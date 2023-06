Mon expérience en matière de soins de santé…

J’écris ceci aujourd’hui parce que je n’ai rien d’autre à faire dans la salle d’urgence de mon hôpital local en attendant de voir un médecin. Mon problème de santé n’en est pas un de vie ou de mort et, croyez-moi, je ne veux pas être ici. Mais, je n’ai pas le choix.

Je n’entrerai pas dans les détails de mon problème de santé, mais je dirai simplement que j’ai besoin d’être orienté vers un chirurgien. J’ai été dirigé vers un chirurgien à l’automne 2019. Je me suis rendu au rendez-vous et il m’a proposé deux options, l’une non chirurgicale et l’autre chirurgicale. J’ai d’abord essayé la voie non chirurgicale et j’ai suivi ses recommandations de médication et de physiothérapie prolongée. Si cela ne fonctionnait pas et/ou si la douleur était trop forte, je devais revenir le voir pour une réévaluation et, probablement, une intervention chirurgicale.

Mon état ne s’est pas amélioré, mais à cause de la COVID, je n’ai pas pu le revoir. Lorsque la pandémie s’est calmée et que j’ai essayé de le revoir, il était trop tard. J’avais dépassé le temps imparti et j’avais besoin d’une nouvelle ordonnance de mon médecin de famille.

Cela semble simple, sauf qu’il y a deux ans, mon médecin de famille a abandonné sa pratique pour un autre emploi dans le domaine de la santé. Peu de temps après, l’infirmière praticienne locale m’a appelée pour me dire qu’elle pouvait me prendre comme patient. Ouf, je me souviens avoir pensé, j’ai enfin accès à un professionnel de la santé!

Donc, j’ai appelé l’infirmière praticienne la semaine dernière pour cette ordonnance. Tout ce que j’ai eu, c’est un enregistrement disant que, depuis deux mois, elle est en congé prolongé jusqu’à la fin de l’automne 2023. Oh non, mon cœur s’est serré! Tout d’abord, j’espère que l’infirmière praticienne va bien et qu’elle est en bonne santé, mais je ne peux m’empêcher de penser qu’elle s’est tout simplement épuisée à la tâche et qu’elle a besoin de temps pour récupérer. Pas bon pour elle. Pas bon pour moi n’en plus. Que vais-je faire maintenant?

J’ai rappelé le chirurgien pour lui expliquer la situation. Il a répété qu’il ne pouvait pas me voir sans référence et m’a fourni les coordonnées de Santé NB pour obtenir un rendez-vous dans l’une des deux cliniques médicales (à Moncton ou à Dieppe).

J’ai appelé. On m’a dit qu’on ne pouvait pas me voir car je ne remplissais pas les conditions requises. Ils ne reçoivent que les patients qui n’ont pas de médecin ou d’infirmière praticienne. Parce que j’ai une infirmière praticienne, même si elle est en congé prolongé pour les six prochains mois, je dois attendre qu’elle revienne. La seule autre option qu’on m’a dit était d’aller à l’une des cliniques après les heures normales de travail.

D’accord, une clinique ouverte après les heures normales de travail, je peux y aller. J’ai donc appelé pour prendre rendez-vous, mais on m’a dit qu’on ne dirigeait pas les patients vers des chirurgiens. Pour m’en assurer, j’en ai appelé deux autres et j’ai obtenu la même réponse. Après avoir essuyé ce dernier refus, j’ai demandé ce que je devais faire. Leur réponse: allez aux urgences et attendez!

Je suis donc là à attendre dans la salle d’urgence de mon hôpital local et je regarde les gens entrer dans le bureau du médecin pendant que j’attends toujours. Comme mon cas n’est pas une question de vie ou de mort, je dois attendre qu’une place se libère. Mais je n’ai pas de chance. Il est 18 heures et les urgences ferment. Un préposé sort pour examiner mon dossier et m’informe que je ne verrai pas de médecin aujourd’hui et que je devrai réessayer un autre jour. J’essaierai donc à nouveau demain. Telle est ma vie en ce moment.

Tout cela pour dire que notre système de santé est brisé. Vous le savez probablement déjà, étant donné que nous connaissons tous de nombreux cas où les gens n’ont pas accès aux soins de santé dans notre province. J’espère que les choses s’amélioreront bientôt, mais je crains que cela empire avant que cela ne s’améliore. Je n’ai tout simplement pas confiance en nos politiciens. Ils semblent être en panne d’idées et trop occupés à célébrer d’énormes excédents budgétaires pour vraiment arranger les choses.

Je vous souhaite une bonne santé. Et si vous avez besoin de soins de santé, bonne chance!