From coast to coast

La chronique de lundi de mon excellent confrère Serge Comeau parlait des fêtes nationales. Serge les aime beaucoup. Moi aussi. Celles de l’Acadie, du Québec et de la France me donnent des picotements au plexus. Instinctivement, je sens qu’elles me disent quelque chose de ma présence au monde, de ma famille, de ma parenté, de ma généalogie. Je me reconnais dans le «Surge Acadia» de l’Acadie, dans le «Je me souviens» du Québec, et dans le «Nos ancêtres, les Gaulois» de la France.

Les 15 août, 24 juin et 14 juillet, je sens que j’appartiens à une histoire aux ramifications complexes, faite d’exploits mirobolants et de tribulations désespérantes. Une histoire dans laquelle s’agglutinent trois lieux d’appartenance qui donnent un sens à mon errance.

Mon errance, comme dans la fameuse complainte du «Canadien errant». Et c’est cette notion d’errance qui prévaut lors de la fête du Canada, le 1er juillet. Je respecte l’échafaudage chambranlant de provinces qui font office d’État canadien, certes, mais ce n’est pas une célébration aussi euphorique que celle que j’ai pu constater dans la foule rassemblée à Ottawa, samedi dernier.

***

Qu’on veuille l’admettre ou non, il y a quelque chose d’artificiel dans la forme qu’a pris ce pays. Il s’agit avant tout d’un assemblage de territoires aussi disparates que faire se peut, arrivés dans le décor quasiment à la queue-leu-leu, et qui se sont joints, l’un après l’autre, au noyau initial constitué du Niou-Brunswick, de la Nova Scotia, du Québec et de l’Ontario.

En 1867, ces quatre provinces ont uni leurs forces, en se dotant d’un gouvernement central, pour se prémunir, entre autres, contre une éventuelle invasion des États-Unis qui sortaient tout juste de la guerre de Sécession et disposaient d’une puissante armée gonflée à bloc après sa victoire contre les forces sécessionnistes sudistes.

Ces provinces ont conclu un contrat. Vue ainsi, la fête du Canada, le 1er juillet, est une fête politique. Elle ne confère aucune valeur ajoutée aux provinces, ni aux gens qui peuplent ces provinces.

D’ailleurs, cette année, plus que jamais il me semble, on en a eu une démonstration marquante lors de la «cérémonie protocolaire» lançant traditionnellement, chaque année, les festivités à Ottawa.

***

Primo: cette cérémonie n’a plus lieu devant le Parlement, sur la colline parlementaire, à cause des travaux majeurs entrepris sur la colline, mais sur les plaines LeBreton, pas loin du Parlement. Deuxio: une cérémonie protocolaire qui n’a de «cérémonie» et de «protocolaire» que le nom!

C’était plutôt une célébration réduite à sa plus simple expression: quelques tounes plates à la mode, une envolée lyrique du ministre de la Culture, un laïus très woke dégoulinant de sirop d’érable d’un premier ministre particulièrement exalté, et un sermon blasé de la gouverneure-générale.

J’en suis ressorti enragé sans connaissance.

***

Cette année, plus que d’habitude, on a tenu à donner une tonalité autochtone à cette mise en scène naïve et quétaine qui servait de cérémonie protocolaire.

Cet engouement soudain pour les cultures autochtones – qui laissaient à peu près tout le monde indifférent, il y a dix ans encore – ne témoigne pas d’une illumination collective bienveillante qu’auraient tous ressentis en même temps les habitants du Canada.

Cet apparent engouement reflète plutôt le degré de culpabilité que l’on éprouve, dans ce pays, face aux Autochtones qu’on a tant ignorés, après avoir tenté une assimilation censée leur apporter les «lumières» de nos valeurs – qui n’étaient décidément pas assez nobles pour nous empêcher de détruire leur univers et leur âme.

Je me réjouis que les Autochtones aient pu, grâce à la fameuse commission Vérité et Réconciliation, mettre un point final à cette disgrâce.

***

Ce dont je ne me réjouis pas du tout, cependant, c’est l’indifférence que manifeste le gouvernement canadien à l’égard de la francophonie canadienne!

Il suffisait d’écouter la cérémonie pour s’en apercevoir. Les boniments en français y prennent de moins en moins de place. Certes, on voit passer sur scène quelques artistes francophones, sous les applaudissements tièdes des spectateurs qui ne comprennent pas ce qu’ils chantent, parce qu’ils sont Canadian, qu’ils parlent anglais, et nagent dans un multiculturalisme apparemment ouvert à toutes les cultures du monde entier, sauf celle des francophones du pays!

Même la gouverneure-générale, qui donne toujours l’impression de ne pas vouloir être là où elle est, s’est contentée de mâchouiller quelques phrases incompréhensibles dans ce qui se voulait du français. Pas par respect pour l’un des peuples fondateurs de ce pays. Mais par obligation quasiment légale, vu que le Canada se prétend un pays officiellement bilingue.

***

Ça m’a enragé net. Je l’ai pourtant défendue, lors de sa nomination en 2021, alors qu’on lui reprochait de ne pas parler le français. Mais, joual vert, elle aurait pu au moins, depuis, apprendre à lire quelques phrases en français audible pour les «grands moments»!

Elle a eu toutes les chances du monde de se faire payer des cours de français dans sa vie professionnelle. Elle a encore cette possibilité dans se prestigieuse position.

Mais elle préfère nous expédier une ligne en «français» par-ci par-là, dans un discours où elle accueille de nouveaux citoyens canadiens à qui on aura possiblement dit que le français est l’une des deux langues officielles de leur nouveau pays. Et ce qu’ils entendent de «français» de la grande représentante de ce pays, ce sont quelques sons incompréhensibles! Bravo, Canada!

Rendu là, il ne s’agit plus de mauvaise volonté. Il s’agit d’arrogance et de mépris. La gouverneure-générale, qui nous parle de réconciliation, devrait elle-même s’en inspirer pour amener le pays qu’elle représente à une réconciliation avec les francophones, tannés eux aussi de subir mille vexations les jours de fête nationale, ou mille tactiques visant à les faire disparaître via des gouvernements provinciaux qui n’en ont rien à cirer, ou mille stratégies via une politique d’immigration qui fera bientôt mourir leurs villages, l’un après l’autre, sous une marée de nouveaux arrivants from coast to coast!

Han, Madame?