La Petite Sirène victime des guerres culturelles

La Petite Sirène, version française de The Little Mermaid, annoncée comme un des films de l’été, attire les foules dans les salles de cinéma, mais pas autant que Disney l’aurait souhaité. Le film, critiqué à droite comme à gauche, semble être victime des guerres culturelles qui font rage aux États-Unis.

Bien avant sa sortie en salle en juin 2023, le film avait suscité la controverse en raison du choix de l’actrice Halle Bailey, une Afro-Américaine, pour incarner le rôle principal. L’extrême droite américaine y voyait une tentative de réécriture de l’histoire, puisque dans le film d’animation de Disney sorti en 1989, la Petite Sirène était rousse.

Pourtant, La Petite Sirène est avant tout un conte de Hans Christian Andersen, publié en 1837, dont l’histoire est loin d’être fidèlement reflétée dans les adaptations produites par Disney. On ne peut pas non plus prétendre que la statue de la Petite Sirène à Copenhague, au Danemark, ressemble à la sirène rousse imaginée par les studios Disney.

Les militants d’extrême droite n’en démordent pas: ils considèrent cela comme une autre dérive progressiste du mouvement Woke, qui chercherait, selon eux, à effacer la majorité pour faire place aux minorités. Les médias les plus conservateurs des États-Unis, Fox News en tête, ont crié au scandale.

Les courants de gauche n’ont pas non plus encensé le film. Certains critiques ont reproché au film de passer sous silence l’esclavage des Afro-Américains dans les Caraïbes, où se déroule l’histoire.

Il est vrai que le progressisme et les valeurs de gauche ne font pas vraiment partie de l’ADN de l’entreprise Disney. Son fondateur, Walt Disney, était un anti-syndicaliste notoire, réputé pour être un patron brutal qui versait des salaires bas à ses dessinateurs.

Les premières productions de Walt Disney, notamment celles inspirées des contes européens, mettaient en scène des princesses qui ne faisaient pas particulièrement l’apologie du féminisme. De plus, en dehors des États-Unis, l’entreprise est surtout associée au capitalisme et à l’impérialisme américain.

Au cours des dernières décennies, les États-Unis, comme la plupart des sociétés occidentales, ont évolué, ce qui s’est notamment manifesté par une plus grande diversité au sein de la population. Par exemple, on peut penser à l’élection du premier président afro-américain, Barack Obama, en 2008, et à la légalisation du mariage homosexuel en 2015.

Pour des raisons sans doute plus financières qu’idéologiques, Disney a voulu adapter ses productions à des publics de plus en plus diversifiés. On peut penser, par exemple, à la première héroïne noire de Disney, le personnage de Tiana, dans le film d’animation La Princesse et la Grenouille, sorti en 2009.

Au-delà de ses productions, Disney a pris position sur des sujets de société, notamment en ce qui concerne les communautés LGBTQ+. Par exemple, en Floride, elle s’est opposée à loi très controversée sur les droits parentaux, surnommée «Don’t say gay» qu’on pourrait traduire par «ne parlez pas des gais», qui interdit toute référence au genre ou à la sexualité dans les écoles primaires publiques.

Cette loi a été initiée par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui est également candidat à l’investiture républicaine pour l’élection présidentielle de 2024. En février dernier, Ron DeSantis a d’ailleurs mis fin aux avantages liés au statut favorable dont bénéficie le parc d’attractions Walt Disney World Resort près d’Orlando.

L’extrême droite américaine a compris que pour faire passer ses idées réactionnaires, elle ne devait pas se contenter de parler de politique, mais aussi s’intéresser à la culture populaire. Je me suis d’ailleurs intéressé à cette stratégie, que l’on retrouve également au sein des courants populistes, dans mon essai Faux rebelles: les dérives du «politiquement incorrect» (Poètes de brousse, 2022) récemment publié.

Disney se retrouve ainsi victime des guerres culturelles qui déchirent les États-Unis et qui influenceront assurément les élections présidentielles américaines de 2024. L’entreprise est confrontée à une situation difficile où elle ne sait plus à quel public plaire ni quelle stratégie adopter dans le cadre des guerres culturelles qui divisent les États-Unis.