L’aide sociale aux grandes entreprises se poursuit

Au cours de la fin de semaine, nous avons appris que l’historique hôtel Algonquin de St. Andrews avait été vendu. En général, ce n’est pas une grande nouvelle, car les hôtels sont achetés et vendus tout le temps. Mais l’Algonquin est un monument historique et la province du Nouveau-Brunswick a accordé un prêt remboursable de 30 millions $ aux acheteurs pour le moderniser.

Rapidement, des drapeaux rouges se sont levés sur cette vente. Un prêt remboursable? Un prêt n’est-il pas par définition «remboursable»? Wow, bienvenue dans la nouvelle économie funky des conservateurs du N.-B.! Mais il y a quelque chose de louche ici.

Une petite recherche nous permet d’apprendre que la province a acheté l’hôtel au début des années 1970 pour la revendre en 2012. Oui, il s’agit des conservateurs de David Alward, dont Blaine Higgs était le ministre des Finances à l’époque. Lorsqu’ils l’ont vendu en 2012, l’hôtel perdait 2 millions $ par année! Dans le cadre de la vente en 2012, les conservateurs de M. Alward ont accordé aux nouveaux propriétaires un prêt de 21 millions $ pour moderniser la propriété, remboursable sur 30 ans! En 2023, la propriété est à nouveau vendue et les propriétaires d’aujourd’hui obtiennent un prêt remboursable de 30 millions $ sur dix ans.

Le premier prêt a-t-il été remboursé? J’en doute, car il reste 19 ans pour le faire. De plus, lors de la vente de 2012, la province devait percevoir 20% des bénéfices, le cas échéant, au cours des 30 prochaines années. Compte tenu de la COVID et de tout le reste, je doute que la province ait reçu une part des bénéfices pour la simple raison qu’il n’y en a probablement pas eus. C’est pourquoi il est à nouveau vendu aujourd’hui – probablement que l’hôtel perd de l’argent comme les chutes du Niagara déversent de l’eau!

La question la plus importante est de savoir pourquoi les Néo-Brunswickois subventionnent un hôtel privé. Après tout, 30 millions $, c’est beaucoup d’argent! Que ferais-je avec 30 millions $ si j’étais le gouvernement? Beaucoup de choses.

Par exemple, nous pourrions l’investir dans des transports en commun accessibles et abordables. Au Nouveau-Brunswick, les transports en commun accessibles sont rares en dehors des trois grandes villes que sont Moncton/Dieppe/Riverview, Saint-Jean et Fredericton. Nos communautés rurales sont pauvres en transport en commun, ce qui rend difficile, voire impossible, pour les personnes handicapées, les personnes âgées et pour tous ceux qui n’ont pas de moyen de transport fiable de travailler, d’aller à l’école, de se rendre à des rendez-vous médicaux, de faire leurs courses ou simplement de sortir avec leurs amis et leur famille.

En ce qui concerne strictement les personnes handicapées, nous savons que le Nouveau-Brunswick a le deuxième taux d’incapacité le plus élevé au Canada, soit 26,7%. Nous savons également que près de la moitié de ces personnes ont une mobilité réduite. De plus, 40% des personnes âgées ont un handicap et 61,4% d’entre elles ont une mobilité réduite. L’accessibilité des transports en commun est donc primordiale.

Un rapport publié en 2020 par Tacit Elements pour Ability NB, explique qu’avec des aménagements et des mesures de soutien, plus de 21 000 personnes handicapées au Nouveau-Brunswick pourraient être (ré)intégrées dans la population active, ce qui représenterait plus de 220 millions $ de recettes fiscales provinciales supplémentaires. L’accessibilité des transports en commun est au cœur de cette réintégration.

Les transports en commun accessibles en milieu rural sont nécessaires. Pour savoir comment procéder, il suffit d’aller faire un tour chez nos voisins de la Nouvelle-Écosse. Là-bas, le gouvernement prend en charge de 50 à 100% des coûts d’élaboration des études de faisabilité et des plans d’entreprise dans le cadre de son programme d’incitation à la recherche sur les transports en commun dans les communautés rurales. La Nouvelle-Écosse dispose également d’un programme d’aide communautaire aux transports en commun qui fournit 50 à 80% des fonds opérationnels pour les services de transport pour les personnes défavorisées en matière de transport – les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes à faible revenu. En outre, le gouvernement provincial finance l’achat de véhicules accessibles (jusqu’à 70 000$) ou la conversion de véhicules pour les rendre accessibles.

Si la Nouvelle-Écosse peut le faire, pourquoi pas le Nouveau-Brunswick? Nous sommes loin derrière, car nous n’offrons qu’un montant maximal de 8000$ pour la mise à niveau d’un véhicule, avec des dispositions prévoyant un certain allégement fiscal (mais pas tous). Et rien pour les études de faisabilité et les plans, ni pour les coûts d’exploitation.

Pensez-y: plus de 21 000 personnes handicapées néo-brunswickoises pourraient travailler et contribuer à plus de 220 millions $ de revenus supplémentaires pour la province par le biais des impôts chaque année. La question n’est pas de savoir si nous devrions le faire, mais plutôt pourquoi nous ne le faisons pas. Le financement nécessaire profiterait à toutes les régions de la province. Ce serait également un bien meilleur investissement que d’injecter 30 millions $ dans un hôtel privé, ce que l’on appelle de l’aide sociale aux entreprises!