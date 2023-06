Spider-Man À travers le Spider-Verse: Exaltant!

Spider-Man: À travers le Spider-Verse (en salles depuis vendredi) est un des meilleurs films d’animation ET de superhéros jamais tourné.

Vous aurez deviné qu’il s’agit de la suite de Spider-Man: Dans le Spider-Verse, lancé en 2018 et lauréat de l’Oscar du meilleur film d’animation.

Une très bonne connaissance du premier film est d’ailleurs nécessaire pour comprendre le second, déjà passablement compliqué. Je vous résume ça.

Contrairement à ce que nous laissent croire les films de Marvel (que ce soit ceux de Sam Raimi, Marc Webb ou Jon Watts), Peter Parker n’est pas l’unique homme-araignée.

Dans les bandes dessinées et les dessins animés, d’autres personnages se font appeler Spider-Man. C’est notamment le cas de Miles Morales, un adolescent né d’un père afro-américain et d’une mère portoricaine. Il a fait ses débuts sur papier en 2011, quand Peter Parker a été tué par le Green Goblin, et connaît depuis une popularité exceptionnelle.

Dans le film de 2018, un méchant du nom de Kingpin a inventé un procédé pour voyager dans le multivers. Des alliés de Miles – dont Gwen Stacy, alias Spider-Woman – sont donc venus de différents mondes pour lui prêter main-forte.

Dans le nouveau film, c’est Miles qui voyage dans le multivers après que Gwen lui ait révélé l’existence d’un petit commando d’hommes-araignées. Ces héros interviennent quand c’est nécessaire afin d’empêcher le multivers de s’effondrer quand une anomalie se produit.

Quand Miles découvre que son père est destiné à mourir et qu’une intervention de sa part constituerait une de ces anomalies, il est forcé de se questionner sur le rôle des superhéros et les sacrifices qu’ils doivent faire…

Écrit et réalisé par certains des cerveaux derrière 21 Jump Street (2012), The Lego Movie (2014), Soul (2020) et Shang-Chi (2021), Spider-Man: À travers le Spider-Verse est le plus long film d’animation américain de l’histoire (140 minutes).

Il a aussi nécessité un nombre record de 1000 programmeurs et graphistes. Le talent de tous ces gens a habilement été mis à profit parce que la facture visuelle du film est, en plus d’être excessivement originale, absolument magnifique.

Spider-Man: À travers le Spider-Verse nous fait voyager dans six univers différents et chacun a son identité visuelle propre. Celui de Gwen Stacy (Terre 2099) est le plus réussi, avec ses arrière-plans qui semblent avoir été créés par les plus grands peintres impressionnistes de l’histoire.

Bien que complexe, l’histoire coule quand même bien et s’appuie sur deux thèmes principaux: la relation entre Miles et Gwen, ainsi que les liens qui unissent parents et enfants grandissants.

Les bagarres, nombreuses, sont de loin les plus élaborées et originales de l’histoire de Spider-Man au grand écran. Elles s’immiscent entre les moments drôles (très nombreux, notamment grâce à Spider-Man Punk) et plus sentimentaux (et sérieux), de sorte que je n’ai dénoté aucune longueur. Pour un film d’une telle durée, il s’agit de tout un exploit.

Deuxième épisode d’une trilogie, Spider-Man: À travers le Spider-Verse se termine sur un suspense (cliffhanger). Le film met donc la table pour une finale explosive, avec autant d’efficacité que l’ont fait L’Empire contre-attaque (1980) et The Dark Knight (2008). Rien de moins.

(Quatre étoiles et demie sur cinq)

Le sang et l’or

Dans Le sang et l’or, ce sont les vilains qui sont mémorables, notamment Dörfler (à gauche, Florian Schmidtke) et Demi-Face (Alexander Scheer). – Gracieuseté

En 1998, Deep Impact et Armageddon, deux films avec une prémisse semblable, ont envahi les écrans. Encore aujourd’hui, beaucoup peinent à les différencier. Dans 25 ans, dirons-nous la même chose de Sisu: l’or et le sang – dont je vous ai parlé la semaine dernière – et Le sang et l’or, disponible depuis peu sur Netflix?

Parce que figurez vous donc que ces deux films ont beaucoup plus en commun que leur titre. Le premier, finlandais, raconte l’histoire d’un chercheur d’or qui assouvit sa vengeance sur les soldats nazis qui ont volé son butin. Le second, allemand, porte sur un déserteur et une fermière qui font la vie dure à une unité de soldats SS qui tente de mettre la main sur 31 lingots d’or dans un petit village.

Les deux films se déroulent à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. Le premier est un hommage à Quentin Tarantino alors que le second s’inspire des westerns spaghettis de Sergio Leone. Et dans chacun des films, le sang nazi coule à flots.

Si Sisu est un plaisir visuel, avec ses panoramas splendides, Le sang et l’or se démarque par sa musique, par moment symphonique, parfois classique et d’époque (dont celle de Marlene Dietrich).

Dans ce film de Peter Thorwarth (Blood Red Sky), ce sont les vilains qui sont mémorables, notamment Dörfler (Florian Schmidtke) et Demi-Face (Alexander Scheer). Et tout le monde tue par cupidité, vengeance ou plaisir dans sa quête des lingots d’or.

Grâce à une finale hautement satirique, vous ne devinerez jamais qui va finir avec l’or. Une oeuvre unique et une expérience qui l’est tout autant.

(Quatre étoiles sur cinq)