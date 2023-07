J’aime les fêtes nationales!

Aujourd’hui, les Canadiens deviennent comme des enfants qui aiment faire la fête. Ils s’éclatent pour leur pays éclatant. De différentes générations, d’origines diverses et de toutes les couleurs, ils célèbrent leur identité. Ils se tournent du côté de la liberté!

Ça m’émeut toujours de voir des gens attachés à leur pays et fiers de leurs racines. J’ai la voix qui tremble si quelqu’un me demande un commentaire sur le spectacle de la Saint-Jean à Québec. Ou si on me demande d’entonner l’hymne national à la levée du drapeau, le

1er juillet. J’ai les larmes aux yeux en regardant les feux d’artifice du jour de l’Indépendance aux États-Unis, le défilé militaire du 14 juillet sur les Champs Élysées, le bleu-blanc-rouge sur les joues d’un enfant le 15 août. Cela me touche.

Chaque peuple possède sa manière unique de célébrer. Elle est liée à son histoire, à son territoire et à son climat. Les Anglais sont spécialistes des déjeuners de quartiers, tandis que les Français dansent aux bals des mairies. Les Québécois organisent des fêtes de ruelles, alors que les Canadiens sortent les épices pour le Bar-B-Q. Les Acadiens se préparent au grand tintamarre!

+++

Célébrer un pays, c’est savoir s’émerveiller de ses paysages. Comme Jésus, l’amoureux de sa Galilée verdoyante et des déserts de Judée. Pour vivre le Royaume, il a donné en exemple les fleurs de sa campagne et les oiseaux du ciel. Il a goûté aux saveurs de son terroir: l’huile d’olive, le vin et le poisson. Il a admiré le labeur des pêcheurs, des moissonneurs et des porteuses d’eau. Il a partagé les fatigues et les ennuis de ses concitoyens.

Il a aimé les gens de son pays, avec leurs ambiguïtés parfois. Il a dénoncé la religion qui exploite, exclut et étouffe. Il a admiré la foi d’un centurion, Il n’a pas hésité à aller vers une femme de Samarie, Il se sentait chez-lui en présence d’étrangers. Il aimait son peuple. Tellement qu’Il a pleuré sur Jérusalem en voyant son peuple replié sur lui-même et fermé sur l’Autre (Lc 19).

+++

Parfois, les nouveaux habitants et les visiteurs nous révèlent la beauté environnante. Ils découvrent avec des yeux neufs notre pays de lacs, de forêts et de rivières. L’été dernier, François est venu pour un pèlerinage pénitentiel au Canada. Les reportages nous ont montré notre territoire enchanteur: du lac Ste-Anne jusqu’aux plaines d’Abraham, d’un tipi autochtone à la basilique de Beaupré, du stade Commonwealth à la citadelle de Québec, la diversité était à l’honneur!

Au terme de son périple d’un océan à l’autre, il est rentré à Rome et nous sommes retournés à nos occupations et à nos divertissements. Comme notre société vit au rythme de l’instantané, nous sommes passés à autre chose. Son voyage, il y a moins d’un an, est déjà de l’histoire ancienne. Pourtant, il y a un projet de société dans ses messages. Je suis allé les relire cette semaine.

La première partie de son voyage, en Alberta, lui a permis d’aller à la rencontre des Premières Nations pour une opération de vérité. Il a redit sa honte et demandé pardon pour les mauvais traitements infligés par des membres de l’Église. À Québec et Iqaluit, il a repris ces thèmes, en insistant sur la réconciliation nécessaire pour l’avenir.

Lors de la cérémonie d’accueil à la Citadelle de Québec, le pape a misé sur l’écoute et le dialogue, «pour nous éloigner de l’individualisme dominant, des jugements hâtifs, de l’agressivité envahissante, de la tentation de diviser le monde en bons et en mauvais!» En se servant des symboles canadiens, il a donné des paraboles sur le vivre-ensemble: «Les grandes feuilles d’érable, qui absorbent l’air pollué et restituent l’oxygène, invitent à nous émerveiller de la beauté de la création et à nous laisser attirer par les valeurs salutaires présentes dans les cultures autochtones.»

Il a aussi mis en garde contre la culture dominante qui semble remplacer la mentalité colonialiste de l’Église. Ce néo-colonialisme idéologique fait souvent abstraction du patrimoine naturel d’un pays, il nie son histoire et impose un modèle culturel pré-établi qui «rend tout égal, ne tolère pas de différences et ne se concentre que sur le moment présent, sur les besoins et les droits des individus, en négligeant souvent les devoirs envers les plus faibles et les plus fragiles» (27 juillet 2022).

+++

Dans son homélie à la cathédrale de Québec, François a présenté le risque de démoniser la sécularisation, d’accuser le monde d’être mauvais et de nourrir un esprit de croisade. Un tel regard négatif «naît d’une foi qui se sent attaquée et qui se voit comme une sorte d’armure pour se défendre du monde (…) Le Seigneur a un regard bon sur le monde. Il bénit notre vie, Il dit du bien de nous et de notre réalité.» Le pape invite au discernement pour s’obstiner à chercher le bien, à le voir et à le cultiver. C’est à cette condition que la joie de l’évangile se vit.

François n’est pas naïf: il sait que notre monde peut devenir meilleur et qu’il y a des obstacles à éliminer. Or, il met en garde sur un regard pessimiste qui referme sur soi-même au lieu de faire germer les semences du Royaume qui grandissent là où les ténèbres semblent triompher. Pour lui, «ce n’est pas la foi qui est en crise, mais certaines formes et manières par lesquelles nous la proclamons. Et donc, la sécularisation est un défi pour notre imagination pastorale» (28 juillet 2022).

Peu d’efforts concrets semblent être à l’agenda pour réaliser ces souhaits. Qui a repris le message du pape pour voir ce qui pouvait être mis en pratique? Des chrétiens dans nos Églises? Des citoyens dans nos provinces? Dans les discours du pape, certains se sont limités à compter les demandes de pardon ou à surligner les remords exprimés; le reste semble appartenir aux archives.

Nos archives sont comme notre histoire: d’une telle richesse! Il faudra les sortir. Comme nos racines qui, lors des fêtes nationales, prennent leur revanche et sortent de terre pour s’exhiber et montrer leur valeur. Elles permettent à nos peuples de s’imaginer un bel avenir en devenant eux-mêmes des capteurs des rêves.