Politique 713: choisir les droits de l’enfant

Huit députés conservateurs qui se rebiffent contre la nouvelle position de Blaine Higgs sur la Politique 713, c’est du jamais vu! Et ce différend étonne grandement! Mais ce qui étonne encore plus, c’est l’objet de leur dissension.

En effet, loin des sujets habituellement privilégiés par la droite, la Politique 713 sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre apparaît plutôt comme un élément dont raffoleraient des progressistes de gauche.

Il est donc saisissant que des députés conservateurs aient manifesté une telle magnanimité pour en faire respecter les principes, dénonçant du coup la manipulation pitoyable à laquelle leur gouvernement, ministre de l’Éducation en tête, tente de berner les milieux de l’éducation.

Pour rappel, la Politique 713 vise à «créer un milieu scolaire sécuritaire, accueillant, inclusif, et favorable à l’affirmation pour tous les élèves, leur famille et leurs alliés qui s’identifient ou sont perçus comme LGBTQI2E+».

***

Le changement qui m’apparaît le plus significatif apporté à la première mouture de cette politique touche l’élève de genre non binaire ou transgenre âgé de moins de 16 ans. La politique vise maintenant à exiger le consentement des parents pour que son prénom choisi soit officiellement utilisé à l’école dans la tenue de dossiers et la gestion quotidienne.

Dans la première mouture de cette politique, il était stipulé qu’advenant l’impossibilité d’obtenir ce consentement parental, un plan d’action serait mis en place à l’école, avec l’accord de l’élève, pour trouver un moyen de répondre à son désir, sans pour autant en informer les parents. Du moins jusqu’à ce que l’élève se sente assez en confiance pour le faire.

Cette mesure est tombée. Dorénavant, sans consentement parental, on ne pourra utiliser le prénom souhaité par l’élève. En lieu et place, la nouvelle mouture prévoit que l’élève «sera orienté vers un membre du personnel scolaire approprié (par exemple: travailleur social scolaire ou psychologue scolaire) pour développer un plan pour parler à ses parents si l’élève est prêt à le faire ou lorsque l’élève le sera. Si cela n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou si cela risque de nuire à l’élève (menace physique ou mentale), l’élève sera orienté vers le professionnel scolaire approprié pour obtenir son soutien.»

Cette disposition est ambiguë et même incongrue, puisqu’en procédant ainsi, il est évident que l’on pourrait ouvrir la porte à une confrontation entre l’élève et ses parents. Pas nécessairement au bénéfice de l’élève que la politique prétend vouloir protéger!

Cette question relève du cercle vicieux. Comme je l’écrivais récemment, elle met en porte-à-faux les droits des parents et les droits de l’enfant.

***

Quant à la possibilité d’orienter l’élève vers un professionnel scolaire, il va de soi que tout élève de genre non binaire ou transgenre, peu importe son âge, devrait être orienté vers un professionnel scolaire, avec ou sans consentement parental.

On n’arrive pas à 12 ans, ou 13, 14, 15, 16 ans à se positionner sur son orientation sexuelle ou son identité de genre sans s’être posé de sérieuses et douloureuses questions. Sans s’être senti incompris, seul au monde, souvent rejeté. L’appui d’un adulte est crucial.

C’est troublant de constater et d’avoir à s’avouer qu’on est attiré par une personne de son sexe. Et c’est primordial de pouvoir compter sur un ou des adultes compréhensifs pour franchir ce cap de vie sans être trop amoché.

Cela dit, même adolescent, il me semble plus facile de se positionner sur son orientation sexuelle que sur son identité de genre. L’orientation sexuelle relève plus d’une pulsion qui se manifeste indépendamment de notre volonté. Tandis que l’identité de genre se révèle de manière plus diffuse et cette identité se module souvent par phases intermittentes. Qu’on nomme aujourd’hui: fluidité de genre.

***

J’en parle en connaissance de cause, puisque je suis passé par là. Quand, adolescent, j’ai commencé à prendre conscience de mon homosexualité, je me suis beaucoup questionné sur mon identité de genre, croyant naïvement que si j’étais attiré par des hommes cela signifiait peut-être que j’étais une femme emprisonnée dans un corps d’homme.

C’est en reconnaissant ma part de féminité, en l’assumant, en la fusionnant avec ma part de masculinité, en l’intégrant dans ma psyché, que j’ai pu totalement accepter mon homosexualité. C’est pourquoi je suis encore d’avis qu’il faut traiter la revendication transidentitaire chez les ados avec une extrême précaution. Dans la confusion qui marque l’adolescence, il faut rester très prudent dans nos «diagnostics».

Et je répète: il faut impérativement être accompagné dans cette épreuve, car c’en est toute une, par des personnes parfaitement qualifiées pour cet accompagnement.

***

Tant mieux si les parents sont de la partie, et si l’école a les ressources et la capacité de fournir à l’élève un espace vital où il est possible de s’épanouir, un jour à la fois, dans une démarche de reconnaissance de sa nature, que ce soit l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Mais un fait demeure: il y a encore et toujours du harcèlement et de l’intimidation homophobes et transphobes dans les cours d’école et sur les réseaux sociaux.

Et même la Politique 713 flirte avec ce type de discrimination en évitant de se prononcer sur la participation aux sports, notamment, sauf pour énoncer que «tout élève pourra participer aux activités scolaires, périscolaires et parascolaires qui sont sûres et inclusives». Dire ça et ne rien dire, c’est la même chose!

Exemple: Kevin qui se fait maintenant appeler Nancy jouera-t-il dans l’équipe des filles ou celle des gars? La politique n’en parle pas. Et c’est pourtant nécessaire de proposer aux écoles une vision claire à ce sujet, plutôt que de les laisser dans le brouillard.

***

Ils ont eu bien raison les huit frondeurs du caucus conservateur. La nouvelle version de la Politique 713 ne clarifie rien, elle ne fait qu’ajouter de la confusion là où il faudrait plus de transparence.

Mais s’il faut absolument choisir entre les droits de l’enfant et les droits des parents, la balance doit toujours pencher du côté de l’enfant.

Han, Madame?