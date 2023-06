Perdre son enfant

Les funérailles font partie de mon pain quotidien. Il y en a qui apportent plus de consolations que d’autres. Je pense à celles de gens qui meurent après une longue série d’accomplissements et d’épanouissement. Parfois la fin de vie est un couronnement au terme d’une longue et belle existence.

Il y a des morts plus difficiles. Celles qui arrivent tôt dans la vie, avant le terme prévisible. Celles qui nous surprennent parce qu’elles sont subites et accidentelles. Celles qui causent beaucoup de peine en laissant dans le deuil des frères et sœurs, des enfants. Parfois des parents.

+++

Au cours des dernières semaines, j’ai présidé les funérailles de trois jeunes laissant dans le deuil leurs parents. Le premier, Normand, noyé en mer au premier jour de la pêche. Il ne soupçonnait pas, en quittant le quai ce matin-là pour aller au grand large, que son voyage le mènerait aussi loin.

Ensuite il y eut Gabriel, mort accidentellement, juste devant chez-lui. Comme pour nous rappeler que nous sommes des personnes en route. Nos chemins peuvent être des lieux privilégiés de rencontres et de grandes joies, mais aussi parsemés d’embûches et d’événements difficiles.

Enfin, Nadia, partie alors qu’elle était entourée des soins de ses parents. Depuis de nombreuses années, elle était le centre de leurs vies. Son départ va laisser un grand vide dans la maison. Plus grand encore dans les cœurs qui cherchent à être réconfortés.

Comment comprendre de tels départs qui apportent peine et incompréhension? Même notre foi ne donne pas de réponses complètes à nos intelligences. Dans de tels contextes, les funérailles ne sont pas là pour résoudre l’énigme de la mort ni pour faire entendre des paroles creuses. C’est plutôt un moment pour se confier et s’écouter. Pour laisser résonner dans nos oreilles, jusqu’à notre cœur, des paroles d’espérance.

+++

Face à la mort d’un enfant, il y a la résilience des parents. Ces derniers ont le pouvoir de donner la vie. La capacité d’en prendre soin et d’en être les gardiens. Lorsque leur enfant est venu au monde, il les a fait naître comme parents. Ils ont alors reçu la mission de favoriser la vie, même si cela passe par des pertes inévitables et nécessaires.

J’ai entendu la douleur de parents appelés à accompagner leur enfant dans la mort: «Ce n’est pas normal de perdre son enfant.» Je ne pense pas qu’on se remet d’une telle perte. On apprend à vivre avec, à vivre autrement.

La souffrance parentale est si grande qu’il n’y pas de mot pour l’exprimer. Lorsqu’une épouse perd son conjoint, elle devient veuve. Lorsqu’un enfant perd ses parents, il devient orphelin. Que deviennent les parents qui perdent un enfant?

+++

«Ce n’est pas normal de perdre son enfant.» En repensant à ces paroles, je me dis que la perte de son enfant est une réalité exigeante et nécessaire. C’est une condition pour la survie et l’épanouissement. Cela commence tôt dans la vie.

Dès le premier jour de vie, les parents font l’expérience de la perte. En venant au monde, le bébé quitte la douceur et la chaleur du ventre maternel. La mère accepte de perdre ce qui était devenu une partie d’elle-même pour que son enfant vive.

Lorsqu’un parent conduit son petit à l’école pour la première fois, il le remet entre les mains de son professeur et partage ainsi un lien privilégié avec quelqu’un d’autre. Et lorsque l’enfant entre dans l’adolescence, les parents réalisent, douloureusement parfois, d’avoir perdu leur «bébé»: leur enfant ne leur appartient plus.

Tant de fois, on perd son enfant, mais pour le retrouver différent lorsque tout va bien: il a grandi, il s’est épanoui, il s’est approché de son accomplissement. Chaque fois, on le retrouve plus grand, plus beau, plus fort. Sans le consentement à laisser aller son enfant, c’est l’épanouissement de ce dernier qui en souffre. Celui des parents aussi!

Perdre un enfant, c’est aussi mystérieux que de prendre un enfant. Il y a un temps pour perdre et il y a un temps pour prendre. En cette fin de semaine de la fête des Pères, je souhaite que tous puissent prendre leur enfant.

Le prendre pour l’apporter sur sa poitrine. Le prendre par la main. Le prendre dans ses bras. Et si cela n’est pas possible: le prendre dans son cœur. Bonne fête des Pères!