La valeur de l’expérience

Pendant 10 ans, l’énergique Marie-Claude Rioux a occupé le poste de Directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Elle y a consacré toutes ses qualités, étendant la portée et les programmes de l’organisme et gagnant la rude bataille pour ramener les circonscriptions acadiennes de Clare, Argyle et Richmond dans la carte électorale provinciale. Je le confesse, je n’y croyais pas et, pourtant, c’est chose faite.

C’est dire que le Conseil d’administration de la FANE avait fort à faire pour combler le poste. Le 1er juin dernier, trois mois à peine après le départ de Marie-Claude, Jules Chiasson, natif de Chéticamp, devient le nouveau Directeur général de l’organisme et c’est un choix qui me ravit.

D’entrée de jeu, je me dois de dire que je connais bien Jules Chiasson et ce depuis très longtemps. À la fin des années 70, Jules et moi représentions notre province respective (Georges Arsenault représentait l’Île-du-Prince-Édouard et Desmond Maillet le Nouveau-Brunswick) au sein d’un organisme culturel atlantique très avant-gardiste pour l’époque qui s’appelait le Conseil acadien de coopération culturelle. Que d’aventures nous avons vécues tous les quatre à sillonner l’Atlantique (c’était au temps où il y avait des budgets!).

J’ai retrouvé Jules des années plus tard à Radio-Canada, puis au Conseil communautaire du Grand-Hâvre, dans la région d’Halifax à l’occasion de salons du livre. Directeur général de l’Association des aînés du Nouveau-Brunswick jusqu’à sa nomination à la FANE, le moins qu’on puisse dire c’est que son expérience est vaste et ses connaissances de toute première qualité.

Mais ce qui m’impressionne surtout, c’est que le Conseil d’administration de la FANE ait eu la sagesse de choisir une personne qui a largement dépassé l’âge de la retraite (je me permets de le dire parce que je ne suis pas loin derrière!). Je ne sais pas qui étaient les autres candidats, mais je suppose qu’il y avait de la jeunesse. Je salue donc ce choix qui met de l’avant l’importance de l’expérience, du recul et du contexte.

En francophonie canadienne nous sommes nombreux à avoir consacré notre vie personnelle et/ou professionnelle à la cause, avant d’atteindre cet âge où on est censé abandonner nos compétences et notre savoir pour nous reposer, voyager ou poursuivre des intérêts soi-disant plus divertissants. Comme si nous n’avions plus grand chose à contribuer à l’avancement collectif. Que de connaissances ainsi gaspillées!

Merci à la FANE de donner un exemple encourageant pour nous toutes et tous «vieux de la vieille».