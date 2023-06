Un suspens social bouleversant sur la transidentité

J’ai enfin eu l’occasion de lire le thriller social Enfermé.e qui met en relief le récit personnel d’une personne trans, un sujet qui rappelle un peu l’actualité provinciale récente. En musique, le 6e opus d’Ingrid St-Pierre, une œuvre d’une grande pertinence pour faire briller la voix des femmes.

Enfermé.e, Jacques Saussey

«Je ne suis pas un travesti. Je suis une femme. Je suis une femme coincée dans un corps d’homme…», répond Virginie à un amant de passage.

C’est l’histoire personnelle et douloureuse d’une femme née dans un corps d’homme, que l’auteur raconte avec force dans ce roman social très dur qui est bouleversant, touchant et passionnant. Virginie est doublement enfermée puisqu’elle se retrouve en prison à la suite d’un crime qu’elle n’a pas commis. Sujet peu abordé dans l’univers du roman noir, ce suspens met en scène une personne trans confrontée à de multiples obstacles et à l’incompréhension de son entourage.

Née dans une famille peu aimante, auprès d’une mère super protectrice et d’un père froid et violent, Virginie, née garçon, a eu une enfance et une adolescence difficiles. Elle est souvent mise à l’écart. À l’école on se moque de son look, elle est victime d’intimidation et de violence. À la maison, ses parents refusent qu’elle soit une fille. Tout au long de sa vie, elle est la cible de harcèlement et d’agressions physiques. C’est comme si ceux qui refusent la différence ressentent ce besoin d’avoir recours à la violence. Quand on la pousse à consulter, Virginie martèle que si elle ne peut pas être qui elle est, elle préfère mourir que d’être emprisonnée dans un corps qui n’est pas le sien. Les obstacles se dressent constamment sur sa route. À son récit, se glisse aussi une intrigue policière.

Elle se retrouve incarcérée dans une prison pour hommes à la suite d’un cambriolage ayant mal tourné. Encore une fois, elle est la cible d’actes violents, viols et assauts multiples. Le milieu carcéral est impitoyable, et il l’est encore plus pour les transsexuels, les transgenres et les minorités visibles. Très peu de personnes en sortent vivantes. «Ce besoin de torturer ceux qui ne vous ressemblent pas, ceux dont les moyens de défense sont réduits à l’espoir que les choses changent un jour», un passage qui en dit long sur l’esprit de ce récit.

Quand enfin, une personne vient à son secours et entreprend des démarches pour la sortir de cet enfer, elle commence à voir la lumière se pointer à l’horizon.

À sa sortie de prison, elle est embauchée comme préposée dans un centre de soins pour personnes âgées en fin de vie. C’est un centre plutôt hors du commun. Je ne vous en dis pas plus. L’auteur dresse un constat assez dur sur ce genre d’établissement où les résidents ne reçoivent pratiquement plus aucune visite, leurs enfants les ayant abandonnés à leur sort.

Personne n’est nommé dans ce livre à l’exception du personnage principal. Tous les autres personnages ont des surnoms. L’auteur raconte l’histoire en alternant entre le présent et le passé. La violence est parfois d’une telle intensité que la lecture peut devenir insoutenable, mais l’histoire est si captivante qu’on ne peut pas l’abandonner. Coeur sensible s’abstenir.

J’estime que c’est un roman d’une grande importance surtout à une époque où le droit à la différence est menacé dans certaines régions du monde. Il suscite des réflexions et contribue à mieux comprendre ce que traversent les personnes trans avant, pendant et après leur transition. Un livre plutôt renversant.

L’auteur français aborde un sujet encore tabou, précisant que ce n’est qu’en 2018 que l’Organisation mondiale de la santé a affirmé que le transsexualisme n’était plus considéré comme une maladie mentale. À la fin du livre, l’auteur explique que ce 11e roman lui a été inspiré par sa nièce Aurore qui a fait son «coming out» en 2015. Elle lui a demandé d’écrire un roman autour d’un personnage transgenre. L’auteur a mené plusieurs recherches pour écrire cet ouvrage. (Réédition Le Livre de Poche, 2019) ♥♥♥♥

Dans Reines, Ingrid St-Pierre dénonce les violences qui sont faites aux femmes: Quand pourront-elles cesser d'avoir peur? – Gracieuseté: Shayne Laverdière

Reines, Ingrid St-Pierre

Cette collection de 14 chansons s’articule autour des femmes dans toute leur splendeur et de tous les âges: la mère, la fille, l’amie et l’amoureuse. Quel beau cri du coeur de l’auteure-compositrice-interprète qui en est à son 6e opus. Si vous n’avez pas encore écouté cet album, ça vaut la peine de prendre le temps de le faire. Que ce soit sa meilleure amie dans la chanson Madame Croft ou encore des questionnements qui résonnent en étant une femme, l’album traverse différentes situations et états d’âme.

Elle dénonce les violences qui sont faites aux femmes. Quand pourront-elles cesser d’avoir peur? La chanson-titre qui nous arrive comme un coup de poing est particulièrement puissante. «Quand ça nous embrasse / On s’essuie les joues / On attend que ça passe / On encaisse les coups / Sous les mains baladeuses / Dans la gueule du loup / C’est nous les emmerdeuses / Hurlant pour rien du tout.»

Toujours de façon poétique, d’une voix délicate et poignante, dans des arrangements chaleureux, la chanteuse au piano a le don de magnifier le réel avec les mots et sa musique. Les chansons L’Onoclée, Mères et Les vieux en sont de beaux exemples. La poésie est partout. En plus des voix et du piano, elle s’est entourée de musiciens chevronnés, dont un quatuor à cordes, un bassiste, un batteur, une flûtiste, un corniste, un clarinettiste, un guitariste ainsi qu’une chorale. L’album est paru en février 2023 chez Simone Records. ♥♥♥♥