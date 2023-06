Balade vers le passé

Fermez le yeux… Laissez-vous guider par la voix du rossignol… Il était une fois, après le Village historique de Caraquet, après le Village historique de King’s Landing, la Province historique du Niou-Brunswick, la seule province canadienne capable de reculer à pas de géant vers le passé. Allons faire une balade dans ce temps révolu pour nous rafraîchir la mémoire.

Nous sommes sur l’autoroute du recul, en route vers le mitan du siècle dernier. Nous roulons vers l’autrefois. Je conduis sans permis, mais n’ayez crainte, je suis très prudent, de peur de me faire arrêter avant la fin de la chronique.

Nous dépassons un cycliste en sueurs: Brian Gallant, suivi par Frank McKenna, au volant d’un Hummer rouge pompier. Loin derrière, Shawn Graham, poussant sa trottinette. Ils vont dans l’autre sens, en route pour Fredericton.

Puis nous croisons David Alward et Bernard Lord dans une ambulance, Lord au volant. Eux aussi roulent à vive allure vers Fredericton où ils auront plus tard également rendez-vous avec leur destin.

Soudainement, une Bricklin aux couleurs acadiennes, l’étoile au vent, surgit avec à son bord Richard Hatfield et Louis Robichaud, jouant les complices de l’Histoire. La musique joue foule pine une toune de Cayouche. À peine le temps de faire un signe de la main et les voici dans le rétroviseur. Fredericton n’a qu’à bien se tenir!

Là, je pèse s’a suce et nous dépassons un pageant d’anciens premiers ministres niou-brunswickois. Ça pue le gros cigare pis le gros gin des années ’40 et ‘50. Ici, l’autoroute n’est plus qu’une route goudronnée, bordée de panneaux annonçant toutes les merveilles promises par la compagnie Irving. Dans la langue étrangère qui nous sert de kit de survie, naturellement.

***

Et là, sur le bord du chemin, un bonhomme qui fait du pouce. Ouiii, Blaine Hiiiggs! L’air hagard, la broue dans le toupette, on dirait qu’il sort d’une bagarre de coqs. Ou de caucus!

Bizarrement, il ne va pas vers Fredericton comme les autres anciens premiers ministres. Au contraire, il se dirige vers le passé. Il nous explique qu’il n’en peut plus et qu’il fera tout en son pouvoir, ou ce qu’il lui en reste, pour stopper la machine de l’évolution du temps et des mœurs, parce que plus on avance, prophétise-t-il, plus on se rapproche de la fin du monde et que ça pourrait nuire à Irving.

C’est pourquoi il veut reculer à pas de géant jusqu’à l’époque de la colonie, avant 1867, à l’époque où les gouvernements n’avaient pas à s’occuper des femmes, des enfants, des gays, des minorités ethniques ou culturelles, et encore moins des langues, des autobus scolaires et des toilettes pour transgenres!

Tout fier de lui, il nous annonce qu’il vient de se débarrasser de son bois dur, de son bois franc, de son bois de chauffage, et qu’il a privilégié le bois mou et le bois mort pour son nouveau cabinet. Paraît que ça fait des cabinets plus faciles à manipuler, oups, pardon, plus faciles à manier. Paraît que ça va grandement l’aider dans son projet de régression politique.

***

Au moins, soupire-t-il, je ne serai plus embêté par des têtes fortes francophones, genre Robert Gauvin et Daniel Allain, qui ont osé braver mon autorité. Non, mais, c’est fini les descendants de Pélagie-la-charrette! Je veux du francophone muet! Je veux des mimes!

Gauvin et Allain marchaient vers l’avenir, alors que je voulais les entraîner vers le passé, pour leur bien et celui de l’Acadie, rugit-il. Car l’Acadie était bien mieux autrefois, quand elle n’était qu’un gros, gros Village historique. Pis y avait des abat-jour partout!

Pis tout le monde chantait tout le temps «Partons la mer est belle». Pis tout le monde dansait des danses folkloriques. Pis tout le monde apprenait quelques lettres de l’alphabet. Pis tout le monde disait le chapelet, chacun à sa place: à genoux.

Pis tout le monde avait peur d’aller en enfer. Donc, on leur interdisait de faire de la politique, parce que ça peut mener directement en enfer catholique, la politique, ajoutait-il, quasiment en larmes.

Qu’est-ce que je n’aurai pas fait pour l’Acadie?, lança-t-il, juste au moment où on le fit descendre, confus, sur le bord de la route, puisqu’on rebroussait chemin.

***

Notre balade était terminée. On retournait vers l’avenir qui nous tendait ses gros bras accueillants.

On venait de saisir qu’on ne peut pas laisser son destin dans les mains d’une personne qui n’en a cure et qui n’imagine même pas qu’une destinée épanouissante pour l’Acadie puisse être tout aussi épanouissante pour le Niou-Brunswick.

En vérité, à l’époque de l’élection de Blaine Higgs à la tête des conservateurs, je ne portais plus beaucoup d’attention à ce parti. J’avais l’impression qu’il faisait du surplace depuis la catastrophique défaite électorale de 1987.

Certes, les premiers successeurs de Richard Hatfield ne renièrent jamais son œuvre francophile. Mais ils ne la transcendèrent jamais non plus. Même la révision de la Loi sur les langues officielles de Bernard Lord s’inscrivait dans l’élan qu’avait maintenu Hatfield après Robichaud. Mais rien de carrément inédit sous le ciel bleu.

Comment les conservateurs regagneront-ils l’appui des francophones? Mystère.

***

Même si les libéraux ont fait enchâsser dans la constitution canadienne des principes proclamés dans la Loi sur l’égalité, elle n’en a pas moins perdu quelques dents en cours de route, notamment l’article 3 qui parlait de «répartition des ressources publiques» et de «mesures positives encourageant le développement».

Tout ça dans une loi qui autorise la création d’institutions «distinctes»! Il s’agit d’une véritable mine d’or pour un peuple qui saurait s’en servir! Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir.

Ciel, la chronique est finie pis j’ai oublié de vous dire de rouvrir les yeux! Mais il n’est jamais trop tard pour le faire. Une chance!

Han, Madame?