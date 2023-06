Bénédictions

J’ai vécu une rencontre marquante récemment.

Pour que vous puissiez l’apprécier et comprendre pourquoi elle m’a touchée, je fais un détour. Je vous raconte d’abord une page de ma petite histoire.

C’était il y a une quinzaine d’années. J’accompagnais le Père Dionne à l’épicerie. Au milieu d’une allée, nous rencontrons un couple de St-Pons. Ces gens avaient gardé un bon souvenir de leur curé; lui, de ses paroissiens. Une brève conversation s’engage: les ennuis de santé, le jardin qui pousse, le bon homard, etc. Au moment de se quitter, le couple demande au Père: «Pourriez-vous nous bénir?»

Il élève sa main. Ils baissent la tête. Ils reçoivent la bénédiction.

J’avais été touché par cette scène inusitée: une bénédiction à la coopérative! Au milieu des boîtes de conserve, avec les bouteilles de ketchup, le sel et le poivre en arrière-plan. C’était sincère. Avec de nobles émotions.

Ça m’avait fait sourire intérieurement, mais j’éprouvais aussi une espèce de chagrin en me disant que de tels gestes de bienveillance allaient bientôt disparaître. Ils étaient motivés par la foi d’une autre époque, conditionnés par un contexte social qui n’existe plus. Or, je me suis trompé.

+++

C’était il y a une dizaine de jours. J’avais décidé d’aller prendre ma première marche de la saison à la plage. En arrivant, je rencontre trois générations dans un seul mètre carré: la grand-mère et sa fille avec son bébé dans les bras. Ce sont des connaissances, mais dont je me sens proche. Comment expliquer notre complicité avec des gens qu’on connaît peu et qu’on fréquente peu? On échange brièvement et au moment de se quitter, elles me demandent: «Pourriez-vous bénir notre petit?»

Je m’approche du bébé qui me regarde. Je trace une croix sur son front en disant: «Que Dieu veille sur chacun de tes pas. Qu’il te garde dans la paix et la joie, aujourd’hui et toujours.»

J’étais touché par la scène: une bénédiction sur la plage! Avec le roulement des vagues et les cris des goélands en arrière-fond. La démarche était honnête. Les sentiments étaient vrais.

Ça m’a ému. Une demande de bénédiction alors que je ne m’y attendais pas. Motivée par la foi reçue en héritage, conditionnée par le désir de transmettre le meilleur à son enfant. J’en reste marqué.

+++

Nous avons besoin de bénédictions. Pas nécessairement d’un prêtre, mais de toute personne qui veut notre bien. Pas nécessairement avec une formule toute faite, mais avec des mots spontanés qui jaillissent du cœur.

Une bénédiction est efficace parce qu’elle fait du bien. Elle est thérapeutique parce qu’elle redonne espoir. Elle consiste en une parole de bonté et de bienveillance.

Chaque fois que je regarde l’autre avec admiration et compassion, je pose sur elle un regard de bénédiction. Chaque fois que je dis du bien à quelqu’un, je le bénis. Chaque fois que je m’émerveille face à la beauté de la création, je m’ouvre à la bénédiction.

C’est si facile de bénir. C’est peut-être à cause de cela qu’on évite de le faire! Or, c’est précisément à cause de sa simplicité que c’est puissant. Elles sont nombreuses les bénédictions: celles de la table et des semences, celles des bateaux et des motos, celles des amoureux et des alliances, celles des lampions et des croix de chemin, etc.

Il m’arrive d’être bénéficiaire de bénédictions. Lorsque d’autres personnes me souhaitent du bien et se réjouissent avec moi, je suis béni. Je suis aussi appelé à bénir les autres et à devenir une bénédiction pour elles. Lorsque je prends soin des personnes et de la création qui me sont confiées ou que je prodigue une parole d’encouragement et de félicitations, je bénis.

Chaque jour, Dieu nous bénit. Nous pouvons le faire à notre tour. Béni sois-tu pour ce petit trésor qui a ensoleillé ma journée, pour la pluie abondante des derniers jours, pour le pain et le vin de chaque eucharistie, pour les promesses de l’été!