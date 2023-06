Satire sur la beauté et les travers d’une communauté autochtone

Je vous invite à découvrir le plus récent roman de l’écrivain Louis-Karl Picard-Sioui en ce Mois national de l’histoire autochtone. En musique, on plonge dans l’univers du groupe Le Diable à Cinq, de l’Outaouais, qui débarque avec sa tempête musicale.

Éveil à Kitchike, la saignée des possibles, Louis-Karl Picard-Sioui

Quelle belle découverte littéraire dépaysante! J’ai découvert ce roman de l’auteur de Wendake au Québec, dans le cadre du mouvement Je lis autochtone. Un roman énergique raconté sous forme de nouvelles. Tant la structure que le style imagé respire d’originalité et d’un humour grinçant et déjanté. L’ironie côtoie la critique sociale et écologique. Les religions, le pouvoir, le capitalisme, le racisme et la corruption figurent parmi les cibles de l’auteur.

N’essayez pas de chercher Kitchike sur une carte, puisqu’il s’agit d’une réserve autochtone fictive.

Avec Éveil à Kitchike: la saignée des possibles, l’auteur tisse des fils entre l’ordinaire et l’extraordinaire, entre la réalité et l’imaginaire où viennent parfois s’entremêler les légendes. Alors que s’organise le pow-wow, des membres de la communauté frappée par le décès de l’un des siens, mettent la main à la pâte, mais plusieurs situations imprévues et saugrenues surviennent. Nous sommes dans la démesure.

Une galerie de personnages hétéroclites et colorés à souhait est dépeinte dans ce roman. Chaque chapitre peut se lire comme une nouvelle. On y fait la rencontre, entre autres, de Pierre Wabush, du vieux chamane Roméo Coeur-Brisé, de Jean Paul Paul Jean-Pierre qui cherche à vendre son stock artisanal, de Madame Paul et des employées du Gas Bar, ainsi que du banquier magouilleur et assoiffé de pouvoir. Ce dernier trame quelque chose avec une puissante entreprise pétrolière en vue du pow-wow. Une affaire dont se méfient plusieurs habitants de la réserve. Les femmes occupent une place déterminante dans ce récit où la sororité efface les anciennes rivalités.

Par la satire, l’auteur arrive à déconstruire des idées préconçues. Ce roman qui dépeint les travers et la beauté d’une communauté singulière est imprégné d’une certaine folie où on plonge dans le surnaturel et dans le mystique. C’est comme «Kukum sur l’acide», a mentionné l’auteur Michel Jean un peu à la blague en entrevue à Radio-Canada.

À travers les différents personnages, on s’immisce dans le quotidien de cette communauté. Tout n’est pas nécessairement rose à Kitchike. Si au départ, on suit chacun des personnages, vers la fin, les divers éléments s’imbriquent pour former un tout. Avec des moments savoureux, il est très difficile de lâcher ce livre en cours de lecture. Derrière l’humour et la démesure, il se dégage également une certaine détresse, une mélancolie et un sentiment de révolte. L’auteur veut aussi partager les valeurs de ses ancêtres. C’est un roman qui nous permet de découvrir les multiples visages de l’être humain, peu importe l’origine. L’auteur avait publié un premier recueil de nouvelles sur Kitchike en 2017 qui s’intitule La grande débarque. Éditions Hannenorak (2022). ♥♥♥½

L’album Tempête du groupe Le Diable à Cinq – Gracieuseté Éveil à Kitchike: La saignée des possibles de Louis-Karl Picard-Sioui (Éditions Hannenorak). – Image tirée du web

Tempête, Le Diable à Cinq

Le quintette Trad originaire de Ripon en Outaouais est de retour avec un nouvel album qui rassemble dix pièces. Mélange de pièces festives, énergiques, de chansons à répondre et de ballades plus nostalgiques, ce troisième opus témoigne de la versatilité du groupe et de sa maîtrise du genre. Impossible de rester insensible à cette musique rassembleuse qui vous donne envie de danser et de célébrer.

Sans révolutionner le genre traditionnel, le quintette nous arrive avec une œuvre réussie, rafraîchissante qui rappelle les fêtes de cuisine, idéale pour la saison estivale. Comme pour leur album précédent, la collection s’ouvre sur une pièce instrumentale qui laisse présager l’arrivée d’une tempête. Leur nouvelle offrande comprend des compositions originales qui viennent enrichir le répertoire et des reprises de chansons traditionnelles revisitées par les cinq diables fiers défenseurs de la langue française.

Avec un style simple, sans trop de flafla, près du quotidien, ils s’inspirent de l’actualité et rendent hommage à des légendes de leur coin de pays comme le hockeyeur Stéphane Richer et Jos Montferrand. «Les arbres perdent leurs feuilles, c’est l’heure d’aller bûcher / Let’s go les gars, on r’monte dans l’Nord / Pogne ton violon pis ton accordéon / Parce qu’on r’viendra rien qu’au printemps.»

Tout seul dans la ville aborde la grisaille et la perte d’un être cher, tandis que Le dernier pétale, une ode à la vie, offre un instant de tranquillité et de mélancolie au milieu des pièces festives. «C’est là que je me dis que la vie c’est comme une fleur, il faut que tu l’arroses pis que tu y mettes du coeur / quand le dernier pétale tombe on revient pu jamais pis moi ça me fait peur.»

Quelques influences musicales contemporaines teintent certaines pièces tout en restant ancrées dans le style traditionnel. Le Diable à Cinq c’est aussi une histoire de famille regroupant trois frères, un cousin et un ami tous chanteurs et multi-instrumentistes. La formation qui vient de lancer ce nouvel album entreprend une tournée internationale. ♥♥♥½