Beaucoup de boucane sur le N.-B.

Il y a beaucoup de boucane sur le Nouveau-Brunswick ces jours-ci. Non, je ne parle pas de la fumée des feux de forêt au Québec qui dérive vers la province. Je parle plutôt du remaniement ministériel de Blaine Higgs.

Soyons clairs, le remaniement ministériel de mardi n’est qu’un écran de fumée. M. Higgs voulait avoir l’air «dur» et «compétent» tout en démontrant qu’il avait une forte conscience sociale. C’est de la «boucane». La réalité est que ni l’un ni l’autre n’est vrai. Laissez-moi vous expliquer.

Le premier point à l’ordre du jour de M. Higgs était de s’occuper des derniers dissidents au sein de son cabinet. Il s’agit de Jeff Carr, Jill Green, Daniel Allain et Arlene Dunn, qui se sont opposés à certains changements liés à la politique 713, surtout en ce qui concerne le déroulement du processus. Deux autres ministres, Trevor Holder et Dorothy Shephard, ont quitté le cabinet pour protester contre le style de leadership de Higgs.

MM. Allain et Carr ont tous deux été renvoyés du cabinet. Richard Ames (Carleton-York) remplace Jeff Carr aux Ministère de Transports et à l’Infrastructure et Glen Savoie (Saint John East) remplace Daniel Allain aux ministère du Gouvernements locaux. M. Higgs a défendu cette décision en soulignant que les deux députés avaient voté contre le gouvernement, même s’il ne s’agissait pas d’un vote avec whip, c’est-à-dire d’un vote où les députés sont obligés de voter selon les désirs du chef de parti. Comme l’a dit M. Higgs, il ne s’agissait pas non plus d’un vote ouvert, quand l’on peut voter selon sa conscience. Ce n’est que de la boucane! S’il ne s’agit pas d’un vote obligé, alors il s’agit d’un vote ouvert, tout simplement.

Le vrai facteur en jeu ici est que M. Higgs positionne ses candidats préférés pour le remplacer à la tête du parti: Kris Austin et Ernie Steeves. Ces derniers poursuivent leur route comme si de rien n’était, mais les autres – que le premier ministre considère comme une menace pour lui, pour son poste, pour ses opinions – il les écarte de son chemin.

Il est à noter que MM. Allain et Carr ne sont pas des conservateurs d’extrême droite, mais des conservateurs modérés, ce qui n’arrange pas leur cas avec M. Higgs. Une telle situation n’existe pas avec Jill Green et Arlene Dunn, des députées qui ont survécu au remaniement ministériel, bien qu’avec des responsabilités différentes. Ni l’une ni l’autre n’est considérée comme une menace pour M. Higgs ou comme des aspirantes sérieuses à la direction du parti. C’est pourquoi M. Higgs les garde près de lui.

Le deuxième point concerne la tentative du premier ministre de faire preuve d’une conscience sociale. Il l’a fait en nommant Sherry Wilson ministre responsable des Services de santé mentale et de traitement des dépendances et Kathy Bockus comme ministre responsable des Aînés, deux postes ministériels subalternes et nouveaux.

M. Higgs veut cultiver l’image que ces domaines sont importants pour son gouvernement dans l’espoir d’influencer les électeurs avant les prochaines élections. Je reconnais qu’il s’agit de portefeuilles très importants, mais nous avons toutes les raisons de douter de la sincérité de M. Higgs.

Vous en voulez la preuve? Si M. Higgs se souciait vraiment de ces questions, il n’offrirait pas une augmentation salariale de 6% sur cinq ans à nos travailleurs du secteur des soins de longue durée, alors que l’inflation est de 6 à 8% par an et que la province engrange les surplus budgétaires. Encore une fois, les preuves parlent plus fort que les actions.

C’est pourquoi ce remaniement ministériel n’est qu’un écran de fumée. Ne vous y trompez pas, il s’agit d’un cabinet nettement plus faible.

Quant à Daniel Allain, cela le place dans une position intéressante. N’étant plus enchaîné par le principe de solidarité ministérielle, il peut plus facilement prendre ses distances des politiques d’extrême droite de M. Higgs et peut élaborer sa marque de conservatisme modéré, celui qui inclut les citoyens et citoyennes de la province. D’ailleurs, Dorothy Shephard, Jeff Carr, Trevor Holder et d’autres peuvent le faire aussi. Au moins, ils ont compris que c’est là que se trouve l’avenir du conservatisme au Nouveau-Brunswick.