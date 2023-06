Indiana Jones et le cadran de la destinée: la boucle est bouclée de belle façon

La cinquième aventure cinématographique d’Indiana Jones n’est peut-être pas parfaite, mais elle constitue certainement une amélio­ra­tion par rapport au chapitre précédent.

En salles depuis vendredi, Indiana Jones et le cadrant de la destinée est le premier film de la franchise à ne pas être réalisé par Steven Spielberg et à être scénarisé par George Lucas. C’est aussi un des films les plus coûteux de l’histoire (300 millions $).

Écrit à huit mains et tourné par James Mangold (Logan, Girls Interrupted, Walk the Line, Ford v. Ferrari), ce nouvel épisode – qui a de bonnes chances d’être le dernier – nous transporte tout d’abord en 1944. La guerre tire à sa fin et l’archéologue Indiana Jones (Harrison Ford, rajeunit digitalement pour cette séquence) tente d’empêcher les Nazis de transporter leur trésors de guerre à Berlin.

Parmi les joyaux: la moité d’un mystérieux cadran fabriqué par Archimède qui, selon la légende, permettrait de voyager dans le temps. Indy contrecarre toutefois les plans des suppôts d’Hitler et l’objet est mis en sûreté.

Vingt-cinq ans plus tard, Jones mène une vie de reclus. Son fils est décédé au front, sa femme, Marion, l’a quitté et sa carrière de professeur est sur le point de se terminer.

Débarque alors sa filleule Helena (la très énergique Phoebe Waller-Bridge), qui, comme son père, voue une véritable passion au cadran d’Archimède. Sauf qu’au lieu de l’étudier, elle souhaite le vendre au plus offrant.

Entre à ce moment dans le portrait un scientifique nazi gracié qui souhaite s’emparer du précieux objet afin de remonter dans le temps et de changer le cours de la guerre…

Une chose est certaine, Mangold et les scénaristes ont étudié à fond les quatre films précédents.

Ainsi, la facture visuelle (surtout les éclairages et les ombres) rappelle celle de Spielberg, les références aux films précédents sont très nombreuses, le schéma narratif est identique aux quatre premiers épisodes, la musique est une variation de celle, classique, de John Williams, les dialogues sont familiers et Indy a toujours autant le don de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment quand des nazis sont dans le coin.

Les admirateurs d’Indiana Jones ne seront donc pas déçus parce que la nostalgie opère à fond – même si le bon docteur Jones n’est plus aussi combatif, vif d’esprit et mobile qu’à ses belles années.

Ford, 80 ans, est tout de même encore une fois excellent dans un des rôles qui a fait sa renommée. Sa bougonnerie demeure sans égale, tout comme son courage et son répertoire de commentaires acerbes.

Après deux familières heures de poursuites, de voyages en avion, de bagarres à coups de poing, de paysages exotiques et de longueurs (malheureusement), Mangold joue d’audace dans la dernière demi-heure.

Un choix narratif qui, on le réalise avec un peu de recul, permet de boucler la boucle (de façon un peu maladroite) sur les aventures et la vie d’un personnage qui fait partie de la culture populaire depuis 42 ans.

(Trois étoiles et demie sur cinq)

The Covenant

Le sergent John Kinley (Jake Gyllenhaal) et l’interprète Ahmed (Dar Salim) dans une scène de The Covenant. – Gracieuseté

The Covenant, du cinéaste Guy Ritchie, s’impose comme un des meilleurs films de guerre des 20 dernières années, aux côtés de The Hurt Locker (2008), Zero Dark Thirty (2012), Eye in the Sky (2015) et The Outpost (2020).

Lancée dans quelques salles en avril, l’oeuvre est maintenant disponible sur Prime Video.

C’est l’histoire de deux hommes pendant l’invasion américaine de l’Afghanistan: le sergent John Kinley (Jake Gyllenhaal) et l’interprète Ahmed (Dar Salim). D’abord réticents à travailler ensemble, ils vont voir leurs destins liés à jamais…

Les qualités du film de l’ex-mari de Madonna sont nombreuses. Le récit est d’abord très poignant. Il nous transporte dans les coulisses de la guerre, quand deux inconnus doivent apprendre à se faire confiance sur le champ. Il montre aussi le côté humain des combats.

Nous avons aussi droit à quelques excellents moments de tension, magnifiquement appuyés par une musique nerveuse et viscérale.

La cinématographie est de plus magnifique. Ritchie joue avec brio avec les zooms, les miroirs et les cadrages. Il a aussi utilisé efficacement les 55 millions $ de son budget pour tourner certaines des scènes de combat les plus élégantes, mais aussi, les plus réussies de l’histoire.

Gyllenhaal (Prisoners) offre une des meilleures performances de sa carriè­re. À le voir aller, on croirait qu’il a été mili­tai­re toute sa vie. Le peu connu Salim n’est pas en reste. Sa prestation est sans faille.

The Covenant est une preuve rare qu’il est possible de tourner des films d’action intelligents et visuellement recherchés.

(Quatre étoiles et demie sur cinq)