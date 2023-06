Ramsès II et la communication politique

Dans l’histoire de l’humanité, certains dirigeants se sont démarqués non seulement par leurs actes, mais aussi par leur capacité à communiquer. Le pharaon égyptien Ramsès II, qui a régné au XIIIe siècle avant notre ère, est définitivement dans cette catégorie et, encore aujourd’hui, l’Égypte semble tirer profit de son héritage.

Dans son essai récemment publié, Ramesses the Great: Egypt’s King of Kings (Yale University Press, 2023), l’égyptologue Toby Wilkinson présente une biographie fouillée du pharaon qui permet, par ses observations et ses réflexions, de mettre en lumière les parallèles étonnants entre la communication politique pratiquée à l’époque et celle que nous connaissons aujourd’hui. Ramsès II comprenait l’importance de se présenter comme un dirigeant puissant et il a utilisé tous les moyens à sa disposition pour promouvoir cette image.

Ramsès II a veillé à ce que ses réalisations soient mises en avant à travers d’énormes statues à son effigie, certaines mesurant jusqu’à 27 mètres de haut. Il savait que pour asseoir son pouvoir, il devait être présent partout, à la fois physiquement et symboliquement.

Cependant, la communication politique de Ramsès II ne se limitait pas à des monuments imposants. Il comprenait également l’importance de l’autopromotion afin de se présenter comme un leader fort et confiant.

Ses propagandistes étaient chargés de vanter ses qualités exceptionnelles, décrivant Ramsès II de façon positive au détriment parfois de la vérité. Cette image de leader puissant était essentielle pour maintenir son autorité et inspirer la crainte chez ses sujets et ses adversaires.

En examinant la communication politique de Ramsès II, il est fascinant de constater les parallèles avec la communication politique moderne. Les dirigeants d’aujourd’hui utilisent également des moyens impressionnants pour faire de l’autopromotion et se présenter comme des leaders forts et confiants.

Les médias sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour ne nommer que les plus prisés, sont autant d’outils d’autopromotion utilisés pour façonner l’image des politiciens. De plus, la nécessité de projeter une image positive de confiance et de puissance est tout aussi présente aujourd’hui et passe également par de la propagande qui se fait idéalement en contrôlant le message tout en évitant les contradicteurs, voire parfois au détriment de la vérité avec le phénomène des «fake news».

Hier comme aujourd’hui, les politiciens doivent constamment faire face à des critiques et à des adversaires, et il est essentiel pour eux de maintenir une image de leadership solide. Certains dirigeants communiquent souvent en fonction de la prochaine élection alors que d’autres, dont faisait partie Ramsès II, communiquent également en fonction des prochaines générations.

Ramsès II a su, en contrôlant le message et en façonnant son image, se présenter comme un dirigeant puissant ce qui fait de lui une référence en communication politique. Il est significatif de souligner que son héritage est, encore aujourd’hui, instrumentalisé à des fins de communication politique.

Il ne faut pas oublier que Ramsès II était aussi un bâtisseur hors pair. La quantité de ses réalisations était impressionnante, et cela avait pour effet de dominer le paysage et de laisser des traces pour ses contemporains comme les générations futures.

C’est justement sur ses réalisations que l’actuel président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi semble en partie se baser afin de tirer profit du majestueux passé de son pays afin d’en faire un outil de promotion. Il y avait déjà eu le mouvement du «pharaonisme» dans les années 1920 et 1930, misant sur la puissance de l’ancienneté de ce patrimoine universel, qui semble vivre un retour quand on observe la grande attention et les ressources que consacre le gouvernement égyptien à son héritage antique.

L’Égypte a développé une stratégie pour profiter des avantages économiques et plus particulièrement touristiques que permet cette valorisation de l’histoire antique dans ce pays qui a fortement été touché par la pandémie de Covid-19. Le président Abdel Fattah Al-Sissi cherchera sans doute aussi à en tirer des avantages diplomatiques et politiques, malgré les critiques provenant ce ceux qui s’inquiètent que cette mise en lumière du passé glorieux de l’Égypte ne s’accompagne pas toujours d’une protection du patrimoine lors des grands projets d’infrastructures pour moderniser le pays.