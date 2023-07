Au-delà de la viande: repenser le Rib Fest

La température ressentie était de 38℃ à Moncton, alors que la file commençait à s’allonger devant les BBQ du «Rib Fest». Sous un soleil cuisant, on pouvait y apercevoir des dessins caricaturaux de cochons, le sourire aux lèvres, visiblement heureux d’être au centre du festin. Une technique sombrement ironique ayant comme but précis de dissocier le consommateur de la réalité de l’animal consommé.

Sous l’odeur alléchante des côtes levées, peu nombreux sont ceux qui s’arrêtent pour réfléchir à l’immense souffrance et à la destruction environnementale inhérentes à la consommation de produits animaux. Peut-être n’avez-vous pas non plus réfléchi à ça. En fait, je vois déjà vos yeux rouler au fond de votre tête à la simple suggestion qu’il y a quoi que ce soit à se sentir coupable à propos du «Rib Fest».

Tais-toi, le casseur de party! La viande est délicieuse, alors pourquoi tout gâcher en mentionnant la vie sordide, surpeuplée et d’une durée de six mois du cochon typique élevé en élevage intensif?

Ou je pourrais également souligner l’ironie du fait que le «Rib Fest» fut tenu au même moment où l’air de la ville commençait à se remplir de la fumée des millions d’hectares de forêts brûlés à la grandeur du pays.

Je ne peux donc m’empêcher de faire un lien évident avec la situation de 2019, lorsqu’on regardait avec désespoir les incendies dévastateurs de la forêt amazonienne, en espérant ardemment que des mesures soient prises pour remédier à la situation, sans jamais remettre en question notre régime alimentaire.

Mais où est le rapport? Quels sont les liens entre la viande, les températures largement au-dessus des normales et les feux qui ravagent nos forêts?

Il suffit de quelques minutes d’enquête pour apprendre que l’Amazonie brûlait (et brûle encore d’ailleurs) pour une seule et unique raison: défricher le terrain pour l’élevage du bétail et la culture du soja, dont la quasi-totalité ne sert pas à fabriquer du tofu, mais à nourrir les animaux, incluant ceux qui se retrouvent dans nos assiettes.

Malgré tout, peu d’entre nous font de la place dans leur vision du monde pour reconnaître la carcasse dans la pièce: la preuve irréfutable que notre appétit pour la viande est en train de ruiner notre planète sous nos yeux.

Or, l’industrie de la viande joue un rôle énorme dans les problèmes environnementaux, mais beaucoup de gens en sous-estiment l’impact. Récemment, Madre Brava, un groupe de recherche environnementale, a commandé un sondage auprès de 7500 consommateurs dans de nombreux pays, en leur demandant quelles industries contribuaient le plus aux enjeux écologiques. Les gens ont généralement classé la production industrielle de viande parmi les plus petits contributeurs, alors qu’elle est l’une des plus importantes.

En effet, une étude majeure publiée en février 2022 dans PLOS Climate a révélé que si la production de viande et de produits laitiers était arrêtée, cela pourrait compenser les émissions de toutes les autres industries réunies au courant des prochaines décennies.

C’est que les dizaines de milliards de poulets, de porcs, de vaches et d’autres animaux que nous élevons et abattons chaque année pour notre alimentation engendrent près de 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon les plus récentes études. C’est énorme, surtout pour obtenir un produit qui, soyons franc, n’est ni nécessaire à notre survie ni à notre santé.

La plus grande analyse réalisée à ce jour sur l’impact de la viande et publiée dans la revue Science révèle que 83% des terres agricoles sont utilisées pour l’élevage, ce qui fait de l’agriculture animale la cause principale de déforestation et de perte de biodiversité au niveau mondial. Un désastre, sachant que la viande et les produits laitiers ne fournissent que 18% des calories et 37% des protéines à l’humanité!

Trop souvent, nous nous engageons dans un environnementalisme indolore. Mais voici la dure réalité: nous ne réussirons jamais à lutter efficacement contre les enjeux écologiques de notre époque en faisant la promotion des «Rib Fest» et des Big Mac au poulet.