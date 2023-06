Un voyage guidé par des voix poétiques

Le hasard a fait en sorte que le nom Freya surgisse dans cette chronique littéraire et musicale. Elle est à la fois le personnage principal du nouveau livre d’Andrée Christensen et le nom d’une artiste de Dorchester qui s’est produite sur la scène du Festival Miroir/Mirror, dont je vous parle en deuxième partie.

Plonge, Freya, vole!, Andrée Christensen

«Combien de lecteurs se sont déjà demandé quel sort a été réservé aux personnages de romans, mystérieusement disparus au milieu d’une histoire, sans explication de la part de l’auteur?» Une question que pose l’autrice dans son introduction.

Un jour l’une de ces voix s’est manifestée un peu comme si elle exigeait de l’autrice une seconde vie. C’était Freya. C’est sur cette poussée qu’est né le nouveau récit d’Andrée Christensen.

L’écrivaine nous propose la fabuleuse histoire de ce personnage disparu dans son premier roman Depuis toujours, j’entendais la mer qui réapparaît sous de multiples transformations. Celle que l’on croyait disparue à jamais renaît des profondeurs de l’océan. La première partie du récit se déroule dans un village côtier étrange, Anse aux narvals, situé dans les contrées nordiques, où les glaciers côtoient les volcans. Une femme découvre la jeune Freya échouée au milieu d’écueils sur le sable au lendemain d’une tempête. Ysatis qui a perdu les siens accueille cet enfant sauvé des eaux comme la sienne.

«J’ai une mère? Elle a des yeux liquides, un regard d’eau douce. Un sourire bienveillant illumine son visage. Je l’aime déjà, cette femme qui me rêve», se dit Freya.

Ce personnage énigmatique est-il réel ou vit-il seulement dans les songes et l’imagination d’Ysatis. Quelle est sa véritable identité? Tout au long de son parcours, un mystérieux oiseau de proie suit Freya. Inspiré notamment par la mythologie scandinave, ce récit poétique accompagné d’oeuvres visuelles réalisées par l’autrice se lit comme un roman. On suit l’histoire du personnage à travers ses transformations. Dans ce village renommé pour ses familles teinturières, où se déroule le carnaval des licornes de mer et où l’on admire «les cathédrales de glace», les rêves guident la vie. Le matin, adultes et enfants racontent leurs rêves en famille et la plupart des activités sont planifiées en fonction de ces discussions. Le rêve et le réel s’entrelacent dans ce livre.

Plus tard dans le récit, un nouveau décor se pointe, celui de la forêt. L’enfant se retrouve en forêt à vivre auprès de Lauritz, un homme solitaire et fauconnier.

Ce qui m’a plu aussi dans ce livre, c’est cette relation entre la romancière et son personnage, un peu comme si Freya tentait d’influencer sa créatrice. L’écriture d’Andrée Christensen puise sa source dans l’océan, dans la nature avec plusieurs références au bleu, aux oiseaux, à la faune et aux plantes. C’est une écriture lumineuse qui traverse différents états émotionnels. Si vous êtes amateurs de récits poétiques, ce livre saura certainement vous plaire. Poète, romancière primée et artiste visuelle, l’autrice native de Vanier en Ontario a publié plus de 25 titres, dont certains traduits en anglais et en roumain. (Éditions David, juin 2023). ♥♥♥½

Soirée Cozy, Festival Mirroir/Miror

Habituellement, je vous présente des albums, mais cette fois-ci, j’ai eu envie de revenir sur cette soirée musicale inspirante. Il y a parfois des spectacles qui nous marquent en raison des belles découvertes qu’on y fait. C’est un peu ce qui s’est produit lors de la Soirée Cozy présentée, vendredi, dans un cabaret de Moncton rempli à ras bord où j’ai découvert des artistes aux univers sensibles et lumineux. Ce sont les mots qui me viennent à l’esprit quand je repense à ce spectacle qui a mis en lumière quatre voix. Parmi ces belles découvertes, le duo Pallmer de Fredericton qui conjugue violon, violoncelle et harmonies vocales. Ce groupe qui propose un son unique et nuancé marie la musique classique et le populaire. On a l’impression d’être face à de la musique indie-pop de chambre. La violoncelliste-chanteuse qui a une voix douce et envoûtante me rappelle à certains égards Feist. J’ai très hâte d’écouter leur premier long jeu qui devrait paraître cette année. En attendant, on peut écouter leur EP et leur plus récente pièce Tulips.

En lever de rideau, Francine McClure a offert un mélange de folklores et de nouvelles compositions, dont un poème de Guy Arsenault qu’elle a mis en musique. En formule trio et quatuor, l’auteure-compositrice-interprète de Moncton a livré une prestation bien sentie. On a pu entendre aussi la chanteuse Freya Milliken de Dorchester, étudiante en musique, qui a une voix d’or et l’auteure-compositrice-interprète Sylvie Boulianne de la Baie Sainte-Marie.

Accompagnée de Maggie Savoie, la chanteuse Sylvie Boulianne qui a lancé récemment un premier micro-album est solide sur scène, avec une prestation rassembleuse, énergique et des mélodies accrocheuses. Sa voix puissante nous arrive en plein coeur, avec certaines pièces particulièrement poignantes, en plus de revisiter des succès du répertoire folk. À la fin de son concert, tout le monde s’est levé pour danser. ♥♥♥♥