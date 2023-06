L’Acadie Nouvelle est le problème?

Incroyable. Tout simplement incroyable!

Confronté à un parti, à un caucus, et à une révolte du cabinet ce week-end, le premier ministre Higgs, qui, selon ce qui est rapporté dans les médias, était complètement enragé, a blâmé la couverture négative de l’Acadie Nouvelle pour l’incapacité de son parti à remporter des sièges dans les circonscriptions francophones du Nouveau-Brunswick.

Si la couverture médiatique des décisions du gouvernement Higgs est négative, le premier ministre n’a que lui à blâmer. Il devrait se regarder dans le miroir et reconnaître que ces critiques sont pleinement méritées. M. Higgs devrait également être heureux du fait que les médias font leur travail en demandant des comptes au gouvernement.

Si le premier ministre ne veut pas de couverture négative, alors qu’il fasse quelque chose digne d’éloges!

Alors, ne vous attaquez pas au bilinguisme officiel!

Ne vous débarrassez pas des exigences de bilinguisme pour les ambulanciers!

N’essayez pas de mettre de côté l’immersion française!

N’essayez pas de fermer les services d’urgence de six hôpitaux ruraux!

Arrêtez d’éviter la nécessité d’une enquête indépendante sur le racisme systémique dans les services de police au N.-B.!

Ne diluez pas le mandat du Bureau du Commissariat aux langues officielles!

N’essayez pas d’éviter de réviser la Loi sur les langues officielles tous les 10 ans, comme le prévoit la loi!

N’essayez pas d’éviter les processus démocratiques en vous débarrassant des membres élus des régies régionales de la santé!

Arrêtez d’éroder notre relation avec les peuples autochtones!

Arrêtez de discriminer la communauté LGBTQIA+!

Ne sous-estimez pas la valeur de nos travailleurs de la fonction publique dans les négociations salariales, comme vous l’avez fait en offrant une hausse de salaire de 6% sur 5 ans pour les employés des foyers de soins alors que l’inflation est de 6 à 8% par an! Tout en accumulant des surplus de plus de 780 millions $ au cours des deux dernières années!

C’est ce que défendent les conservateurs du Nouveau-Brunswick. Ce ne sont pas des conservateurs «progressistes», mais des conservateurs «régressifs»!

Pourtant, M. Higgs se demande de quoi il retourne et reproche à l’Acadie Nouvelle son incapacité à faire élire des députés dans les régions francophones. De toute évidence, il n’a pas les idées claires et doit soit: a) prendre sa retraite immédiatement ou b) faire en sorte que le Parti conservateur le destitue afin de se sauver de son emprise.

Qui votera pour le Parti conservateur aux élections provinciales de l’automne 2024?

Bonne question. Je veux dire, le gouvernement Higgs a irrité les francophones, qui représentent 30% de la population de la province. Il a également provoqué la colère de nombreux anglophones qui croient au bilinguisme officiel et à l’immersion française. Ajoutez à cela nos peuples autochtones qui le méprisent par-dessus tout. Et n’oublions pas la communauté LGBTQIA+, nos médecins, nos infirmières, nos travailleurs en soins de longue durée et toute autre personne qui travaille dans le secteur de la santé, les gens des régions rurales qui se sont vu imposer la fusion et ont fait face à la menace de fermeture de leurs hôpitaux, les enseignants, etc. La liste est longue.

Alors, qui reste-t-il exactement pour voter pour eux?

Tout se résume à une question pour les conservateurs du Nouveau-Brunswick: y a-t-il suffisamment de libertariens, ces gens d’extrême droite qui croient en peu ou pas de gouvernement, aux inégalités, et aux droits suprêmes des grandes entreprises? Pensez à Maxime Bernier et à son Parti populaire du Canada. C’est peut-être le seul segment de voteurs qui n’a pas été attaqué, harcelé ou dont les droits n’ont pas été affaiblis sous l’administration Higgs.

Blaine Higgs doit espérer qu’il y en a suffisamment dans la province! Car, c’est là que se retrouve le Parti conservateur du Nouveau-Brunswick aujourd’hui.