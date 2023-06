Pas assez de crazy glue pour réparer les pots cassés

J’ai bien aimé cette phrase du politologue Mario Lévesque qui, pour illustrer la situation actuelle du premier ministre Blaine Higgs, disait qu’il n’y avait pas assez de crazy glue pour réparer ce qui a été endommagé dans son parti.

Il est incroyable – mais pas surprenant – de constater la chute brutale des progressistes-conservateurs depuis que Higgs a décidé de s’en prendre à la politique 713.

Une mauvaise décision qui s’est avérée être celle en trop pour les Néo-Brunswickois, qui lui envoyaient pourtant des signes très clairs de leur mécontentement sur diverses questions antérieures.

On dit dans la Bible que l’orgueil précède la chute et je crois que M. Higgs est l’exemple parfait d’une personne en position d’autorité qui utilisait son pouvoir décisionnel pour ne servir que lui-même et ses propres intérêts.

Pas ceux d’autrui.

Pas ceux des femmes, ni des personnes issues de la communauté LGBTQ+, ni des Peuples autochtones.

Et ne parlons pas des intérêts des francophones du nord de la province, qui ne l’aiment pas à cause de l’Acadie Nouvelle, selon ses propos.

Il ne faut voir que son propre petit nombril pour croire que les gens ne nous aiment pas à cause d’un journal qui ne fait pourtant que ressasser les faits.

Ce sont pourtant 26 présidents de circonscription qui ont déclaré vouloir ouvrir un processus de révision du leadership de Blaine Higgs, ce qui s’ajoute aux démissions et aux éjections de quatre ministres les dernières semaines.

N’est-ce pas là la voix du peuple qui s’élève dans le chaos afin de mettre fin à un règne controversé?

Je me souviendrai toujours de la surprise que j’ai eue lorsque Dominic Cardy a claqué la porte à Blaine Higgs en prenant la part des francophones et en crachant ce qu’il avait sur le cœur à l’égard du premier ministre.

Il aura été le premier à avoir le courage de perdre son prestigieux poste afin de suivre ses convictions et de faire ce qui est bien. Cette attaque de Cardy a secoué beaucoup de personnes, mais pas suffisamment les gens concernés.

Toute personne qui n’est pas avare de pouvoir aurait compris à cet instant précis que quelque chose ne fonctionnait pas dans son mode de gestion.

Mais pas M. Higgs, qui a préféré s’enraciner comme jamais dans son poste de premier ministre, tassant du revers de la main les questions quant à retraite politique.

Peut-être cherche-t-il à mettre en place un prochain gouvernement progressiste-conservateur à son image avant de partir? Peut-être garde-t-il son trône bien chaud jusqu’à l’arrivée du successeur qu’il aura tenté de mettre lui-même au pouvoir?

On ne voudrait tout de même pas changer quatre 25 cennes pour une piasse et se ramasser avec Kris Austin en tête de la province.

Il faudra être vigilants et prendre de bonnes décisions quand viendra le temps de sélectionner nos prochains élus, car ceux qui ont eu leur chance les dernières années n’ont pas été à la hauteur.