Un après-midi sur la plage

Le soleil plombe sur les Îles. Le gravier du chemin des chalets me grafigne le dessous des pieds, mais pas question de mettre mes gougounes juste pour traverser du chalet de chez Pepé jusqu’à la plage. J’ai pris soin d’attraper au passage ma serviette de Superman, ma chaudière remplie de pelles, de p’tits chars pis des Tonka. Aussitôt arrivé au bord de l’eau, j’installe ma serviette doucement pour éviter qu’elle se remplisse de sable. Je ne réussis jamais, mais j’essaie toujours. Je suis un entêté.

Le sable est chaud. Trop chaud. Qu’à cela ne tienne, je m’assois et embourre mes jambes dedans. Puis, j’ai une idée: je vais construire une île en sable, un peu comme les Îles. Génial! Je me mets à l’œuvre. Je m’approche du bord de la mer et commence à creuser. Pour ça, je débute avec ma petite pelle en plastique jaune avec le manche cassé, mais je vais finir la job avec ma pépine Tonka en métal. Ça va aller mieux pour creuser dans le sable emborvé d’eau. Je suis en train de créer un monde. Je suis un peu comme un dieu, mais en Speedo bleu.

Après, je prends ma gratte et je pousse le sable pelleté pour en faire une grosse butte. Je vais pouvoir travailler celle-ci et sculpter une cabane dedans. Pas question d’utiliser des moules en forme de châteaux ici; je fais tout de mes blanches mains. Tant pis pour la manucure! Je gratte avec mes ongles, je tape avec les poings. Je pique un foin de dune sur le dessus en guise de drapeau, je plante des coquillages sur les côtés pour en faire des fenêtres. J’ajoute un peu d’eau. That’s it, that’s all! J’ai chaud. Mais je ne lâche pas. Je suis un entêté.

À ma grande surprise, j’ai finalement construit plusieurs petites maisons. Sans trop m’en rendre compte, j’avais refait le site de la Grave en sable. Je me suis donc arrangé avec un système de tunnels et de canaux pour que de l’eau passe de chaque côté du chemin pour être le plus fidèle possible à la réalité. C’est beau. Je suis fier de moi. Je choisis des p’tits chars et je joue sur mon île. Les autos se promènent et s’arrêtent magasiner… De temps en temps, je vais chercher de l’eau dans la mer pour remplacer celle que le sable a bue.

J’en verse trop. L’eau passe par-dessus les côtes que j’ai pourtant bien façonnées, et remonte jusqu’aux maisons. Je dois faire vite. Je me dépêche à prendre du sable là où j’en ai le plus et le mettre là où j’en ai besoin pour protéger mes constructions. Le temps file. Mes camions et mes pelles roulent le plus vite possible. Si l’eau continue de monter, elle va tout détruire. Je travaille fort. Pas question d’abandonner mon île. Je suis un entêté.

Enfin, j’ai réussi! Les nouvelles dunes que j’ai montées avec du sable et un peu de goémon empêchent l’eau de se rendre aux bâtiments. L’île est sauvée. J’en profite pour aller me baigner. Ça va enlever le gros du sable que j’ai un peu partout sur moi. L’eau est fraîche sur ma peau. Ça fait du bien. Je relaxe au gré des vagues de la marée montante. Je sors de l’eau, salé de bord en bord comme un casseau de frites, puis je me couche sur Superman pour me faire sécher. Je laisse les rayons du soleil faire le travail.

Ça va être l’heure d’aller dîner. Le gravier du chemin des chalets me grafigne le dessous des pieds, mais pas question de mettre mes gougounes juste pour traverser du de la plage jusqu’au chalet de chez Pepé. En arrivant, je me rince les pieds à la hose. Ils sont noirs à cause du goudron que la municipalité vient d’étendre sur le chemin pour empêcher la poussière de s’élever dans les airs chaque fois qu’un char passe. Au menu, ce midi, toute des p’tites affaires: p’tites sandwiches à la p’tite viande, p’tites saucisses avec une p’tite liqueur. Moi qui avais une grosse faim…

Le ventre plein, je retourne sur la plage pour jouer avec mon île. Dès que j’arrive sur les lieux, mes yeux se remplissent d’eau. C’est la catastrophe. Tout a été détruit. La marée montante a fini de monter et a tout démonté. La force des vagues a fait tomber le barrage et l’eau s’est répandue partout. Elle a emporté avec elle les maisons et même mes p’tits chars que j’avais laissés là.

Je suis découragé. Je n’ai pas été là pour mon île. Je n’ai rien fait. Personne n’a rien pu faire. Même Superman, que j’avais mandaté pour surveiller mes affaires, a préféré rester couché jusqu’à en avoir les pieds mouillés. Avoir su que ça se terminerait comme ça, je ne serais peut-être pas parti. Je serais demeuré près de mon île pour pouvoir jouer plus longtemps auprès d’elle, pour en profiter davantage.

Aujourd’hui, ce n’est malheureusement plus un jeu. Mes îles s’avèrent de plus en plus fragiles. Le vent est sournois, les vagues plus gourmandes. Chaque année, les Îles perdent du terrain, à grands coups de ressac sur ses falaises. Prenons soin de nos Îles, de notre environnement. Respectons les consignes et les règlements. Faisons tout ce qu’il est possible de faire pour que notre coin de paradis traverse le temps autrement qu’en souvenirs. Travaillons pour que nos enfants et leurs enfants puissent jouer à leur tour sur les mêmes plages que nos ancêtres. On va y arriver. Après tout, nous sommes tous des entêtés.

On se r’parle!