Bières américaines et guerres culturelles

Dans le cadre d’une opération marketing, la bière Bud Light a établi un partenariat avec une influenceuse trans, ce qui a suscité des réactions extrêmement négatives. Aux États-Unis, les bières sont au cœur de guerres culturelles menées par l’extrême droite.

Tout a commencé le 1er avril dernier lorsque l’influenceuse Dylan Mulvaney a publié une vidéo sur Instagram pour célébrer le premier anniversaire de sa transition en femme. Dans cette vidéo, elle présente fièrement une canette de Bud Light avec sa photo.

Cette publication a immédiatement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Parmi les réactions, notons celles des chanteurs Kid Rock, qui a tiré à la mitraillette sur des caisses de Bud Light, et Travis Tritt, qui a déclaré qu’il ne servirait plus de Bud Light lors de ses spectacles country.

Des individus lambdas se sont également filmés, notamment sur le réseau social TikTok, en train de détruire des caisses de Bud Light avec des engins de construction ou de vider des canettes dans un évier. On a également constaté plusieurs menaces violentes à l’encontre des établissements vendant cette bière.

Ce qui ne devait qu’être qu’un simple coup de marketing sur les réseaux sociaux en donnant une canette personnalisée à une influenceuse, et non en apposant la photo de Dylan Mulvaney sur les cannettes de bières distribuées en magasins, s’est avéré un véritable fiasco financier. Les chiffres du mois de mai confirment une baisse des ventes pour Budweiser de même qu’une chute de la valeur boursière d’Anheuser-Busch InBev, l’entreprise propriétaire de la marque.

Budweiser se retrouve au cœur des guerres culturelles qui divisent les États-Unis et qui risquent d’être parmi les enjeux des élections présidentielles américaines de 2024. L’extrême droite a compris que les guerres culturelles ne se font pas uniquement durant les campagnes électorales, mais de façon continuelle et sur tous les terrains, ce que je développe d’ailleurs dans mon essai Faux rebelles: les dérives du politiquement incorrect (Poètes de brousse, 2022) récemment publié.

Ce que l’extrême droite reproche à Budweiser, ce n’est pas le goût de sa bière, mais sa stratégie marketing visant à en faire une marque progressiste, notamment en cherchant à s’associer aux communautés LGBTQ+. Il est intéressant de noter que le boycott des bières Budweiser sur les réseaux sociaux semble avoir profité aux bières Coors.

Les bières Coors, et en particulier sa marque Coors Light, sont associées à la droite et au conservatisme. Joseph Coors, petit-fils du fondateur et dirigeant de l’entreprise dans les années 1970 et 1980, a été un important donateur lors des campagnes du président Ronald Reagan.

La contribution politique la plus notable de Joseph Coors est la création du think tank très conservateur Heritage Foundation en 1973. La Heritage Foundation, proche des élus républicains les plus à droite, a exercé une influence majeure sous les présidences de Ronald Reagan et de Donald Trump.

De plus, d’autres membres de la famille Coors sont associés au Parti républicain. Par exemple, Pete Coors, qui a dirigé l’entreprise Molson Coors, a été candidat républicain aux élections sénatoriales du Colorado en 2004.

Depuis les années 1960, certaines organisations, des activistes et des militants progressistes américains boycottent les bières Coors pour des raisons idéologiques. Outre les liens entre la famille fondatrice et des organisations très conservatrices, l’entreprise a été critiquée pour ses mauvaises relations avec les syndicats ainsi que ses pratiques discriminatoires en matière d’embauche à l’égard des minorités visibles et sexuelles.

Ainsi, il n’est pas surprenant de constater qu’après la baisse des ventes de Bud Light, les ventes de Coors Light ont augmenté. On observe également un effet similaire sur la valeur des actions en bourse, comme si un effet de vases communicants s’était produit.

L’extrême droite américaine, à travers sa campagne transphobe contre Budweiser sur les réseaux sociaux, a démontré son efficacité. L’impact économique est tangible et l’impact politique pourrait également être très significatif lors des prochaines élections à tous les niveaux de gouvernement.

Peut-on dire que l’on peut deviner les orientations politiques des individus en fonction de leur choix de bière? C’est évidemment plus complexe, mais il est indéniable que, aux États-Unis, les guerres culturelles se jouent également sur le marché de la bière.