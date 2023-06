Flash: Quand la beauté naît du chaos

Entre démissions fracassantes, mises à pied impopulaires, scandales et échecs au box-office, l’Univers cinématographique DC semble rouler à 200 km/h vers le mur. Et voilà que nous arrive Flash (en salles), un des films… les plus réussis de la franchise.

L’Univers cinématographique DC ne l’a pas eu facile depuis sa naissance, avec Man of Steel, en 2013. Au moins la moitié des 14 films de la franchise ont perdu de l’argent et les trois quarts ont été mis en pièces par la critique. La vision de Zack Snyder a été larguée en chemin. Les deux principaux comédiens de la saga, Ben Affleck (Batman) et Henry Cavill (Superman) ont quitté pour une raison ou une autre. Le comédien Ray Fisher (Cyborg) a accusé le réalisateur de Justice League, Joss Whedon, de racisme. Ce même Justice League, un film de 300 millions $, a été un échec monumental. Et l’interprète du héros Flash, Ezra Miller, multiplie les frasques qui ont culminé à une humiliante arrestation il y a un peu plus d’un an.

C’est dans ce contexte hautement chaotique que nous arrive Flash. Dans cet épisode, Barry Allen/Flash découvre qu’en courant assez vite, il peut voyager dans le temps. Il partage sa découverte à son ami Bruce Wayne (Affleck), qui le met en garde contre les dangers potentiels de changer le passé.

Convaincu qu’il a trouvé le moyen d’éviter le meurtre de sa mère sans perturber le continuum espace-temps, Flash fonce tête première vers le passé.

Dans son voyage de retour vers le présent, il est toutefois éjecté en chemin, soit au moment où le General Zod (Michael Shannon) tente d’envahir la Terre. Barry découvre alors que le fait d’avoir sauvé sa mère a eu des effets insoupçonnés sur le monde. Et que Superman – le seul qui a pu arrêter Zod – n’a jamais été envoyé sur Terre…

Rares sont les films dont la gestation a été plus difficile que Flash. La liste des cinéastes qui, au cours des dix dernières années, ont été associés au projet et qui ont démissionné en raison de «divergences créatives» avec DC est interminable. Le scénario a été écrit et réécrit en de nombreuses occasions. Le comportement erratique de Miller – qui a depuis annoncé souffrir de graves problèmes de santé mentale – a aussi sérieusement mis en péril le lancement du film.

Mais le voilà ce Flash qu’on croyait maudit. Et force est d’admettre que le réalisateur Andy Muschietti (Ça) est parvenu à tirer le meilleur des mauvaises cartes dont il a hérité.

L’humour, très adulte, frappe tout d’abord dans le mille. Si les gags de Miller étaient une fatigante distraction dans Justice League, cette fois-ci, ils volent la vedette. Ses mimiques sont hilarantes, de même que ses réflexions de héros qui a perdu le contrôle de la situation.

Le scénario, mélange entre Retour vers le futur, X-Men et les films de Snyder, est un prétexte à ramener plusieurs héros du passé, dont un qui a cimenté l’amour de la génération X pour Batman. Vous en dire plus serait pécher.

Ce héros n’est qu’une des nombreuses gâteries que Muschietti et son équipe réservent aux fanatiques de l’Univers DC.

Reste que la grande force de ce Flash est son humanité. Au-delà du film d’action aux effets spéciaux hors de prix, c’est une fable, toute simple, sur la difficulté, mais, surtout, la nécessité de savoir quand lâcher prise afin d’apprécier le présent sans être enchaîné par le passé.

Je m’attendais à un immense gâchis. J’ai été très agréablement détrompé.

(Quatre étoiles sur cinq)

Flamin’ Hot

Une scène de Flamin’Hot (Disney+). – Gracieuseté

Richard Montanez est une des incarnations les plus emblématiques du mythique rêve américain.

Le nom vous est probablement inconnu. Et avec raison. L’impact qu’a eu ce fils d’immigrants mexicains et ancien voleur de voitures sur l’industrie américaine de la croustille est toutefois majeur.

La vie de Montanez est racontée dans Flamin’ Hot, une comédie biographique exclusive à Disney+.

Père de famille peinant à joindre les deux bouts mais déterminé à laisse son passé de délinquant et de décrocheur derrière lui, Montanez a été embauché comme concierge dans une usine californienne de Frito-Lay, au début des années 1980.

Lorsque la crise économique a frappé, plusieurs des copains de Montanez ont perdu leur emploi. Convaincu que son employeur ignorait le vaste public hispanique dans son marketing et son offre de produits, il a eu le culot de téléphoner au président de la compagnie pour lui proposer une recette de chips épicés inspirée des goûts des Mexicains. Cette marque (Flamin’ Hot) vaut aujourd’hui… des milliards de dollars.

L’histoire de Montanez en est une dont Disney raffole: celle d’un homme ordinaire qui réalise l’extraordinaire.

Tourné par Eva Longoria (Beautés désespérées), le film est un puissant appel à la communauté latine à croire en elle et à prendre sa destinée en main.

Jesse Garcia et Annie Gonzalez volent la vedette dans les rôles principaux. Leur humour épicé est exceptionnel et leur optimisme contagieux.

À découvrir sans la moindre crainte.

(Quatre étoiles sur cinq)