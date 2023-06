Avis de dérangement

Il y a dix ou vingt ans, on ne voyait de réfugiés qu’ailleurs. Sur nos écrans, dans nos journaux, on observait avec compassion, mais aussi un certain détachement, cette misère humaine, lancée sur les routes de l’exil par une guerre, un tremblement de terre, un raz-de-marée ou par une tornade semant la terreur et la destruction, comme dans le Midwest américain.

Et puis, ces dernières années, on a commencé à s’apitoyer sur le sort de nos concitoyens de l’Ouest, frappés puis déplacés par des inondations ou des feux de forêt, ou les deux comme pour certaines communautés frappées d’abord par le débordement des rivières et, quelques mois plus tard, par d’immenses feux de forêt.

L’automne dernier, la menace s’est annoncée sur notre propre territoire: elle portait le nom de Fiona. Nous avons cru à un phénomène exceptionnel, une sorte d’aberration. Eh bien, non! Aujourd’hui, il n’est plus question de se voiler la face. Les gens éplorés par la perte de leur maison et de tous leurs biens, ce sont nos proches, nos amis, nos voisins. Pour certains d’entre nous, l’heure est venue de préparer le nécessaire en attendant l’ordre d’évacuation, pour d’autres, c’est l’heure de la prudence qui a sonné, celle du sac d’urgence préparé avec soin et déposé près de la porte, «au cas où». C’est mon plan.

Quand, en quelques jours à peine, près de 20 000 personnes de la région d’Halifax sont évacuées en urgence par le feu et que des centaines de domiciles sont détruits ou sérieusement endommagés, que la communauté acadienne de Pubnico est sur le qui-vive à cause d’un quatrième incendie et que celui de Shelburne continue de grandir, que 400 personnes sont évacuées par mesure de prudence et pour les mêmes raisons au Nouveau-Brunswick, point besoin d’être Einstein pour comprendre et accepter que les risques sont là.

Aujourd’hui ce sont les feux de forêt, dans quelques mois, ce sera la saison des ouragans. Je ne veux pas être alarmiste, je souhaite qu’on regarde la vérité en face et qu’on se prépare, psychologiquement et physiquement. Il y a le court, moyen et long terme auxquels nous devons réfléchir collectivement. Une fois passée l’immédiateté de la crise, une fois que l’entraide des premiers temps s’émousse, qu’arrive-t-il? Les gens de Port-aux-Basques qui ont tout perdu l’automne dernier pourraient vous renseigner: un grand nombre d’entre eux vivent encore dans des logements de fortune!

Le temps est venu de faire face ensemble, de se préparer ensemble aux risques qui sont à présent les nôtres. Un Dérangement d’un autre genre s’annonce.