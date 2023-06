L’usage des boissons pour sportifs: indispensable ou facultatif?

Pour donner suite à la question d’une lectrice concernant l’usage des boissons pour sportifs (avec électrolytes) pendant la course, il est légitime de se demander s’il est vraiment nécessaire d’en consommer du tout. Puisque de plus en plus de personnes se lancent (ou se relancent) dans la course à pied, je crois pertinent de vous communiquer quelques renseignements à ce sujet.

Que vous soyez une coureuse chevronnée ou un coureur amateur, ce que vous buvez pour vous hydrater est aussi important que les autres stratégies que vous mettez en place pour profiter pleinement de votre course: alimentation saine, sommeil de qualité, qualité de la foulée, étirements avant et après l’effort, etc. Mais qu’en est-il de l’hydratation et des boissons contenant des électrolytes? En avez-vous vraiment besoin?

Que sont les électrolytes?

Les électrolytes sont des substances chimiques qui, lorsqu’elles se dissolvent dans l’eau, font circuler le courant électrique à travers notre corps. Leur rôle est fondamental dans la transmission des influx nerveux à travers les différents liquides, dans le bon fonctionnement des cellules et des tissus, ainsi que dans le maintien de l’équilibre du pH. Les électrolytes les plus connus sont le sodium, le potassium, le magnésium et le calcium. Dans la sueur, c’est la concentration de sodium qui est la plus élevée, tandis que celles en potassium et en calcium sont légèrement moins importantes, et celle en magnésium est encore plus faible. Donc plus on transpire, plus on perd de sodium. Par conséquent, l’utilisation de boissons pour sportifs peut s’avérer bénéfique lorsque quelqu’un transpire abondamment.

Les boissons contenant des électrolytes: nécessaires ou non?

En réalité, tout dépend du type d’activité, de son intensité et de sa durée; des températures et du taux d’humidité à l’extérieur; de votre niveau de sudation (transpiration), etc. De façon générale, les réserves en électrolytes sont suffisantes au cours des 60 premières minutes d’entraînement, ce qui signifie que l’eau est suffisante pour s’hydrater. Cependant, au-delà de 60 à 90 minutes d’effort soutenu, il devient pertinent de consommer une boisson contenant une concentration de 500 à 700 mg de sodium et de 80 à 200 mg de potassium par litre.

En plus de restaurer l’équilibre des électrolytes, les boissons de réhydratation fournissent des glucides (à moins qu’elles contiennent des édulcorants) qui seront utilisés par vos muscles durant l’effort.

Il est important de souligner que ce type de boisson n’est pas exclusivement bénéfique aux coureurs. Lors de journées très chaudes, les joueurs de hockey-balle, de pickleball, de tennis, les cyclistes, les randonneurs, ainsi que ceux qui effectuent des travaux à l’extérieur peuvent tous en profiter.

Cependant, il est important de savoir que lorsqu’on est moins actif, il n’est pas recommandé de consommer quotidiennement des boissons contenant des électrolytes en remplacement de l’eau. Dans ce cas-là, l’eau suffira amplement à assurer une bonne réhydratation.

Si vous êtes un coureur ou une coureuse et que le sujet vous intéresse, je vous invite à lire (ou relire) ma chronique parue le 24 avril 2022, qui abordait l’importance de l’hydratation durant la course (Bien s’hydrater pour courir au mieux!).

N’hésitez pas à me poser vos questions par courriel à karinelandry.dtp@outlook.fr. Je serai ravie de vous répondre.