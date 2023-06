Transformers – Le réveil des bêtes: sans envergure

Septième film de la franchise Transformers: Le réveil des bêtes (au cinéma depuis vendredi) est un choc sans envergure et dépourvu d’originalité entre deux générations de robots.

Les cinéphiles sont déjà très familiers avec ce qu’on appelle la Génération 1 des «robots en déguisement», soit celle menée par le camion-remorque Optimus Prime et la coccinelle Bumblebee (et dont les jouets ont été lancés au milieu des années 1980).

Quand les jeunes qui ont grandi avec ces jouets sont passés à autre chose, le fabricant de jouets Hasbro a tenté de relancer la franchise en 1996 sous le thème Beast Wars. Les véhicules sont devenus des animaux (un gorille, un guépard, un scorpion, etc.) et une série animée (très rudimentaire) a vu le jour.

Ces animaux, divisés en deux clans, les Maximals et les Pretacons, étaient des descendants des robots de la Génération 1 et leurs aventures se déroulaient 300 ans après celles de Prime et Bumblebee.

Avec le film Transformers: Le réveil des bêtes, Hasbro et Paramount mettent en scène pour la première fois à l’écran les robots de la Génération 1 et de Beast Wars. Excellent moyen, donc, de ratisser large et de faire acheter des billets de cinéma aux adultes qui ont grandi en se régalant des exploits des héros des deux générations.

Dans ce film de Steven Caple Jr. (Creed 2), les Maximals se réfugient sur Terre afin de cacher la clé de transdistorsion. Cet objet est courtisé par Unicron, une créature robotique qui dévore des planètes. Grâce à cette clé, Unicron peut se déplacer dans le temps et l’espace en quête de son prochain «repas».

Pendant des siècles, les Maximals sont demeurés cachés pendant que les sbires d’Unicron parcouraient la galaxie afin de retrouver le précieux objet.

Un jour, une stagiaire dans un musée tombe sur une intrigante statue. On voulant l’analyser, elle active ce qui est en fait la fameuse clé. Les sbires d’Unicron débar­quent aussitôt. Les Maximals, aidés des Autobots déjà sur Terre, tentent de les empê­cher de récupérer la relique. Le temps presse toutefois: Unicron est en route pour faire de la Terre son prochain casse-croûte…

S’il constitue une amélioration aux atroces épisodes 2 à 5 de la franchise, ce nouveau film de la saga est inférieur au chapitre original (2007) et au plus récent, Bumblebee (2018).

Dépourvue d’humour, l’oeuvre est portée par un comédien très peu charismatique et attachant, Anthony Ramos. En fait, certains robots ont plus de personnalité que Ramos…

Même le noble guerrier Optimus offre une «performance» décevante, passant le plus clair de son temps à douter et à broyer du noir.

C’est aussi long, surtout la conclusion. L’histoire est de plus un copié-collé de celles des six films précédents. Et les dialogues entre robots pour expliquer ce qu’ils font sur Terre et quels sont les enjeux sont particulièrement assommants. Tellement que je ne conseille pas le film aux enfants.

Heureusement, les effets spéciaux sont convenables, tout comme les nombreuses scènes de combat. Le récit est toutefois prévisible et mielleux, copiant sans gêne plusieurs scènes des épisodes précédents.

Le scénario offre cependant un peu plus de profondeur émotive et de zones grises que ceux de ses prédécesseurs. Et la finale, surprise, ouvre des possibilités de suite absolument infinies – et prometteuses.

À voir sans trop d’attentes.

(Deux étoiles et demie sur cinq)

A Beautiful Life

Une scène du film danois A Beautiful Life. – Gracieuseté

Croisement entre La famille Bélier (2014), Une étoile est née (2018) et CODA (2021) le film danois A Beautiful Life (Netflix) est une puissante métaphore sur l’importance et la valeur de la famille.

L’oeuvre raconte l’histoire d’Elliott (le chanteur Christopher), un pêcheur de homard qui accompagne à l’occasion à la guitare son ami chanteur, Olivier.

Un soir, Olivier doit jouer dans le cadre de l’anniversaire de Suzanne, la veuve d’un des plus grands artistes de la chanson du Danemark. Sauf qu’il fige. Et que c’est Elliott qui termine sa chanson.

La performance d’Elliott impressionne Suzanne, qui lui offre de travailler avec elle et sa fille, Lilly, qui est productrice.

Elliott et Lilly sont deux êtres écorchés, dont l’enfance a été marquée par l’absence de relation avec leurs parents. Un point commun qui les rapprochera, jusqu’à ce qu’un Olivier jaloux tentera de s’immiscer entre eux…

Malgré son aspect un peu fleur bleue et sa grande prévisibilité, j’ai été charmé par ce film très humain et sensible.

Christopher, dont la carrière musicale risque d’atteindre des sommets stratosphériques à la suite de sa performance dans le film, est très crédible dans le rôle du musicien talentueux, mais nonchalant.

La musique du film, inspirée de celles d’Ed Sheeran et James Blunt, est réussie. La dernière chanson, moment viscéral de cinéma, encapsule parfaitement tous les thèmes d’un film qui a tout pour réchauffer le coeur, même celui des plus endurcis.

(Quatre étoiles sur cinq)