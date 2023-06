UDM et SANB: une alchimie?

La SANB fête son 50e anniversaire. Quand elle est née, en 1973 donc, ça faisait un bon moment que les francophones du Niou-Brunswick brassaient la cage. L’ère Robichaud qui avait pris fin en 1970 avait créé bien des attentes chez les francophones et c’est avec de sérieuses réserves qu’ils observaient le gouvernement Hatfield depuis trois ans.

Animateur social au CRANO à l’époque, j’étais, avec mes partenaires du CRAN et du CRASE, de ceux qui ne trouvaient aucune qualité à ce gouvernement «anglais». C’est dire jusqu’à quel point l’histoire nous a joué un tour, puisque Richard Hatfield s’est révélé l’antithèse de Blaine Higgs et que Jean-Maurice Simard était aussi bouillant que Louis Robichaud!

Les temps étaient survoltés. L’heure était à la révolution. Révolution sociale. Révolution culturelle. Révolution des mœurs. Le fait que les francophones aient pu faire élire un tout premier premier ministre acadien avait enflammé les esprits: tout semblait possible dorénavant.

Ce nouveau sentiment de toute-puissance était renforcé par la présence dans le paysage acadien d’une université en plein boom de consolidation et de développement qui livrait chaque année, depuis maintenant dix ans, une nouvelle fournée de têtes bien faites, des nouveaux professionnels impatients de se répandre dans les villes et villages pour façonner une nouvelle Acadie sous le signe de la modernité, de l’audace et de l’espoir.

***

Le chemin parcouru depuis est carrément spectaculaire. Déjouant les pronostics les plus pessimistes, le gouvernement Hatfield, vigoureusement animé par le ministre Simard, a mené à terme l’aménagement de la Loi sur les langues officielles dont certains articles importants n’avaient pas été promulgués sous Robichaud.

Parallèlement, ce gouvernement entérinait le principe de dualité au ministère de l’Éducation. Fini les écoles bilingues assimilatrices et par ici les écoles homogènes, les districts scolaires français et la gestion qui va avec!

Cette réappropriation par les francophones de ce champ de compétence crucial pour leur survie est survenue après des luttes épiques préfigurant ce qu’allait être le défi existentiel de la SANB: lutter, lutter, lutter. Parce que rien n’est gratuit pour les francophones du Niou-Brunswick.

***

Et lutter, elle l’a fait. À tel point qu’à quelques reprises, c’est contre elle-même qu’elle dut lutter, forcée de s’adapter à l’air du temps, appelée à revoir des stratégies parfois trop radicales. Ses succès l’ont fait grandir, certes, mais cette croissance portait son lot de défis.

À quelques reprises, elle dut redéfinir non pas sa mission, mais sa structure organisationnelle. Je pense entre autres au Forum de concertation qui réunissait, sous le chapiteau de la SANB, un ensemble d’organismes représentant divers secteurs d’activités.

Il est intéressant de noter que, dans ce contexte, la SANB se trouvait à être redevable à l’Université de Vous-Savez-Qui, puisque plusieurs des organismes du Forum de concertation avaient pu être créés grâce aux cohortes d’Acadiens et d’Acadiennes formées par cette Université.

La SANB et le Forum font maintenant chambre à part, officiellement, mais leur destin restera toujours lié, puisque, de part et d’autre, c’est l’Acadie et la francophonie d’ici qui encapsulent l’idéal que visent tous ces organismes: celui d’une Acadie forte et d’une francophonie agissant comme les contreforts épaulant une cathédrale.

***

Je trace volontairement un parallèle entre la SANB et l’Université, non pas seulement parce qu’elles célèbrent toutes deux un anniversaire significatif, mais parce qu’elles se répondent mutuellement.

L’Université façonne la jeunesse, dote celle-ci d’outils intellectuels pertinents qui lui serviront à labourer le substrat de la conscience acadienne, en faisant miroiter du possible là où, à première vue, l’on ne perçoit que de l’insurmontable.

Puis, aux commandes, cette jeunesse grandit en faisant sa marque sur la société. Elle évolue dans ses capacités de discernement jusqu’à en arriver au point où elle se sent apte à revendiquer des changements substantiels, parfois urgents, mais toujours nécessaires, à l’avancement de la communauté francophone.

Et c’est là que la SANB entre en jeu, à titre de catalyseur de cette énergie créatrice et de ces aspirations, tandis que la myriade d’organisations et d’associations sectorielles voit aux affaires courantes, si je puis dire.

«Toute est dans toute», la roue tourne, et tout ça devient un cercle vertueux!

***

Sans vouloir pousser trop loin le parallèle, j’oserai quand même ajouter qu’une alchimie sociologique opère ici. Comme elle peut opérer, comme elle doit opérer, entre l’Université et les autres composantes de la société acadienne.

Cette alchimie démontre sans conteste l’importance de l’éducation dans l’avancement d’un peuple. Et elle manifeste aussi pourquoi un peuple, lorsqu’il progresse, en vient à remettre en question de vieux poncifs d’un âge révolu.

C’est ce qui se produit à l’heure actuelle avec la question du changement de nom de l’Université.

Si cette question, déjà posée sans réponse adéquate au fil des ans, est à nouveau dans l’air du temps, c’est parce que les temps ont radicalement changé sous l’impulsion de l’Université, justement. Et une nouvelle société est née, aiguillonnée par cinquante ans de revendications portées à bout de bras par des milliers de citoyens acadiens socialement engagés dans la SANB et dont plusieurs ont été formés par l’Université!

***

C’est pourquoi je me réjouis que la SANB ait accepté d’appuyer cette initiative visant à favoriser le coming-out de l’Université, pour que son nom reflète enfin ce qu’elle est: une université française et acadienne.

L’impact de l’Université sur l’Acadie en marche et la poussée concomitante de la SANB sur cette Acadie en devenir nous guident vers une plus grande cohérence dans l’affirmation identitaire.

L’Acadie n’en est plus à quémander une validation de ses aspirations auprès de pouvoirs externes. Elle a pris son destin en main, et la célébration de ces deux anniversaires vitaux qui jalonnent son histoire récente doit être concrétisée dans un geste à valeur historique qui accentuera son rayonnement.

Moment magique pour qu’un nouveau nom scintille dans toute sa splendeur au fronton de l’Université?

Han, Madame?