L’extrême droite et le «wokisme»

Partout dans le monde, les partis d’extrême droite ont trouvé un nouveau cheval de bataille avec le «wokisme». C’est notamment le cas en France avec le Rassemblement national de Marine Le Pen.

Dans une logique populiste, l’extrême droite tente de démontrer que le peuple, donc la majorité, serait en danger en raison d’ennemis, des minorités, désignés comme des boucs émissaires. Parmi les nouvelles menaces, les extrêmes droites européennes semblent miser sur le «wokisme» pour engranger des votes.

Le terme «wokisme» vient du mot anglais «woke», qui signifie «être éveillé» face à la défense des minorités et à l’injustice sociale. Toutefois, le mot «woke» a souvent été détourné par différents courants d’extrême droite à travers le monde pour en faire un terme fourre-tout visant à s’opposer au progressisme.

À fin du mois d’avril dernier, le Rassemblement national, anciennement le Front national, a organisé un colloque à Paris sur cette question. Le parti a également lancé une association transpartisane pour «réunir des parlementaires de tous bords afin de lutter contre le péril du wokisme».

Le «wokisme» est présenté comme une dérive importée des campus universitaires américains, qui ne risquerait rien de moins que de «déconstruire» la civilisation occidentale. L’objectif politique du Rassemblement national et des partis d’extrême droite est de faire de l’«antiwokisme» un enjeu rassembleur afin d’élargir leur électorat.

Pour ce faire, les discours d’extrême droite vont tenter de monter en épingle des situations associées au «wokisme» qui sont perçues quasi unanimement comme des excès de zèle qui nuisent aux débats. Par exemple, un musée qui aurait retiré une toile ou une station de radio a retiré une chanson dû à de l’appropriation culturelle ou de la culture du viol.

En amplifiant des cas anecdotiques associés au «wokisme», on cherche à créer une panique «woke» susceptible d’inquiéter un électorat bien plus large que leur électorat actuel. Ainsi, l’extrême droite peut se présenter comme le camp de la raison, voire du «gros bon sens», tandis que les autres partis, de gauche ou de droite libérale, seraient accusés de sombrer dans un délire progressiste.

On mise sur la polarisation en opposant d’un côté le «gros bon sens» et de l’autre les excès du «politiquement correct», de l’appropriation culturelle, de la «cancel culture» et d’autres concepts sociologiques. En utilisant cette logique binaire, l’extrême droite se présente comme le camp de la rationalité, de l’universalisme, voire de l’esprit des Lumières.

En adoptant cette stratégie, l’extrême droite cherche à brouiller les pistes en caricaturant divers courants progressistes, tout en se donnant le beau rôle. Je me suis d’ailleurs intéressé à cette volonté de l’extrême droite de brouiller les repères dans le cadre de guerres culturelles dans mon essai Faux rebelles: les dérives du politiquement incorrect (Poètes de brousse, 2022) récemment publié.

S’attaquer au «wokisme» est sans aucun doute un terrain fertile pour l’extrême droite puisque les débats sur cette question sont omniprésents sur la scène médiatique, en particulier chez les chroniqueurs populistes. De plus, le «wokisme», en raison de son manque de définition précise, peut facilement être détourné de son sens à l’avantage de l’extrême droite.

Le «wokisme» est tantôt associé à des études universitaires sur le genre ou la colonisation, tantôt associé à des groupes militants qui, par excès de zèle, poussent ces concepts jusqu’à l’absurde, nuisant ainsi à la cause qu’ils souhaitent défendre. Ainsi, lorsque l’extrême droite s’attaque au «wokisme», elle ne vise pas seulement les excès, souvent anecdotiques, mais l’ensemble du progressisme.

En le présentant de manière caricaturale, le «wokisme» est devenu l’ennemi imaginaire idéal pour fédérer des camps politiques autrefois opposés. Pourtant, ironiquement, presque personne ne se réclame du «wokisme».

En brouillant les cartes de manière démagogique, le Rassemblement national, ainsi que d’autres formations d’extrême droite en Europe, cherche à s’approprier l’universalisme et l’esprit des Lumières. Cette manipulation est non seulement mensongère, mais elle risque également de banaliser, même de présenter de façon positive, les idées dangereuses et néfastes pour la démocratie de l’extrême droite.