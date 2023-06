De la Pentecôte à la Trinité

Vous vous souvenez du beau vent chaud de dimanche dernier? La création était au diapason de la fête liturgique en soufflant un vent de Pentecôte. Si Pâques est un bourgeon prometteur, Pentecôte en est la fleur.

Le vent est une image signifiante pour parler de l’Esprit-Saint. Nous ne le voyons pas, nous ne savons ni d’où il vient, ni où il va. Pourtant, nous pouvons sentir sa présence. Quand je m’expose au vent, je le ressens sur ma peau.

La sensation du vent chaud est pour moi une des plus belles expériences de l’été. Notre situation géographique nous expose davantage aux vents du nord et de l’est qui apportent la fraîcheur de la mer. Mais lorsque souffle le vent du sud, quel réconfort:

le sirocco est une caresse douce et bienfaisante. Comme la venue de l’Esprit qui murmure des mots de paix.

L’esprit est comme le vent. Comme un souffle. Comme l’air ambiant. J’aime penser qu’en respirant, je n’inspire pas seulement de l’air, mais aussi l’Esprit de Dieu qui remplit l’univers. J’inspire sa bonté, son amour et sa vie. Et j’expire mes soucis, mes inquiétudes, mes regrets. C’est bienfaisant de laisser aller ses irritants afin de faire un vide en soi appelé à être rempli par la beauté.

+++

Je reviens à dimanche dernier. En arrivant à l’église, les gens n’en avaient que pour la météo: «Comme il fait beau! Ça fait du bien! Il était temps! Pourvu que ça dure!» Certains parlaient de la pêche; d’autres du potager. Les discussions étaient «engraissées» par le soleil. L’une disait avoir terminé le nettoyage de ses plates-bandes. L’autre parlait de son jardin presque semé au complet. Une autre de ses plants de tomates à transplanter.

Au milieu de tous ces commentaires qui exprimaient ​ la joie d’avoir terminé une part importante du travail printanier, je retiens ce que Colette m’a dit: «Je prends mon temps, je ne veux pas nettoyer trop vite parce que je veux faire durer mon plaisir. J’aime avoir les mains dans la terre. J’aime rentrer et frotter mes mains sous l’eau en savonnant. J’aime me salir pour pouvoir ensuite me laver.» Elle a gardé son cœur d’enfant.

Elle va passer un bel été!

La joie ne doit pas seulement arriver au terme d’un travail bien fait, d’un projet réussi ou d’une réussite académique. Sinon, elle serait brève. Trop rare aussi. La joie se vit aussi en travaillant. C’est ce que dit la fable de la Fontaine: creusez, bêchez, fouillez le champ, un trésor est caché dedans. La joie possède la texture de la terre tâtée avec ses mains; et celle du sable foulé de ses pieds.

À la sortie de la messe, Serge (un autre!) me dit qu’il va m’envoyer des photos du printemps. Je reçois un champ de pissenlits, une cabane d’oiseaux remplie de visiteurs et des fleurs de poiriers. J’ai retenu celle-ci: un cerisier en fleur. Avec l’oiseau de la Pentecôte. Je sais bien: ce n’est pas une colombe! Mais par ici, un colibri peut faire l’affaire. Comme la colombe a déjà annoncé la fin du déluge, chez-nous le colibri apporte avec lui les beaux jours.

+++

Et nous voilà, une semaine après Pentecôte. Dans la tradition catholique, c’est la Trinité. Les chrétiens orthodoxes célèbrent ces deux fêtes le même jour: avec l’effusion de l’Esprit, ils proclament Dieu en trois personnes. Les célébrations de la Trinité, les plus importantes solennités orthodoxes après Pâques, sont marquées par plusieurs traditions et coutumes.

Ce «Noël vert» marque la frontière entre le printemps et l’été. Certains en font le jour anniversaire de la terre: ils la valorisent en s’abstenant de la travailler, en n’abattant pas d’arbre, en s’aspergeant avec la rosée pour garder un air juvénile, etc. Ce jour-là, on évite de célébrer les mariages. La seule alliance qui compte, c’est avec la Trinité.

Il y aura des réjouissances au sein des peuples orthodoxes. Cette année, je pense aux Ukrainiens appelés à trouver un nouveau souffle pour envisager l’avenir. Que les tresses de fleurs fraiches portées sur les fronts soient aussi le gage d’une promesse de voir leur terre entourée de fleurs.

Chez-nous, la Trinité a apporté quelques croyances héritées des anciennes religions agraires et intégrées par le monothéisme chrétien. Mon grand-père avait l’habitude d’observer la météo du jour de la Trinité: s’il pleuvait ce jour-là, il allait pleuvoir aussi pendant plusieurs dimanches d’été. Cela était annonciateur de belles récoltes, le présage d’un été vert. C’est aussi mon souhait: vert à profusion dans les champs, bleu infini sur l’eau, blanc immaculé en chacun!