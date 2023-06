Un roman acadien à saveur écossaise

Cette semaine, je vous invite à découvrir deux œuvres qui puisent un peu dans la tradition avec un regard nouveau: le 3e roman de Carolle Arsenault qui se déroule à l’Île-du-Prince-Édouard et l’album Là-bas du duo bluegrass Véranda.

Yelle, Carolle Arsenault

Pour son nouveau roman, l’autrice native de Richibucto a choisi pour cadre la région acadienne d’Évangéline. Encore une fois, Carolle Arsenault place son récit dans un contexte historique. On se transporte dans la région d’Abram-Village à l’Île-du-Prince-Édouard, tout juste après la Deuxième Guerre mondiale. C’est l’histoire d’Aoibhe MacLeod qui a grandi à Grand Tracadie près de Charlottetown au sein d’une famille écossaise.

Passionnée de chevaux et de course, Aoibhe MacLeod fréquente régulièrement l’hippodrome de Charlottetown avec son père. Elle y joue le rôle de maîtresse de cérémonie. C’est à cet endroit qu’elle a fait la rencontre de son amoureux Félix Arsenault, un Acadien d’Abram-Village. Les parents d’Aoibhe MacLeod sont décédés de façon tragique.

Après son mariage, le couple s’établit sur une ferme dans ce village de la région Évangéline. Déterminée et indépendante, la jeune femme au caractère prompt qui ne parle pratiquement pas français tente de s’adapter à sa nouvelle communauté. Un village où bien des gens ont du mal à prononcer son nom avec la tournure écossaise. Son intégration est difficile, d’autant plus qu’elle fait face à d’autres moeurs et à certains préjugés sur ce que les femmes peuvent ou ne peuvent pas faire à cette époque. Le travail sur une ferme est différent de ce qu’elle a connu dans sa jeunesse à Grand Tracadie. De plus, elle doit composer avec Alfred, un homme grincheux de sa nouvelle famille qui la critique sans cesse. L’excellente cavalière qui porte le pantalon n’est pas toujours bien vue dans ce village où la religion est omniprésente et dicte les règles de conduite.

Aoibhe aimerait bien, entre autres, pouvoir participer à l’exposition agricole avec ses chevaux, mais seuls les hommes y ont accès.

Parallèlement à sa nouvelle vie en Acadie, Aoibhe revient sur son passé et ses origines familiales. Est-elle vraiment qui elle croit être?

Pourquoi ne s’est-elle jamais sentie à sa place nulle part? Il n’y a que sur le dos de sa petite jument quand elle part en promenade qu’elle se sent à sa place.

Avec son mari Félix et son amie Pauline qui l’accueille à bras ouverts, elle tente de s’adapter à sa nouvelle vie.

Elle croise aussi l’aviateur Daniel qui apporte une belle couleur dans l’histoire, nous permettant de rêver. Yelle est un roman qui traite de la condition des femmes, de filiation, de mélange des cultures, de langue et d’ouverture sur les autres. L’autrice qui s’est inspirée de sa belle-famille a mené plusieurs recherches historiques sur différents sujets pour écrire ce roman qui dresse le portrait d’une communauté avec authenticité et sensibilité. La langue occupe une place importante, mettant en lumière les différents accents, les expressions écossaises et acadiennes.

J’ai aimé beaucoup de choses dans ce livre, mais à mon avis, il y a certaines redondances soit dans les dialogues où lorsque la protagoniste se pose les mêmes questions à maintes reprises, ce qui fait qu’à quelques moments, je me suis un peu ennuyée. Le dénouement est un peu prévisible et j’aurais préféré davantage d’audace. La force de ce roman est de nous faire découvrir une époque et une communauté avec des personnages colorés et profonds qui traversent différentes émotions. On a presque l’impression de les connaître et de faire partie du récit qui regorge d’informations éclairantes. Il n’y a pas de grand revirement inattendu.

Le lancement de ce troisième roman de Carolle Arsenault aura lieu au Centre culturel de Kent-Sud à Bouctouche le 27 juin à compter de 17h. (Éditions de la Francophonie, 2023). ♥♥♥½

L’album Là-bas du duo bluegrass Véranda – Gracieuseté Le duo bluegrass Véranda – Gracieuseté: Félix Renaud Le nouveau roman de Carolle Arsenault: Yelle – Gracieuseté: Éditions de la Francophonie

Là-bas, Véranda

Il y a longtemps que j’avais envie de vous parler de ce groupe traditionnel qui a fait paraître un nouvel album à l’automne 2022. Mélange de bluegrass, de country et de folk, ce duo formé de Léandre Joly-Pelletier et de Catherine-Audrey Lachapelle, qui est aussi comédienne, constitue une belle découverte musicale. Leur plus récent album marque une évolution par rapport à leur micro album Yodel bleu. Parmi les collaborateurs de cette création, le musicien originaire de Moncton Joe Grass qui joue le banjo et la guitare pedal steel sur quelques pièces.

La véranda est cette galerie protégée sur les façades des maisons nous permettant de jeter un regard sur la vie qui nous entoure. Et c’est un peu ce que fait ce duo. Des paroles profondément humaines sur une musique acoustique qui mélange le country et le bluegrass avec la modernité. Leurs compositions qui s’inspirent de réflexions sur la vie abordent les voyages, l’amour, la quête du bonheur, la solitude, des questions existentielles et la liberté. Avec des titres tels que Forêt, Les orages, Escuminac, Étrange oiseau et Toutes les rivières, la nature n’est jamais très loin. Dans leurs chansons, ils dressent des parallèles entre l’expérience humaine et les paysages naturels.

«J’envie toutes les rivières qui savent où elles s’en vont, elles dansent des montagnes à la mer sans chercher la raison / J’ai perdu mon temps à ramer contre le courant, mais comme toutes les rivières je trouverai ma maison…» (extrait de Toutes les rivières)

Un album bien fait, organique et empreint d’authenticité. Des voix singulières remplies d’images qui apportent une couleur unique à ce style musical. Le duo entreprend une tournée pancanadienne. ♥♥♥♥