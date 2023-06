Su’ la ligne à hardes

Se souvenir, juste pour s’encourager…

Humer à plein nez l’odeur des champs de p’tites fraises réchauffées par le gros soleil. S’asseoir dans une belle grosse talle et n’en ramener aucune… sauf celles qui sont déjà ramollies.

Aller porter mon bicycle chez JM Cyr Sports pour le faire ajuster et bien débuter la saison. M’acheter au passage une paire de gants pas de doigts pour avoir l’air plus cool quand je vais pédaler dans l’chemin du Gros-Cap.

Sortir en manches courtes même s’il fait encore un brin trop froid pour ça. Sentir l’air frais sur mes bras et me dire qu’à force de provoquer la chaleur, elle va bien finir par arriver pour de vrai.

Effeuiller une marguerite. «Elle m’aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie…». Même si je n’avais pas nécessairement de prétendante en tête. Recommencer le processus tant et aussi longtemps que le dernier pétale ne me prédisait pas un amour fou. Heureusement qu’il y avait beaucoup de marguerites sur le bord du chemin qui allait vers chez Louis-Philippe à Léo.

Faire le tour de la maison à la recherche de surettes, ces petites feuilles qu’on retrouve sur le bord des maçonnes et qui font faire des grimaces quand on les mange. À l’époque, je ne savais pas que ça s’appelait, en fait, de la petite oseille. Le défi c’était de ne pas se tromper et de ne pas manger, par erreur, un vulgaire brin d’herbe. Aussi, plus je m’approchais du côté de la maison où il y avait le tuyau pour l’huile à fournaise, moins les surettes goûtaient bon…

Tacher mes culottes de jogging en glissant sur les genoux dans une partie de soccer improvisée avec Stéphane. On s’imaginait des buts entre deux petits peupliers et je goalais du mieux que je pouvais, au grand désespoir de maman qui y allait à grands coups de Tide en espérant que le vert fluo du gazon cède sa place au gris pâle de mon pantalon.

Me défaire les cuisses en montant la butte de l’église sur mon bicycle fraîchement ajusté chez JM Cyr Sports. Je me donnais le défi de pédaler sans me relever de mon siège et, pour m’aider, je visualisais mon objectif ultime: me rendre au dépanneur Bourque et Montigny. Je m’y arrêtais pour m’acheter un Mr Freeze orange. Un gros. Celui qui te fend la djeule de bord en bord tout en te gelant la main tellement il est long à manger. Pour éviter l’effet du froid, je me faisais une mitaine avec le bas de mon t-shirt. Ça finissait toujours que mon chandail était tout échancré dans le bas et ça me donnait le look d’une cloche. Une cloche avec la bouche fendue.

Suivre les chenilles poilues et rousses pour essayer de voir où elles vont. Et j’avoue qu’après quelques minutes à les regarder marcher sur le gravier chez nous sans savoir où elles vont, je finissais par piler dessus pour les écraser… Je sais, j’ai empêché beaucoup de papillons de naître. Mais si je n’ai jamais su où elles allaient, je sais, par contre, qu’elles ont l’intérieur jaune.

Faire des corridors en piétinant l’herbe haute dans le parc entre chez nous et chez pepé. Même si papa nous disait de ne pas le faire parce que ça faisait que le foin serait pas mal plus dur à faucher plus tard. Mais moi, l’odeur de ça me faisait vraiment plaisir. J’avais l’impression d’avoir une cabane loin de tout. J’y étais bien. Tranquille…

Attraper des papillons dans des flacons pour les observer. Bon, ok, j’avais une fixation sur ces bibittes-là. Tout en faisant mes corridors dans le foin, je traînais avec moi un gros pot Masson. Quand j’apercevais un papillon, j’ouvrais le pot et, délicatement et sournoisement, j’essayais de le capturer. Je n’ai jamais compris pourquoi, même avec des trous dans le couvert, ces papillons finissaient toujours par mourir. Bon, le manque de nourriture et le fait que je les enfermais dans le p’tit garage à papa avec une senteur éternelle de gaz ne devaient pas les aider à survivre.

Me passer la face dans le linge accroché su’ la ligne à hardes. Quand maman sortait son espèce de sacoche à épingles à linge en jeans, je savais que, dehors, ça sentirait le Tide à plein nez. C’est là que je saurais, finalement, si j’avais taché mes culottes de jogging pour de bon ou pas.

Quand le froid s’éternise un peu trop et que le printemps a des airs d’automne, je me réfugie parfois dans mes souvenirs d’été.

Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’hiver, disait Vigneault.

Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est la mer, dit plutôt Hugo.

Alors quand le froid s’éternise, qu’il nous fait frissonner une fois de trop, j’ai besoin du réconfort que me procure l’été. Même celui qui est dans ma tête.

Se souvenir, juste pour s’encourager.

On se r’parle!