Rapport annuel du Commissariat aux langues officielles: Vivement un commissaire qui a des dents… et un transporteur aérien qui a deux langues

Le Commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, a déposé le 30 mai son rapport annuel. Avec près de 1800 plaintes reçues, on est bien loin des 5400 plaintes de l’an dernier, mais 2021-2022 était une anomalie – nous y reviendrons. C’est à peu près un retour à la normale considérant les rapports des années précédentes. Le commissaire a souhaité souligner les bons coups du gouvernement, notamment la nomination à la Cour suprême d’une Autochtone bilingue, Michelle O’Bonsawin, et le nouveau financement annoncé pour les langues officielles dans le budget du printemps.

Dans la mire du commissaire, on retrouve au premier plan les difficultés du public voyageur à se faire servir en français, à commencer par Air Canada, qui a été la cible de 276 plaintes pour l’impossibilité des voyageurs à être servis dans la langue officielle de leur choix.

Si ces observations vous donnent l’impression de vivre le Jour de la marmotte, rassurez-vous, vous n’êtes pas seuls. En effet, Air Canada est depuis longtemps le «mauvais élève» du Commissariat aux langues officielles. L’an dernier, c’est le PDG de la compagnie, Michael Rousseau, qui avait engendré la part du lion des plaintes reçues par le CLO (2780 plaintes au total), pour son discours en anglais seulement présenté à la Chambre de commerce de Montréal et ses commentaires subséquents révélant qu’il ne parlait pas français. En juin 2016, le prédécesseur de Raymond Théberge, Graham Fraser, s’était aussi penché sur ce dossier et avait déposé un rapport spécial au Parlement décriant les manquements systématiques du transporteur aérien national en matière de langues officielles. Mais cette année, Air Canada a récolté un plus grand nombre de plaintes sur la langue de ses services que depuis les dix dernières années. C’est dire que nous avons beau nous plaindre, plus ça change, plus c’est pareil.

C’est d’autant plus navrant qu’on sait qu’il est possible de faire mieux dans le domaine des transports. Nous n’avons qu’à regarder le travail presque sans faille de Via Rail à cet effet.

Le commissaire note avec raison dans son rapport que le projet de loi C-13, si adopté, lui donnera dorénavant des moyens plus contraignants pour que la loi soit respectée, entre autres le pouvoir d’imposer des sanctions pécuniaires. Mais considérant qu’avant la pandémie, Air Canada avait des revenus d’au-delà d’un milliard de dollars, combien d’amendes de la part du CLO seront nécessaires pour que la compagnie prenne enfin ses obligations linguistiques au sérieux?

Et qu’en sera-t-il de la fonction publique, à laquelle le Commissaire a décidé de consacrer le second chapitre de son rapport au regard de l’enjeu de la langue de travail? Il faudra un coup de barre sérieux, surtout parmi les hauts fonctionnaires, afin d’assurer le droit de travailler dans la langue officielle de son choix pour tous. Les nouveaux pouvoirs du commissaire seront-ils à la hauteur du défi qui l’attend?