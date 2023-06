Élémentaire: en deçà des standards de Pixar

Vingt-septième film des studios Pixar, Élémentaire (en salles) impressionne et déçoit à la fois.

Ce film d’animation coproduit par Disney se déroule dans un univers très différent du nôtre, habité par quatre éléments primordiaux à l’apparence anthropomorphique: l’air, le feu, l’eau et le bois (ou la terre).

Nous faisons la connaissance d’un couple de feu, Bernie et Cinder. Arrivés d’un pays lointain (on suppose l’Inde ou le Sri Lanka), ils débarquent à Element City, une ville peuplée des quatre éléments – dans une scène qui mime l’arrivée à Ellis Island de millions d’immigrants au cours du siècle dernier.

Bernie et Cinder achètent une maison en mauvais état dans le quartier des éléments de feu et la transforme en magasin. Naît ensuite la petite Ember, qui est fière de dire qu’elle héritera du commerce une fois devenue grande.

Nous sommes alors propulsés 20 ans plus tard, alors que Bernie approche de la retraite et qu’Ember peine à offrir un service à la clientèle digne de ce nom en raison de son caractère explosif.

C’est alors qu’elle fait la connaissance de Wade, un inspecteur municipal du type eau qui conseille à la municipalité de fermer le commerce de Bernie puisque celui-ci contrevient à plusieurs arrêtés.

Dans ses efforts d’éviter la fermeture du magasin – et la ruine de ses parents -, Ember se rapproche de Wade. Au point d’en tomber amoureuse. Sauf que les éléments de l’eau et du feu ne sont pas faits pour s’aimer…

Commençons par parler de ce qui fonctionne bien avec ce film de Peter Sohn – celui qui nous a donné Le bon dinosaure (2015), un autre film couci-couça de Pixar.

La fable sur l’immigration est magnifiquement écrite. Le film est une longue métaphore sur les défis des nouveaux arrivants. Par exemple, il est clair que les feux vivent dans une ville qui n’est pas faite pour eux. En fait, ils sont même craints en dehors de leur quartier…

Il est aussi question du délicat dilemme auxquels font face tous les adultes immigrants: jusqu’à quel point peuvent-ils s’intégrer à leur nouvelle communauté sans pour autant perdre leur identité? Et comment transmettre les valeurs traditionnelles de leurs ancêtres à leurs enfants, eux qui nagent bien souvent comme des poissons dans l’eau dans la nouvelle culture?

Comme c’est toujours le cas avec Pixar, les effets visuels sont colorés et plus vrais que nature. Les séquences impliquant de l’eau sont particulièrement réussies, tout comme la magnifique balade en «montgolfière».

On a aussi droit à beaucoup de bonnes idées et au premier personnage non binaire de l’histoire du cinéma d’animation.

Tout ça est toutefois un peu gâché par une histoire d’amour trop prévisible, très peu romantique et qui rappelle beaucoup Roméo et Juliette.

À cela s’ajoute une occasion ratée de faire un nécessaire appel à l’entraide et au rapprochement entre cultures. On sent que c’est le message qu’Élémentaire veut passer, mais il est livré de façon beaucoup trop maladroite.

Au final, le film de Sohn est un divertissement correct, mais qui est en deçà des standards auxquels Pixar nous a habitués.

(Trois étoiles et demie sur cinq)

Stan Lee

L’affiche du documentaire Stan Lee. – Gracieuseté

Sorti d’un peu nulle part, le documentaire Stan Lee (Disney+) résume en 90 minutes la vie de l’homme le plus influent de l’histoire de la bande dessinée américaine.

Né en 1922, Stanley Martin Lieber (de son vrai nom) a fait ses débuts dans l’industrie à 17 ans chez Timely Comics – qui, en 1961, devint Marvel Comics.

Seul (ou avec l’aide des dessinateurs Steve Ditko et Jack Kirby), Lee a créé certains des héros les plus populaires de notre époque, notamment Spider-Man, Iron Man, Thor, Hulk, Daredevil, Doctor Strange, Black Widow, de même que les Quatre Fantastiques et les membres originaux des X-Men. C’est du lourd.

Le documentaire a cela d’intéressant qu’il n’est pas narré. Chaque parole qui y est prononcée provient d’entrevues offertes dans le passé par Lee et certains de ses plus proches collaborateurs. On pourrait donc résumer le film en disant qu’il s’agit de Stan Lee raconté par Stan Lee.

Le défi gigantesque de mettre bout à bout chacun de ces bouts de films et de rendre l’ensemble cohérent a été relevé avec brio par le réalisateur David Gelb (Marvel 616, The Lazarus Effect).

Le tout est accompagné d’images d’archives, les plus intéressantes étant celles qui nous transportent dans les bureaux créatifs de Marvel. Pour les passages sans images, Gelb offre des reconstitutions à l’aide de maquettes très élaborées.

Ceux qui connaissent Stan Lee et son oeuvre n’apprendront probablement pas grand-chose dans ce documentaire. Les néophytes ne pourront toutefois qu’être émerveillés devant le génie, l’imaginaire et la ténacité de l’homme.

(Trois étoiles sur cinq)