Du grand art populaire

Chanter ses chants, raconter ses légendes, parler sa langue; je vous propose deux œuvres inspirées par le retour aux racines. L’album Art populaire de Nicolas Boulerice, Olivier Demers et Robert Deveaux et le roman coup de poing de l’autrice innue Natasha Kanapé Fontaine.

Art populaire, Nicolas Boulerice, Olivier Demers, Robert Deveaux

Pour ce nouveau projet, le duo formé de Nicolas Boulerice et Olivier Demers, s’est joint à Robert Deveaux du Cap-Breton, un érudit et un passionné de chanson traditionnelle d’Acadie. Superbement réalisé, cet album fait revivre la chanson traditionnelle tout en conservant son authenticité. Le trio a choisi d’offrir une version épurée des folklores et c’est d’ailleurs ce dépouillement orchestral qui m’a séduite. C’est émouvant, organique et étonnamment rafraîchissant et contemporain.

Un album qui rend hommage aux Acadiens, à leurs mémoires et au travail de Robert Deveaux. On explique que plusieurs de ces chansons seraient oubliées sans l’oeuvre du violoniste et chanteur considéré comme un porteur de tradition du Cap-Breton. Le trio ne cherche pas à mixer les genres musicaux. Cet opus me rappelle plutôt l’esprit qui se dégage de La Famille LeBlanc ou encore des sessions de musique traditionnelle.

Les chansons sont portées par des voix solides et franches accompagnées principalement de la vielle à roue, de deux violons et du mandoloncelle, nous permettant ainsi de redécouvrir ces pièces qui sont de véritables petits bijoux. À ces instruments, se greffent aussi le flageolet, le tambour, la bombarde, et la podorythmie. Ce troisième album du duo Boulerice-Demers présente des chansons traditionnelles de l’Acadie et du Québec dans un esprit d’échange.

On y retrouve 11 pièces des Maritimes, dont certaines ont déjà été interprétées par d’autres formations, tandis que certains airs sont un peu moins connus.

Fruit d’une longue amitié, Olivier Demers et Nicolas Boulerice, qui sont aussi les créateurs du groupe Le Vent du Nord, sont des incontournables de la scène traditionnelle, ayant commencé leurs explorations musicales il y a plus de 25 ans. Une amitié s’est forgée avec Robert Deveaux et ils ont eu envie d’inviter l’artiste acadien pour un projet spécial. Et ainsi est né l’album Art populaire. Un véritable coup de coeur. L’album sort ce vendredi 30 juin. ♥♥♥♥½

Nauetakuan, un silence pour un bruit, Natasha Kanapé Fontaine

«Je dois réapprendre à appeler «chez moi» la terre qui m’a vue naître. Retourner dans le village de mon enfance. Le village de ma mère et de ma grand-mère. Réapprendre à connaître ma famille. À reconnaître les visages de mon peuple. Retourner chez moi. Sinon, je ne peux avancer.» C’est ainsi que Monica, personnage principal de ce roman, partira sur les traces de ses origines.

Nauetakuan, un mot innu, annonce qu’un son, au loin, vient à nous. Comment l’entendre si tout, dehors comme dedans, vibre, bourdonne, crie? Monica, une étudiante innue solitaire qui vit à Montréal (Tio’tia:ke ), loin de sa communauté d’origine, a soif de liberté et d’amour. Or elle a perdu ses repères. Ses études en histoire de l’art ne l’inspirent plus, un vide immense est sur le point de l’envahir. «C’est la réflexion que je me fais, sur moi, sur ma vie maintenant, à savoir qu’elle n’est habitée de rien. Vide. Rien ne fait battre mon coeur, ne me passionne. Et tout est habité par un bruit», confie la narratrice.

Lors d’un vernissage de l’exposition d’une artiste anishinaabe, elle fait la rencontre de Katherine. Une amitié profonde naît entre les deux femmes autochtones. Aidée de son amie qui devient sa protectrice, Monica tentera de tisser à nouveau les liens qui la rattachent à ses origines, de renouer avec son peuple et de guérir ses blessures du passé. Sa mère lui a fait quitter sa communauté d’origine quand elle était enfant. Une fois adulte, la jeune femme a également coupé les liens avec sa mère.

On la suit dans sa quête identitaire, de pardon, de réconciliation et de retour aux sources.

Avec son amie, elle fait la route jusqu’à son village natal de Pessamit sur la côte nord du fleuve Saint-Laurent où elle retrouve sa tante, sa cousine et des membres de sa communauté. Elle doit réapprendre à connaître sa famille.

Pour retrouver la paix et déployer ses ailes, elle devra affronter les orages qui grondent en elle et les traumatismes ancrés depuis des générations. Surmonter l’histoire empreinte dans nos os est un immense travail. Elle se rend sur les lieux d’un ancien pensionnat autochtone. Avec un aîné, elle remontera le fil des rivières dans le but d’atteindre les territoires de ses ancêtres. D’autres voyages et rencontres l’attendent.

Tel un cri du coeur très vif qui nous frappe de plein fouet, ce récit de réconciliation bouleverse et permet de mieux comprendre la blessure profonde laissée par les pensionnats autochtones. J’ai aimé cette amitié qui se développe entre les deux femmes, les liens familiaux, les descriptions de paysages, l’expédition sur la rivière, la nature ricaneuse des Innus. En lisant ce livre, on apprend et on découvre plein de choses.

L’autrice emprunte différents styles d’écriture, parfois poétique, onirique, ou encore très réaliste et plus populaire pour décrire le quotidien. Avec ses envolées poétiques, elle livre ses états d’âme, ses réflexions, ses rêves et sa quête spirituelle. L’autrice et poète dédie son premier roman aux descendantes et descendants des survivantes et survivants des pensionnats. (Édition XYZ, 2021). ♥♥♥½