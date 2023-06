Vive l’éducation populaire!

Cette semaine, j’ai découvert un nouveau concept, celui de l’éducation populaire. Si, comme moi, l’expression est nouvelle pour vous, en voici la définition: «Domaine de l’éducation des adultes qui vise à répondre aux besoins des personnes désireuses d’assumer leur rôle de citoyen, de consommateur ou de parent; elle permet à des personnes et à des groupes de s’outiller par rapport à des situations de leur vie courante et elle les aide à se prendre en charge.»

Je connais bien les programmes d’alphabétisation des adultes et les défis de notre région dans le domaine de la littéracie, mais je ne connaissais pas l’éducation populaire. Il a fallu qu’un de nos grands Acadiens, Euclide Chiasson, reçoive, le 7 juin dernier, le Prix Émile Ollivier de l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes pour que je découvre le sujet.

L’éducation populaire s’effectue hors des chemins scolaires formels. Elle ne vise pas une formation particulière ou l’atteinte de diplômes, elle veut surtout valoriser l’individu de façon qu’il ou elle puisse participer pleinement à la vie de sa société. J’ai été particulièrement touchée par le raisonnement d’Euclide. Selon lui, alors qu’on parle à tour de bras «d’inclusivité», il nous incombe de penser et d’inclure dans nos réflexions les quelque 50% de notre population qui ne peut pas suivre: ceux et celles qui ne savent pas suffisamment lire ou écrire pour suivre l’actualité, qui ne sont pas familiers avec les nouvelles technologies, ceux qui ne disposent pas de réseaux ou de moyens de communiquer efficacement avec les autres et qui se trouvent, par conséquent, isolés dans leur propre communauté.

En écoutant Euclide, j’ai réalisé qu’en effet il y a beaucoup de nos compatriotes qui ne se réclament d’aucuns groupes minoritaires ou à besoin spéciaux mais qui vivent néanmoins comme des exclus au sein même de notre communauté. Et qui dit exclusion suppose aussi non-participation aux mouvements de notre société.

À l’heure actuelle, notre région, notre pays et notre Monde ont plus que jamais besoin de citoyens et citoyennes engagés dans le fonctionnement de nos sociétés, de gens capables de s’informer, d’analyser des faits, des gens qui votent en connaissance de cause, qui s’impliquent bénévolement et qui, à leur tour, comme Euclide Chiasson et tant d’autres, aident leurs voisins, leurs familles, leurs amis à se sentir, eux aussi, partie prenante et, surtout, partie active de nos sociétés.

Allons tous voir ce qu’Euclide Chiasson a accompli au fil des années et prenons-en de la graine!