finit par céder du terrain en commandant une mini commission d’un seul homme, appelé Rapporteur spécial indépendant sur l’ingérence étrangère, visant à déterminer s’il devait, oui ou non, y avoir enquête!

Il choisit donc ce confier ce mandat à l’ancien gouverneur général David Johnston dont l’intégrité ne fait pas de doute, mais qui a le défaut d’avoir apparemment été membre de la Fondation Pierre Elliott Trudeau, d’avoir censément un penchant favorable envers la Chine, et, le boutte du boutte, d’être un ami personnel de la famille Trudeau, depuis Trudeau père jusqu’à Trudeau fils.

En plus d’être un libéral, ce qui ne pouvait guère nuire. Mais qui rajoutait une couche de méfiance de l’Atlantique au Pacifique.

***

Son nom était à peine dévoilé dans les médias qu’on entendait déjà les ululements outrés des partis conservateurs et bloquistes dénonçant ce tripotage amical-libéral trop biaisé pour leur donner éventuellement satisfaction. À l’époque, seul le Nouveau Parti démocratique (NPD) avait salué le choix de M. Johnston.

Les conservateurs et les bloquistes ne furent pas déçus à cet égard puisque, tel qu’ils le craignaient, M. Johnston, dans un rapport d’étape déposé la semaine dernière, ne recommande pas la tenue d’une enquête publique indépendante, puisqu’une telle enquête risquerait d’exposer des secrets d’État qui doivent, par définition, rester… secrets!

Depuis, médias et partis d’opposition confondus exigent que M. Johnston se récuse. Même le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a changé son fusil d’épaule hier.

Parallèlement, ils poursuivent tous une guerre des nerfs sans merci à Justin Trudeau pour le forcer à passer outre à la conclusion de son rapporteur et à annoncer qu’il y aura bel et bien une enquête publique sur cette vilaine ingérence chinoise

***

C’est là que j’en suis rendu dans cette saga politique. Fiou! J’espère que je ne vous ai pas trop mêlés en tentant de me démêler!

Et dire que ce n’est qu’un dossier parmi une multitude d’autres auxquels on est confronté et que l’on doit tenter d’élucider pour en comprendre aussi les ramifications.

Ainsi, en rapport avec le dossier chinois, on peut se demander si le revirement du NPD, hier, quant au maintien de M. Johnston en poste, aura une incidence sur l’espèce d’alliance de circonstance que ce parti est convenu de maintenir avec le gouvernement libéral minoritaire actuel, il y a plus d’un an.

Bref: la chicane va-tu pogner, mettant en péril le gouvernement Trudeau?

***

On en finit plus de devoir maîtriser toutes sortes d’affaires complexes, de devoir analyser des dossiers alambiqués, de devoir se farcir des scandales inutiles, ne serait-ce que pour se maintenir à flot au quotidien!

On est constamment appelé à jongler avec ces affaires tout en composant avec nos propres affaires: coût de la vie, éducation des enfants, études, voyages, carrière, amours, deuils, environnement, loisirs, santé, technologie, progrès scientifique.

Sans compter les imprévus, les accidents de la vie, les catastrophes, les drames, et les joies inespérées aussi, les retrouvailles, les victoires, les succès.

La confiance en soi, la confiance dans les autres, la confiance dans la vie sont de puissantes armes pour faire face à la minute d’après, et celle d’après, et ainsi de suite jusqu’à la fin de notre histoire.

***

Mais quand on est appelé par l’actualité politique à se focaliser sur un dossier aux ramifications surprenantes, on finit par découvrir le jeu des uns et des autres.

Ainsi, dans ce dossier chinois, je doute que les oppositions cherchent véritablement à faire la lumière publique sur un dossier appelé à rester secret! Leurs motivations sont bien moins nobles que leur prétention! Ne soyons pas les dindons de la farce.

Cela dit, David Johnston devrait-il se récuser? Oui. Surtout s’il n’obtient pas un appui de la Chambre des communes.

Quant à mettre sur pied une commission d’enquête publique indépendante qui ferait consensus chez les partis d’opposition et dans les médias, ça me paraît compliqué puisque cette enquête devra mettre en lumière des dossiers secrets … qui ne pourront donc pas être révélés sur la place publique.

Ils vont pelleter du flou, et nous n’en saurons pas plus. Méchante commission publique!

Han, Madame?