Encore beaucoup de bruit pour rien

Il faut aimer la politique. C’est autant une science qu’un jeu. L’art de la politique consiste à se positionner en tant que candidat et en tant que parti et à faire de la stratégie.

C’est ce que nous avons vu avec la mini-révolte des conservateurs contre les changements apportés à la politique 713. Les ministres Daniel Allain, Trevor Holder, Jill Green, Dorothy Shephard, Jeff Carr, Arlene Dunn et les députés d’arrière-ban Ross Wetmore et Andrea Anderson-Mason ont dénoncé leur parti en n’assistant pas à la séance du matin de l’Assemblée législative jeudi.

Les dissidents, ou M. Allain et sa bande comme je les appellerai, ont ainsi donné l’impression qu’ils s’opposaient aux changements controversés apportés par leur parti à la politique 713, y compris l’élimination des protections pour les étudiants LGBTQ+. Mais c’est loin d’être le cas. Daniel Allain et compagnie étaient plutôt contre le processus – la manière de faire – qui a mené aux changements. Pour être clair, cela signifie qu’ils étaient d’accord avec les changements! La preuve en est qu’ils étaient de retour à l’Assemblée législative plus tard dans la journée, votant en tandem avec les autres membres de leur parti.

Alors, pourquoi ce brouhaha? C’est l’art de la politique!

Ce n’est un secret pour personne que M. Allain souhaite devenir un jour chef du Parti conservateur. Il comprend également que de nombreux membres de son parti ne sont pas satisfaits des politiques d’extrême droite qui sèment la discorde et que Higgs et d’autres comme Kris Austin, Bill Hogan, Ernie Steeves, Hugh Flemming, Bruce Fitch ont mises en place. M. Allain tente donc de créer une identité distincte, plus modérée, pour ceux qui ne sont pas d’accord. En rendant cette identité publique, il tente de consolider ses chances de devenir un jour chef du parti. Cela améliore également ses chances et celles de ses co-conspirateurs d’être réélus en 2024.

Ne vous méprenez pas, tout est une question d’apparence.

Pourquoi? Parce qu’en fin de compte, Daniel Allain et compagnie n’étaient pas en désaccord avec les changements apportés à la politique 713, et ils ont continué à voter avec leur parti. S’ils croyaient vraiment le contraire, ils auraient quitté le cabinet ou le parti pour siéger en tant que députés indépendants. Mais ce n’était pas le cas.

Mais qu’en est-il de la réponse du premier ministre Higgs? Après tout, il a menacé de déclencher des élections à cause de cette affaire. Là encore, il s’agissait d’une question d’apparence. Aucune élection n’a été déclenchée parce que M. Higgs comprend le jeu de la politique. Il savait parfaitement que la mini-révolte n’était qu’une tempête dans un verre d’eau et que le ministre Allain et compagnie continuaient à voter selon les lignes du parti.

La menace de déclencher des élections est intéressante en soi. Mais je crains que les résultats ne soient les mêmes, à savoir une victoire majoritaire du gouvernement conservateur. Est-ce que cela indiquerait que la population est satisfaite de ce parti? Peut-être, mais je ne le pense pas. Cela indiquerait plutôt un mécontentement à l’égard des partis d’opposition et le fait qu’ils ne présentent pas actuellement d’alternative claire aux électeurs.

Pour être juste, le Parti vert s’est fait entendre sur ces questions mais, de manière réaliste, au-delà de quelques sièges supplémentaires, il ne remportera pas les élections de sitôt. Le NPD n’étant pas un facteur, il ne reste plus que les libéraux. Bien que la chef Susan Holt se soit exprimée sur les derniers événements, il faut plus, surtout de la part des députés libéraux. Peut-être suivent-ils la stratégie selon laquelle si vous lui donnez assez de corde, M. Higgs finira par se pendre lui-même. En d’autres mots, les conservateurs sont responsables de leur propre perte, il suffit donc de rester en dehors de leur chemin.

Si c’est le cas, c’est bien, mais les libéraux feraient mieux d’espérer qu’ils ont raison et d’être prêts à présenter une alternative claire lors de la prochaine campagne électorale, qu’importe quand elle arrivera.