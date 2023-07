Leonard Jones, l’ennemi providentiel des Acadiens de Moncton

Par l’une de ces coïncidences que l’Histoire a le don de nous offrir, l’année 1963 a été le théâtre de deux événements qui allaient grandement marquer la ville de Moncton, de façon tout à fait différente: la création de l’Université de Moncton et l’élection de Leonard Jones comme maire.

Cinq ans plus tard, ces deux avenues connaîtront un face-à-face mémorable à l’Hôtel de Ville. Nous y reviendrons.

Au 1er siècle apr. J.-C., le philosophe grec Plutarque souligne qu’un ennemi nous fait prendre conscience de nos défauts et de nos faiblesses bien plus qu’un ami ne pourrait le faire. Un ennemi nous force à être vigilants; il nous rend meilleurs.

C’est un peu l’impact qu’aura Leonard Jones sur les revendications linguistiques dans sa ville à la fin des années 1960.

Conservateur dans une ère de changements

Avocat de formation, Leonard Jones se fait d’abord élire comme conseiller municipal de la Ville de Moncton en 1957. Il se présente une première à la mairie 1960, en vain. Quand il réussit à sa deuxième tentative, en 1963, le Nouveau-Brunswick et Moncton sont à la veille de connaître une transformation majeure.

Un premier Acadien, Louis J. Robichaud, est au pouvoir depuis trois ans. Grâce à ce dernier, une université francophone voit le jour à Moncton, deux mois après l’élection de Jones comme maire.

En cette même année 1963, un autre événement crucial survient, soit la création de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, mieux connue sous le nom de Commission Laurendeau-Dunton.

Le vent tourne en faveur de la reconnaissance du français. En 1967, dans un de ses rapports, cette Commission recommande notamment que le Canada, le Nouveau-Brunswick et l’Ontario deviennent officiellement bilingues. Ottawa et Fredericton adopteront une loi sur les langues officielles en 1969; l’Ontario passera son tour. Il n’est jamais revenu.

Le 12 février 1968, les étudiants de l’Université de Moncton déclenchent une grève, avec comme motif principal la hausse des frais de scolarité. Mais comme ce le sera à plusieurs endroits dans le monde cette année-là, la nouvelle génération veut du changement. Et maintenant.

Deux mondes s’affrontent au conseil municipal

Deux jours plus tard, le 14, les étudiants organisent une grande marche au centre-ville de Moncton. Ils estiment que les francophones de Moncton, représentant plus du tiers de la population, ont droit à des services dans leur langue.

Une délégation de quatre étudiants se rend à l’Hôtel de Ville afin de faire une présentation devant le conseil municipal qui se réunissait ce soir-là. L’échange, devenu hautement symbolique, a été immortalisé par le film L’Acadie, l’Acadie?!? de Michel Breault et Pierre Perrault, produit par l’Office national du film.

On y voit le maire Jones, d’abord refusant aux étudiants de s’adresser au conseil en français, comme ils le souhaitaient. Se basant sur les recommandations de la Commission Laurendeau-Dunton, les étudiants réclament l’égalité du français et de l’anglais dans tous les services municipaux, dans les débats du conseil et dans la publication des arrêtés et des documents de la Ville. Bref, on exige le bilinguisme officiel pour Moncton.

Pendant la présentation, on entend des conseillers tousser irrespectueusement afin d’étouffer la voix d’un étudiant. Il y a des rires moqueurs. Le maire demandera avec sarcasme aux jeunes devant lui si c’est la première fois qu’ils assistent à une réunion du conseil municipal. Il prétend ignorer que l’Université de Moncton est francophone et non bilingue, et réfute le fait que plus d’un résident sur trois de sa ville est francophone.

Après avoir été traités de la sorte, certains étudiants ripostent en allant déposer une tête de cochon devant la maison du maire.

Anti-francophone jusqu’au bout

Quelques semaines avant la manifestation étudiante, quatre hauts dignitaires acadiens du Nouveau-Brunswick avaient effectué une visite historique à Paris pour une rencontre officielle avec le président de Gaulle.

Cette rencontre a marqué le début de rapports privilégiés entre la France et l’Acadie. Le maire Jones, dira que la démarche risque de «mettre en péril» l’harmonie qui, selon lui, existait auparavant à Moncton.

Jones restera maire jusqu’en 1974; il se lance alors en politique fédérale. Il obtient l’investiture conservatrice pour la circonscription de Moncton, mais le chef du parti, Robert Stanfield, refuse qu’il soit candidat en raison de ses positions linguistiques qui vont à l’encontre de la formation.

L’ex-maire ne s’en laisse pas imposer et il se présente comme indépendant, remportant haut la main l’élection avec près de 46% des voix.

Pendant ce mandat, il ira jusqu’à contester la constitutionnalité des lois sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick et du Canada; la Cour suprême du pays rejettera la requête à l’unanimité.

Leonard Jones rend l’âme en 1998. Il n’aura pu voir sa ville devenir officiellement bilingue en 2002. Il est aussi mort sans savoir qu’en 2008, la Villa a honoré les trois anciens étudiants survivants qu’il avait rabroués 40 ans plus tôt, et qu’elle leur a fait signer le livre d’or de la municipalité.

Dans son livre, Moi, je suis de Bouctouche, le professeur d’université et grand expert en administration publique et en développement régional, Donald J. Savoie, affirme que Leonard Jones aura finalement contribué à l’avancement des droits des Acadiens. «Son attitude belligérante et son refus de permettre quoi que ce soit qui aurait pu ressembler à une ouverture au bilinguisme amenèrent de nombreux Acadiens qui, par le passé, avaient été réticents à rechercher l’égalité, du moins à Moncton, à conclure que le temps était venu.»

SOURCES

Joël Belliveau, Le moment 68 et la réinvention de l’Acadie, Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2014.

Robert Pichette, L’Acadie par bonheur retrouvée, Moncton, Éditions d’Acadie, 1994.

Donald J. Savoie, Moi, je suis de Bouctouche, Presses universitaires McGill-Queen’s, 2009.