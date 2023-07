Arnold Schwarzenegger et la politique spectacle

Arnold Schwarzenegger, athlète du culturisme et vedette hollywoodienne, a également marqué le monde politique en tant que gouverneur de la Californie. Une série documentaire sur Netflix, sortie en juin, lui est dédiée, mettant en lumière le phénomène de la politique spectacle dont cet acteur américain d’origine autrichienne a contribué à populariser.

Schwarzenegger incarne le rêve américain, celui d’un immigrant qui est parti de rien et qui, grâce à son travail, son courage et sa détermination, a réussi. On pourrait même dire qu’il représente une version du rêve américain de l’époque du président Ronald Reagan, qui a dirigé les États-Unis dans les années 1980, en devenant riche et célèbre.

Cette vision capitaliste, très en vogue dans le cinéma américain des années 1980, a sans aucun doute contribué à l’engagement d’Arnold Schwarzenegger auprès du Parti républicain. Dès le début des années 1990, il a présidé le Conseil du Président sur le conditionnement physique et les sports, nomination qu’il a obtenue de la part du président George H. W. Bush, qu’il avait soutenu en 1988.

Pourtant, Schwarzenegger était intimement lié au clan des Kennedy, ce qui aurait pu le rapprocher du Parti démocrate. En effet, il était en couple avec la journaliste Maria Shriver, nièce du président John Fitzgerald Kennedy, et ils se sont mariés en 1986, un événement qui a fait la une des magazines avant leur divorce il y a quelques années.

Peut-être en raison du déclin de sa carrière cinématographique au début des années 2000, Schwarzenegger s’est lancé en politique. Le cinéma n’était cependant jamais très loin de lui puisque lorsqu’il est devenu gouverneur de la Californie en 2003, il s’est fait surnommer le «Governator», en référence à son rôle emblématique dans le film à succès Terminator.

Ce mélange de cinéma et de politique, associé à la célébrité d’Arnold Schwarzenegger et à l’importance de son poste, a propulsé la politique spectacle sur le devant de la scène d’une manière sans précédent. J’ai d’ailleurs exploré ce phénomène dans mon essai Je vote moi non plus (Amérik Média, 2009).

Lors de l’élection d’Arnold Schwarzenegger en tant que gouverneur de la Californie en 2003, ses adversaires comprenaient notamment Larry Flint, éditeur du magazine pornographique Hustler, ainsi que Gary Coleman, vedette de la série télévisée Diff’rent Strokes et sa version française Arnold et Willy. En tout, environ 500 candidats ont tenté de se présenter, conférant à la politique américaine un caractère de spectacle plus marqué que jamais.

En tant que gouverneur de la Californie, Schwarzenegger s’est révélé être un républicain modéré. Il a voté contre le mariage entre personnes de même sexe, ce qui a profondément déçu la communauté LGBTQ+, mais il a tout de même célébré des unions civiles homosexuelles et s’est publiquement réjoui de la reconnaissance juridique du mariage homosexuel dans tous les États des États-Unis en 2015.

Pour ce qui est de la question environnementale, lors de sa campagne électorale de 2003, Schwarzenegger parlait constamment de son véhicule Hummer, comme il le faisait depuis des années, contribuant ainsi à sa popularité. Aujourd’hui, il se présente comme un fervent défenseur de l’environnement et affiche fièrement son soutien à Greta Thunberg.

La carrière politique d’Arnold Schwarzenegger s’est achevée en 2011 après deux mandats en tant que gouverneur de la Californie. La Californie limite à deux mandats l’exercice du pouvoir des gouverneurs, et même s’il en avait l’ambition, il ne pouvait pas se présenter à la présidence des États-Unis, car la Constitution américaine interdit aux citoyens nés à l’étranger d’accéder à la présidence.

Bien qu’il ne soit plus politiquement actif, Arnold Schwarzenegger continue de prendre position dans les débats publics en soutenant la vaccination pendant la pandémie de COVID-19, en dénonçant la guerre menée par Vladimir Poutine en Ukraine et s’opposant fermement à l’ancien président Donald Trump. Pourtant, il est légitime de se demander si Schwarzenegger n’a pas ouvert la voie à la carrière politique de Trump.

Schwarzenegger n’a pas été la première célébrité à se lancer en politique, on peut penser à l’acteur de films de série B Ronald Reagan, devenu président des États-Unis après avoir occupé des postes syndicaux en tant que président de la Screen Actors Guild et des postes politiques en tant que gouverneur de la Californie. Dans le cas de Schwarzenegger, en revanche, il était un néophyte et ne pouvait compter que sur sa renommée de célébrité internationale.

En ce sens, Schwarzenegger a peut-être ouvert la voie à Donald Trump, qui, lui non plus, n’avait aucune expérience politique et ne pouvait compter que sur sa célébrité. Désormais, la politique spectacle semble de plus en plus faire primer la célébrité sur les idées et les compétences dans le paysage politique américain.