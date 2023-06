Le microbiote: une communauté invisible qui façonne notre santé!

Autrefois connu sous le nom de flore intestinale, le microbiote joue un rôle essentiel en tant que bouclier protecteur bactérien pour notre organisme. Considéré comme un organe à part entière et même comme notre «deuxième cerveau» en raison de la présence de millions de neurones, le microbiote est composé de plus de 1000 espèces différentes de cellules microbiennes, soit environ cent mille milliards de cellules. C’est tout simplement remarquable, n’est-ce pas?

Quel est le rôle du microbiote?

Lorsqu’il est en équilibre (symbiose), le microbiote intestinal joue un rôle crucial dans la régulation du système immunitaire, la digestion, le métabolisme des vitamines, la régulation de l’humeur et de nombreuses autres fonctions clés liées à la santé et au bien-être.

En revanche, un microbiote intestinal déséquilibré (dysbiose) et moins diversifié est étroitement associé à diverses maladies, telles que le syndrome de l’intestin irritable, les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, l’obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et le syndrome métabolique.

À titre d’information, le syndrome métabolique est diagnostiqué lorsque trois facteurs de risque ou plus sont présents chez une personne.

Les facteurs de risque sont les suivants: une pression artérielle élevée; un taux élevé de sucre dans le sang; un excès de poids autour de la taille; un faible taux de cholestérol HDL (bon cholestérol) et un taux élevé de triglycérides.

De plus, il semble que des déséquilibres du microbiote pourraient également être liés à certains troubles psychologiques tels que la dépression et l’anxiété, ainsi qu’à des troubles alimentaires comme l’hyperphagie ou la boulimie.

Voilà autant de bonnes raisons de prendre soin de son microbiote.

Comment peut-on caractériser un microbiote sain?

C’est très simple, on le qualifie par la quantité et la diversité des bonnes bactéries présentes dans l’intestin! En effet, plus une personne est en bonne santé, plus son microbiote contient un grand nombre de bactéries bénéfiques et variées. Notre microbiote est véritablement unique à chacun, un peu comme nos empreintes digitales!

Pour mieux comprendre l’importance de l’équilibre du microbiote, comparons-le au fonctionnement d’un hôpital. Il y a une directrice, des assistants administratifs, des réceptionnistes, des chefs de département, des services spécialisés (chirurgie, ergothérapie, nutrition clinique, psychologie, soins spirituels, etc.), une équipe médicale composée de divers professionnels (médecins, infirmiers, diététistes, travailleur social, etc.), une équipe de soutien aux opérations (entretien ménager, sécurité, etc.), un service alimentaire et de cafétéria, etc. Pour offrir un service de qualité, chaque section de l’hôpital doit travailler efficacement, collaborer et remplir des tâches spécifiques. De la même manière, chaque bactérie dans le microbiote joue un rôle spécifique et contribue au bon fonctionnement du corps humain. Imaginez maintenant si une partie de cette équipe bactérienne (ou des employés de l’hôpital) partait en vacances ou quittait leur emploi en même temps… Ce serait la catastrophe!

Qu’est-ce qui influence l’écosystème du microbiote?

L’écosystème du microbiote subit l’influence de nombreux facteurs, certains ayant des effets négatifs et d’autres des effets positifs. Par exemple, le manque de sommeil, la consommation de tabac et d’alcool, la sédentarité, le stress, la prise d’antibiotiques ou de médicaments, ainsi qu’une alimentation basée sur des aliments hautement transformés, ne favorisent en aucun cas la santé du microbiote.

Alors, comment rendre votre microbiote à son meilleur? C’est ce que nous verrons le samedi 1er juillet.