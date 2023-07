Sur la route des sanctuaires

Cet été, j’ai pensé vous amener dans quelques lieux de pèlerinage. Si le langage religieux vous est moins familier, acceptez plutôt l’invitation à m’accompagner dans des lieux de beauté chargés d’histoire. On commence à quelques mètres du point de départ sud de la piste cyclable hors route de la fameuse Véloroute de la Péninsule acadienne.

Montréal a son Oratoire Saint-Joseph sur le flanc du Mont-Royal; Tracadie a sa Chapelle Saint-Joseph sur les berges de sa rivière. Chacun de ces monuments est à l’image et aux proportions de la ville qui lui sert d’écrin. Chacun d’eux a aussi son fondateur: le frère André là-bas et le Père Trudel chez-nous.

Depuis plus d’un demi-siècle, le sanctuaire Saint-Joseph témoigne d’une page importante dans l’histoire de la communauté civile et religieuse de Tracadie. Il est associé à l’envergure d’un curé, le père Joseph A. Trudel, qui a laissé sa marque dans la paroisse.

Originaire de Shippagan, le père Trudel a été curé de 1944 à 1964 à Tracadie. Sous sa gouverne, l’intérieur de l’église actuelle a été rénové et embelli.

L’amour de la musique avait fait germer dans le cœur du père Trudel l’idée de doter la majestueuse église paroissiale d’un grand orgue. Il ne verra pas l’aboutissement de son rêve. Or, un groupe de laïcs mobilisés autour de la chorale La France et de son directeur Armand Lavoie formeront la fondation J.-A.-Trudel afin de concrétiser ce projet d’envergure. Au tournant du millénaire, l’église St-Joseph et St-Jean-Baptiste de Tracadie aura son orgue à tuyaux.

Le père Trudel avait fait la promesse à sa mère de construire un sanctuaire en l’honneur du paternel de Jésus. Il aurait aussi pu faire cette promesse aux religieuses de sa paroisse qui ont aussi une grande dévotion à Joseph: les Religieuses Hospitalières. Le sanctuaire est d’ailleurs construit sur la pointe Le Royer, faisant référence à Jérôme le Royer, fondateur de cette congrégation.

+++

Inauguré en 1955, le sanctuaire est d’abord une magnifique petite chapelle, réplique de l’ancienne église des Acadiens de Grand-Pré. Autour de la chapelle, un bassin d’eau et une rocaille embellissent le jardin. Pour entourer le site, on retrouve les 14 stations traditionnelles du chemin de la croix. Depuis 2006, le sanctuaire est inscrit au répertoire des lieux patrimoniaux du Canada.

Il y a une particularité sur le site qui témoigne de la dévotion au père de Jésus: des monuments rappelant les allégresses de Joseph. Cette dévotion aurait été recommandée par Joseph lui-même à deux franciscains en péril de mort. La méditation de ces jalons de la vie de Joseph doit être accompagnée de la récitation d’un Pater et d’un Ave.

Les allégresses de Joseph sont au nombre de sept: (1) l’annonce de la naissance de Jésus, (2) la venue au monde de son fils, (3) l’attribution de son nom, (4) la prophétie de Siméon annonçant la résurrection, (5) le retour d’exil en Égypte, (6) la vie à Nazareth et (7) la joie de retrouver Jésus au milieu des docteurs de la Loi à Jérusalem.

+++

J’ai un souvenir d’enfance: à la fin de chaque été, un triduum de prière avait lieu sur le site du sanctuaire. Des gens de partout aux alentours affluaient. En peu de temps, les bancs étaient remplis; plusieurs apportaient leurs chaises de jardin. Plusieurs aussi restaient dans les voitures stationnées à proximité. La voiture permettait un abri sûr contre les maringouins qui étaient définitivement les pèlerins les plus nombreux.

J’ai aussi un vif souvenir de jeune vicaire à Tracadie: c’est dans ce lieu que j’ai présidé avec émotion mon premier 15 août. C’est inoubliable pour moi! Je peux encore respirer le parfum de compassion laissé par les Hospitalières; j’entends les folklores acadiens magnifiquement interprétés par la chorale La France. Il m’est arrivé de retourner sur le site avec des enfants du camp Jeunesse Richelieu pour un pique-nique ou pour une pause au milieu d’une promenade à vélo.

J’y suis retourné cette semaine. Le site est bien entretenu par une équipe de bénévoles attentionnés et dévoués. Lors de mon passage, il y avait quelques visiteurs. Des gens causaient dans leurs voitures stationnées à une extrémité du jardin. D’autres sont arrivés en vélo. Deux pèlerins étaient recueillis dans la petite chapelle.

J’ai envié leur temps de prière, ce qui ne devrait jamais se faire: pourquoi envier ce qui nous disponible à tous? J’aurais aimé vivre la paix qu’ils dégageaient. Pourtant, cette quiétude du corps ne pourrait être qu’un mirage: leur prière est peut-être ardue et difficile parce qu’ils vivent une épreuve ou n’éprouvent pas la résonnance sensible de la présence divine. Il nous arrive d’envier ce que l’on ne connaît pas.

Pour ces pèlerins, j’ai fait une prière. J’ai contemplé une fleur qui m’implorait un sourire. J’ai aussi repassé devant les monuments, hélas trop sobres pour évoquer la joie, évoquant les sept allégresses de Joseph. Je vous souhaite une telle visite! 3427 rue de la Chapelle à Tracadie. Chaque mercredi soir, des fidèles se rassemblent dans cette oasis de silence pour réciter le chapelet. De ce lieu, vous pouvez emprunter les centaines de kilomètres de sentiers de la Véloroute pour découvrir les beautés naturelles et bâties de notre milieu. Bonne promenade! Pleine d’allégresses!